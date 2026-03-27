En esta guía, exploramos qué es el contenido líquido, cómo funciona y por qué es importante, a medida que la IA facilita la adaptación de las historias a través de diferentes formatos, contextos y necesidades individuales de los usuarios.
Imagine acceder a la misma historia de distintas maneras a lo largo del día: un resumen rápido por la mañana, una versión en audio durante el trayecto al trabajo y una lectura más profunda más tarde, cuando tiene tiempo. El contenido es el mismo, pero la experiencia cambia según sus necesidades en cada momento.
Esta es la idea del contenido líquido. A medida que las audiencias cambian de dispositivo y formato, las herramientas de IA transforman la forma en que se presenta la información. En ese sentido, el contenido se vuelve menos estático y más adaptable y receptivo. Para los editores, este cambio redefine lo que es una historia.
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Tabla de contenidos
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Capítulo 1
¿Qué es exactamente el contenido líquido?
En esencia, el contenido líquido describe historias que pueden adaptarse en formato, extensión, estructura y nivel de detalle según quién las consuma y en qué contexto.
En lugar de pensar en términos de un artículo, es útil pensar en el contenido en términos de su información estructurada:
- reportajes;
- hechos y datos;
- citas;
- contexto y antecedentes.
Todos estos elementos se convierten en bloques de construcción que pueden ensamblarse de manera diferente para cada situación.
¿Qué hace que el contenido sea líquido?
Existen cinco características definitorias que aparecen en la mayoría de las interpretaciones del contenido líquido.
|Marco del contenido líquido
|1️⃣ Adaptabilidad: El contenido puede cambiar según el contexto del usuario (tiempo, ubicación, comportamiento, preferencias).
|2️⃣ Modularidad: Se construye a partir de componentes más pequeños que pueden reutilizarse y reorganizarse.
|3️⃣ Salida multiformato: La misma historia puede aparecer como texto, audio, video, resúmenes o formatos interactivos.
|4️⃣ Personalización: Diferentes usuarios pueden experimentar diferentes versiones de la misma historia.
|5️⃣ Continuidad del significado: Aunque el formato cambie, el mensaje central se mantiene coherente.
En esencia, el objetivo del contenido líquido es remodelar y personalizar la experiencia de la información.
Origen del término
La idea del contenido líquido lleva años presente en el marketing y el desarrollo de productos, pero ahora está ganando popularidad gracias a la IA. Una definición reciente de la investigación en medios describe el contenido líquido como:
- contenido que no es estático;
- contenido que puede adaptarse en tiempo real;
- contenido moldeado por señales como el contexto, la interacción o el entorno del usuario.
Esto introduce otra idea importante: el contenido ya no se crea como un único producto, sino como unidades atómicas flexibles que se pueden recombinar.
Cómo se ve en la práctica
Probablemente ya se haya topado con versiones iniciales de contenido líquido sin darse cuenta:
- un artículo de noticias convertido en una respuesta personalizada dentro de ChatGPT;
- una historia transformada en un resumen de audio diario;
- un feed que ajusta lo que ve según lo que ha leído anteriormente.
En cada caso, la historia original sigue ahí, pero ya no está limitada a un solo formato o experiencia.
Idea clave a tener en cuenta: La historia sigue siendo la misma. Lo que cambia es su flexibilidad, apareciendo en lugares y formatos que no formaban parte del plan de publicación original.
Capítulo 2
¿Por qué de repente todo el mundo habla del contenido líquido?
Como mencionamos anteriormente, el concepto de contenido líquido existe desde hace tiempo. Sin embargo, se han producido algunos cambios que hacen que este concepto se sienta mucho más real y urgente que hace tan solo un par de años.
1. La IA elimina la fricción entre el contenido y el formato
La IA generativa facilita enormemente la transformación instantánea de un contenido:
- convierte un artículo extenso en un resumen breve;
- genera una versión de audio al instante;
- crea una explicación conversacional;
- adapta el tono y la profundidad a diferentes audiencias.
Lo que antes requería varios equipos y ciclos de producción, ahora se puede realizar en segundos. El costo de transformar el contenido se acerca rápidamente a cero.
