Las necesidades del panorama de la publicidad digital cambian constantemente, y al igual que este, las campañas publicitarias progresan naturalmente a través de diversas etapas, desde las pruebas iniciales y la estabilización hasta la escalabilidad y optimización activas. Cada una de estas fases requiere un enfoque de optimización distinto.

Precisamente por eso, CPA Tune de MGID está evolucionando. Lo que comenzó como una transición impulsada por IA de la optimización basada en clics al rendimiento orientado a conversiones, ahora se expande a una suite de optimización con IA más amplia, con la introducción de MaxConversions.

Por qué una sola estrategia de optimización no es suficiente

Los diferentes anunciantes y las diferentes fases de crecimiento requieren lógicas de optimización distintas.

Algunos anunciantes buscan una eficiencia de CPA estricta: Operan con objetivos de adquisición fijos y necesitan un rendimiento predecible y estable.

Operan con objetivos de adquisición fijos y necesitan un rendimiento predecible y estable. Otros priorizan el volumen y la escala: Buscan aumentar los presupuestos, entrar en nuevos mercados o captar la demanda estacional de la forma más eficiente posible.

Buscan aumentar los presupuestos, entrar en nuevos mercados o captar la demanda estacional de la forma más eficiente posible. Las condiciones del mercado cambian: La competencia y el comportamiento del usuario cambian constantemente, por lo que una estrategia centrada únicamente en el control de costos puede proteger los márgenes, pero limitar las oportunidades de crecimiento.

La estabilidad y la escalabilidad tienen prioridades de optimización muy diferentes. MaxConversions está diseñado para cuando el crecimiento importa más que el control estricto de costos.

Presentando MaxConversions

MaxConversions se centra en aprovechar al máximo el presupuesto de la campaña, maximizando el número total de conversiones generadas.

En lugar de imponer un estricto cumplimiento del CPA, esta estrategia prioriza:

Alcanzar los límites de presupuesto diarios;

Captar la demanda disponible;

Acelerar el crecimiento;

Escalar el volumen de forma eficiente.

El valor objetivo del CPA sigue siendo importante y necesario, pero funciona como un punto de referencia para la puja, en lugar de un límite rígido. Esto permite que el algoritmo responda de forma más dinámica cuando surgen oportunidades de crecimiento, a la vez que comprende claramente los umbrales.

CPA Tune vs. MaxConversions: Tabla comparativa conceptual

Aunque ambas estrategias operan dentro del marco de CPA Tune, sus prioridades de rendimiento difieren.

Función CPA Tune (Tradicional) MaxConversions Enfoque principal Eficiencia del Target CPA Máximo volumen de conversiones Ideal para Protección de márgenes Escalabilidad y crecimiento Tipo de estrategia Control de costos Aceleración del volumen Etapa ideal Optimización Exploración y escalabilidad

MaxConversions amplía la lógica de CPA Tune al priorizar la escalabilidad cuando el crecimiento se convierte en el objetivo principal.

Situaciones reales

¿Cómo elegir la estrategia más adecuada para su campaña? La respuesta depende de su etapa de crecimiento actual y sus objetivos comerciales.

Utilice el Target CPA cuando:

Tiene un presupuesto ajustado y márgenes bajos.

Necesita un CPA predecible y basado en datos.

Prefiere proteger su presupuesto antes que aumentar el volumen.

Utilice MaxConversions cuando:

Está iniciando una nueva campaña y necesita más datos.

Está escalando la campaña.

Está realizando campañas estacionales.

No le importa pagar un poco más por clientes potenciales cualificados.

CPA Tune como motor de crecimiento

CPA Tune comenzó como una forma más inteligente de optimizar las conversiones. Ahora, con MaxConversions, se convierte en un conjunto completo de herramientas de optimización con IA, capaz de soportar tanto la estabilización como la expansión a gran escala.

El marketing de resultados no es estático, y su estrategia de optimización tampoco debería serlo. Si su objetivo es maximizar la demanda disponible y escalar de forma eficiente, MaxConversions es el siguiente paso en la evolución de CPA Tune.