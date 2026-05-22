Durante años, los creadores se posicionaron como la alternativa humana al contenido algorítmico. Sin embargo, ahora la IA generativa ya no es un elemento secundario en la economía de los creadores. En este 2026 se integra al equipo.

Hace un año, la mayoría de los creadores consideraban la IA como un experimento, pero hoy forma parte del flujo de trabajo, ayudando a escribir guiones, gestionar acuerdos con marcas, responder a mensajes directos y, en algunos casos, comunicarse directamente con los fans.

El cambio se produjo más rápido de lo esperado. Según un informe de Wondercraft, el 80% de los creadores ya utiliza IA en algún punto de su proceso. La conversación ha pasado de "¿debería usar esto?" a algo más interesante: "¿hasta dónde es demasiado y mi audiencia siquiera lo notará?".

La economía de los creadores ha entrado en la era de las operaciones con IA

Antes, conseguir una audiencia era lo difícil; ahora es fundamental. El verdadero desafío hoy en día es mantenerse al día con las operaciones detrás de escena de un creador, desde gestionar colaboraciones con marcas hasta mantenerse activo en todas las plataformas, responder mensajes directos y monitorear qué funciona realmente.

Para creadores individuales o equipos pequeños, esto es casi inmanejable, y ahí es precisamente donde la IA está tomando el control discretamente. Estas tareas repetitivas detrás de escena, como programar publicaciones, reutilizar clips, clasificar solicitudes entrantes y analizar la interacción, ya no tienen por qué consumir horas cada semana.

Con la IA, lo que vemos es una brecha cada vez mayor entre los creadores que la utilizan para sus operaciones y los que no. Lo que antes era una preferencia, ahora es una desventaja competitiva.

La nueva ventaja competitiva es la velocidad

La economía de los creadores siempre ha premiado la constancia. Si te presentas con la suficiente frecuencia, el algoritmo terminará por notarlo. Sin embargo, en 2026, la constancia por sí sola no es suficiente. Los algoritmos se mueven más rápido, las tendencias tienen una vida media de días y las audiencias esperan que los creadores estén presentes en todas partes a la vez: TikTok, Instagram, boletines informativos, podcasts y comunidades privadas.

Esta presión está cambiando la forma en que los creadores conciben la escalabilidad. Hace unos años, el objetivo era formar un equipo capaz de gestionar la carga de trabajo. Ahora, el objetivo es construir sistemas donde la IA se encargue de la ejecución repetitiva para que el creador pueda centrarse en lo que realmente requiere la intervención humana: dirección, tono, personalidad y criterio.

Es un cambio similar al que se produjo cuando las empresas migraron a software en la nube o a schedulers de redes sociales. En algún momento, dejaron de ser herramientas y se convirtieron en infraestructura.

Qué funcionaba antes Qué funciona ahora Por qué cambió Publicar una vez al día era suficiente Tener presencia constante en múltiples plataformas Los algoritmos premian la presencia, no solo la calidad El crecimiento provenía del alcance y la viralidad El crecimiento proviene de la velocidad, la constancia y la retención Los feeds están saturados, es más difícil mantener la atención Los pequeños creadores trabajaban principalmente de forma manual La automatización gestiona la capa operativa repetitiva El volumen de tareas creció más rápido que los equipos Los equipos grandes eran señal de éxito Las configuraciones ágiles y bien automatizadas pueden superar a los grandes La IA redujo el costo de escala

Por qué el contenido creado por humanos sigue siendo el ganador

Las plataformas ya están respondiendo a la avalancha de contenido generado por IA. A principios de este año, YouTube prometió reducir la difusión de contenido de IA de baja calidad y eliminó 16 de los 100 canales de contenido basura con más suscriptores a los pocos días del anuncio. Las herramientas de detección de deepfakes, que antes solo estaban disponibles para los estudios de Hollywood, ahora están al alcance de cualquier creador del Programa de Socios de YouTube.

Sin embargo, la presión más interesante proviene del público. A la gente puede no importarle si un creador usó IA para editar clips u organizar su bandeja de entrada. Lo que realmente les importa es si existe una perspectiva genuina detrás del contenido.

