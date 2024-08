La atención no es un concepto binario (sí o no). No se trata de si el usuario está dando todo o nada de su atención, ni es realmente necesario mantener el 100% de la misma. De hecho, casi nunca se presta toda la atención a la publicidad. Sin embargo, resulta que todo esto está bien: los hallazgos del informe de Dentsu demuestran que los anuncios en visión periférica también pueden impulsar las ventas.

Sin embargo, cuanto más pueda conseguir, mejor. Si “un 5 % más de volumen de atención conduce a un aumento del 40 % del reconocimiento de los anuncios en el mercado”, como indica este estudio, entonces todos los factores relevantes deben optimizarse para aumentar el potencial publicitario.

En lugar de una captura completa a cualquier costo, los anunciantes deben centrarse en la ubicación de los anuncios, la visibilidad y la relevancia contextual. Por ejemplo, es más fácil llamar la atención de los editores premium, donde los usuarios son atraídos para leer un artículo, a diferencia de las plataformas de redes sociales, donde los usuarios a menudo se desplazan sin detenerse o interactuar.

La publicidad contextual está especialmente calificada para impulsar no solo la atención sino también el compromiso, con una tasa de irritación constantemente baja y una evaluación positiva de anuncios constantemente alta (72 % de los usuarios prefieren los anuncios orientados en un entorno contextual).