2. La distribución ya no está ligada a su sitio web
Durante décadas, el principal destino del contenido era la página o la aplicación del editor. Hoy en día, esto ya no es así, ya que los usuarios consumen cada vez más contenido a través de:
- asistentes de IA;
- motores de búsqueda;
- agregadores;
- feeds personalizados.
En muchos de estos entornos, los usuarios experimentan una versión reconstruida del artículo original. Con este cambio, hemos aprendido que el contenido aún puede generar valor incluso cuando se consume fuera de su entorno original.
3. Las expectativas de la audiencia han cambiado
Las personas se mueven constantemente entre formatos, dispositivos y niveles de atención.
|Categoría
|Transiciones
|Qué significa
|📚 Formato
|🔹 Lectura → Escucha → Visualización
🔹 Textos largos → Resumen → Textos cortos
🔹 Artículo → Podcast → Conversación
|El contenido se adapta a las necesidades del formato
|📱 Dispositivo
|🔹 Teléfono → Coche → Laptop
🔹 Móvil → Altavoz → TV
|El contenido acompaña al usuario en todos sus dispositivos
|⚡ Atención
|🔹 Exploración rápida → Análisis profundo
🔹 Pasivo → Activo
|Diferentes niveles de interacción
|🧠 Intención
|🔹 Descubrimiento → Comprensión → Acción
🔹 Pasivo → Activo
|Evolución de la intención del usuario
|⏱ Tiempo
|🔹 Micromomentos → Sesiones largas
🔹 Sobre la marcha → Planificado
|El contexto temporal influye en el consumo
|🔁 Estado del contenido
|🔹 Original → Resumen → Personalizado
🔹 Estático → Interactivo
|El contenido se adapta y se transforma
En este entorno acelerado y con una mentalidad en constante cambio, los usuarios esperan que el contenido se ajuste a su contexto.
4. La personalización alcanza un nuevo nivel
Antes, la personalización consistía en recomendar artículos o mostrar temas relevantes, pero ahora se orienta hacia la reconfiguración del contenido en sí. Dos usuarios pueden recibir la misma noticia: una persona familiarizada con el tema recibe una versión resumida, mientras que la otra recibe la misma noticia con más contexto e información adicional.
5. El formato en sí mismo pierde importancia
Dentro de las empresas de medios, el artículo se considera cada vez más como una posible expresión de una historia. El verdadero valor reside en la información, el conocimiento y el contexto. Los formatos se convierten en contenedores flexibles que pueden cambiar según dónde y cómo se consuma el contenido.
Conclusión: En conjunto, el contenido líquido comienza a percibirse como una evolución natural de cómo fluye la información en un mundo moldeado por la IA y el cambio constante de contexto.
Capítulo 3
Contenido líquido frente a la multimodalidad: ¿Dónde está realmente el límite?
Llegados a este punto, quizás se pregunte: ¿Acaso las editoriales no llevan años haciendo esto? Los artículos se convierten en videos, los podcasts se transcriben, las historias se adaptan para redes sociales. Esto forma parte del panorama, pero no refleja completamente la esencia del contenido líquido.
La mayoría de las redacciones ya trabajan con diversos formatos: artículo escrito, video, resumen de audio y adaptaciones para redes sociales. A esto se le suele llamar multimodalidad. Es valioso, pero la lógica subyacente sigue siendo la misma: se crea una historia y se distribuye en múltiples formatos.
El contenido líquido introduce un nivel diferente de variación y adaptación. Esto es lo que empieza a cambiar:
- El contenido puede adaptarse al usuario individual.
- La estructura de la historia puede cambiar.
- La experiencia puede evolucionar a lo largo del día.
- Es posible que diferentes usuarios nunca vean la misma versión.
Por ejemplo:
- Un usuario recibe una actualización rápida sin contexto (ya estaba siguiendo el tema).
- Otro recibe una versión más larga con contexto y una explicación más detallada.
- Un tercero escucha un resumen de audio generado durante su viaje al trabajo.
Todos provienen del mismo contenido subyacente, pero se ensamblan de manera diferente. La diferencia clave es la capacidad de respuesta. El contenido líquido reacciona al contexto.
|Multimodalidad
|Contenido líquido
|"¿En cuántos formatos podemos publicar esto?"
|"¿Cómo debería cambiar este contenido para esta persona, ahora mismo?"