La diferencia es más difícil de definir de lo que parece. Octavio Maron, director creativo de Dentsu, lo explicó bien: el contenido que no funciona suele tener una cualidad reconocible: composición genérica, estructura predecible, sin un punto de vista definido. Incluso sin poder identificarla, el público la reconoce. Sin embargo, cuando la IA está al servicio de una visión creativa auténtica, esta cualidad deja de ser visible. El trabajo simplemente conecta con el público.

El auge de los creadores con IA genera un nuevo problema de confianza

Algunas marcas están empezando a experimentar con influencers generados completamente por IA. El atractivo es evidente: sin escándalos, sin momentos inapropiados, sin cláusulas de ética que se activen a las 2 de la madrugada de un domingo. Detrás de los datos del sector, existe interés por parte de las marcas.

Desde un punto de vista puramente operativo, las ventajas son reales:

No hay riesgo de que un creador diga algo que ponga fin a una colaboración de la noche a la mañana.

El contenido se puede producir de forma continua sin restricciones de programación.

Los perfiles de IA se pueden localizar y adaptar a diferentes mercados más rápido que cualquier equipo humano.

Los costos de producción son significativamente menores que los de trabajar con creadores establecidos.

Aunque aún no hay pruebas concluyentes de que los creadores de contenido con IA superen a los creadores humanos, la confianza del público es un asunto completamente distinto. El marketing de creadores se volvió poderoso porque la gente se sentía conectada con una persona real que emitía un juicio real: alguien que realmente probó el producto, visitó el lugar o formó una opinión. Los influencers sintéticos pueden replicar la dimensión visual de esa relación, pero la credibilidad emocional es mucho más difícil de automatizar.

El aspecto legal es igual de incierto. Las personalidades generadas por IA se encuentran en un terreno completamente desconocido. Si se utiliza la imagen de una persona real sin su consentimiento, existe un derecho de imagen establecido. Pero, ¿qué sucede si el rostro nunca fue real? Esa cuestión aún no se ha abordado en los tribunales y las marcas que actualmente crean influencers con IA operan en gran medida sin un marco legal claro.

Los riesgos tampoco son hipotéticos. Khaby Lame firmó en enero de 2026 un acuerdo por un valor estimado de $975 millones, otorgando la licencia de su gemelo generado por IA a una imprenta con sede en Hong Kong. En cuestión de meses, las acciones de la empresa se desplomaron un 90%, las principales casas de bolsa restringieron su negociación y Lame eliminó discretamente el símbolo bursátil de sus biografías en redes sociales. Se suponía que sería el futuro de la monetización de creadores, pero en cambio se convirtió en una advertencia.

Factor Influencer generado por IA Creador humano Seguridad de la marca Alta cantidad de mensajes totalmente controlados Variable, depende del creador Confianza de la audiencia Difícil de ganar, fácil de perder Construida con el tiempo a través de la autenticidad Flexibilidad del contenido Rápido de producir y localizar Más lento, pero con mayor sensibilidad cultural Claridad legal En gran medida sin resolver Marcos bien establecidos Fidelidad a largo plazo Sin comprobar Fuerte cuando la relación es genuina

El enfoque más inteligente para las marcas es construir sistemas de creación centrados en el ser humano y usar la IA para apoyar el proceso (investigación, guionización, análisis de tendencias, informes) en lugar de reemplazar a la persona que está en el centro de todo.

Cómo los creadores usan la IA en su día a día

Se está desarrollando una nueva generación de herramientas de IA específicamente para creadores, que se centran menos en generar vídeos virales y más en gestionar todo lo demás.

La plataforma Made de RHEI, lanzada a principios de 2025, se posiciona como un sistema operativo creativo para creadores. En lugar de una herramienta de IA de propósito general, ofrece un conjunto de agentes especializados, cada uno responsable de una parte diferente del flujo de trabajo. Esto incluye la dirección creativa, la producción, la gestión de la comunidad y la distribución. La plataforma se probó inicialmente con clientes corporativos como Sony Pictures, Lionsgate y Universal Pictures antes de abrirse a creadores individuales. RHEI estima que, en el próximo año, alrededor del 90% del contenido será generado completamente por IA o creado por humanos con una asistencia significativa de IA.

En cuanto a la audiencia, la superaplicación para creadores POP.STORE lanzó su programa ECHO ME en marzo de 2026, el cual va más allá de la mayoría de las herramientas en este ámbito. Conectada a las redes sociales de un creador, monitorea los mensajes directos y correos electrónicos entrantes, identifica si un mensaje proviene de una marca o de un fan, evalúa el tamaño y la relevancia del remitente y señala cualquier oportunidad comercial clara. A finales de abril de 2026, la plataforma contaba con 20.000 creadores registrados en los sectores de estilo de vida, fitness, bienes raíces y gastronomía.

Lo que hace que ECHO ME sea más controvertida es lo que viene después. La herramienta también puede responder a los mensajes como el creador y actuar como agente de ventas en los comentarios, identificando a los seguidores con mayor probabilidad de conversión y enviándoles ofertas. Es eficaz, pero plantea una pregunta que la industria aún no ha respondido completamente. ¿En qué momento la asistencia de la IA se convierte en suplantación de identidad por parte de la IA?

Qué significa esto para la publicidad nativa

A medida que las redes sociales se llenan de contenido optimizado por IA, los formatos que aún captan la atención de forma fiable son aquellos que no parecen publicidad en absoluto. La publicidad nativa se sitúa precisamente en ese punto, y el auge de la IA en la economía de los creadores la hace aún más relevante.

Para las marcas

Los creadores en los que vale la pena invertir ahora mismo no son necesariamente los que tienen más seguidores o los flujos de trabajo más automatizados. Son aquellos cuyas audiencias prestan atención de verdad y que tienen suficiente identidad creativa como para que un mensaje de marca se sienta como una extensión natural de su contenido, en lugar de una interrupción.

Las marcas que dependen de influencers sintéticos o de procesos totalmente automatizados sacrifican la eficiencia a corto plazo por la confianza a largo plazo. La publicidad nativa funciona en sentido contrario: tarda más en escalar, pero es mucho más duradera.

Para los creadores

Las colaboraciones que respetan su voz y se adaptan a su formato son más fáciles de integrar, más fáciles de divulgar y mucho menos propensas a perder la confianza de su audiencia. En un nuevo panorama donde la confianza es más difícil de ganar y más fácil de perder, la calidad de las colaboraciones con marcas importa tanto como la cantidad.

La ironía del auge de la IA es que está haciendo que la autenticidad sea más valiosa comercialmente que nunca, lo que significa que los creadores que han construido relaciones reales con su audiencia están en una posición más sólida de lo que sugeriría el volumen de su contenido.

La originalidad se convierte en el recurso más escaso en línea

A medida que más creadores adoptan las mismas herramientas, optimizan para los mismos algoritmos y siguen los mismos ciclos de tendencias, gran parte de internet comienza a parecer intercambiable. Los ganchos suenan familiares, las miniaturas se parecen y la narrativa sigue patrones predecibles porque cada vez más está siendo moldeada por los mismos sistemas subyacentes.

Esa es la paradoja que crea la IA en la economía de los creadores. La misma tecnología que facilita la producción de más contenido también dificulta destacar. El volumen ya no es un factor diferenciador cuando todos tienen acceso a la misma aceleración.

Lo que resulta más difícil de replicar es una voz reconocible, un punto de vista específico, sensibilidad cultural y ese tipo de humor que solo funciona porque proviene de una persona con una historia particular.

Para las marcas, la implicación es clara. Los creadores con los que vale la pena colaborar son aquellos que han generado una confianza genuina con una audiencia específica y cuya identidad es lo suficientemente sólida como para sobrevivir en una internet cada vez más dominada por la automatización.

La economía de los creadores se encamina hacia una división. Por un lado: contenido de gran volumen, asistido por IA, eficiente, consistente y, en gran medida, olvidable. Por otro: creadores que utilizan las mismas herramientas, pero le agregan algo que estas no pueden generar por sí solas. La audiencia notará la diferencia, aunque no siempre pueda explicar por qué.