Si considera el contenido líquido como una estrategia de distribución más, probablemente producirá más formatos y aumentará la producción. Sin embargo, si lo considera un cambio estructural, conlleva decisiones diferentes:
- cómo se crea el contenido (modular vs. lineal);
- cómo se organizan los equipos (editorial + producto + tecnología);
- cómo se mide el valor (experiencia).
Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes y un poco más complejas.
Capítulo 4
¿Qué aspecto tiene realmente el contenido líquido?
Entendemos que todo esto pueda sonar un poco abstracto. La forma más sencilla de comprender el contenido líquido es observar cómo una misma historia puede adoptar diferentes formas según el contexto.
Tomemos como ejemplo una noticia. En un formato más tradicional, sería:
- publicada como artículo;
- quizás adaptada a un video;
- posiblemente comentada en un podcast.
Con el contenido líquido, esa misma historia puede comportarse de forma muy diferente:
|Contexto
|Experiencia de contenido
|🌅 Mañana
|Resumen con viñetas adaptado a sus intereses
|🚗 Yendo al trabajo
|Versión de audio bajo demanda
|🕒 Más tarde
|Lectura más profunda con contexto adicional
|🤖 Dentro de un asistente de IA
|Respuesta directa a su pregunta específica
Los datos principales no cambian, pero la forma, la profundidad y el punto de entrada de la historia varían constantemente.
Capítulo 5
Ya se están realizando experimentos con contenido líquido en el mundo real
Algunas editoriales ya están probando aspectos de este futuro.
|El contenido se consume como resultado, no como formato
|Qué hicieron
|Por qué importa
|📰 The Washington Post
|🔹 Podcast de noticias personalizado (temas, duración, presentadores con IA)
🔹 La IA combina varias historias
🔹 Actualizaciones durante todo el día
|El contenido se vuelve dinámico y se adapta al usuario
|🇳🇴 VG (Noruega)
|🔹 Recopila contenido de toda la redacción
🔹 Los agentes de IA reformatean y ensamblan en un feed
🔹 Actualizaciones continuas basadas en nuevas entradas
|El contenido es modular y se recompone continuamente
|🤖 Asistentes de IA (p. ej., ChatGPT)
|🔹 Extrae información de los artículos
🔹 La reorganiza en respuestas, resúmenes y explicaciones
🔹 Se adapta a la intención del usuario
|El contenido se consume como resultados, no como formatos
En estos experimentos reales, la personalización va más allá de las recomendaciones. Con el contenido fluido, la personalización se convierte en una experiencia altamente única y contextual, donde la historia se adapta al usuario en su propio entorno.
Ejemplo: Una historia, múltiples experiencias
Imagine una sala de redacción cubriendo una noticia de última hora.
- Un reportero archiva la información principal: hechos, citas y contexto.
- Ese contenido se almacena como componentes estructurados.
- A partir de ahí, se generan diferentes versiones:
- Una breve actualización en formato de viñetas para el feed matutino;
- Un resumen de audio de 2 minutos para quienes se desplazan al trabajo;
- Una versión más extensa con información de contexto para nuevos lectores;
- Una respuesta directa dentro de un asistente de IA.
Todas estas versiones provienen de la misma fuente, pero se ensamblan de manera diferente según la situación.
Al mismo tiempo, el contenido líquido no se limita a historias individuales. También puede dar forma a toda la experiencia. Un sitio de noticias podría adaptarse en tiempo real según:
- su ubicación;
- lo que ha leído anteriormente;
- el tiempo del que dispone;
- el formato que suele preferir.
En cualquier momento, la página de inicio podría ofrecer:
|Experiencia
|Aspecto
|Cuándo aparece
|🧾 Resumen rápido
|Puntos clave
|Actualización rápida y sencilla
|🎬 Video
|Breve explicación visual o resumen
|Consumo pasivo y relajado
|💬 Chat interactivo
|Haga preguntas y obtenga respuestas contextuales
|Exploración activa y comprensión más profunda
|🎯 Feed personalizado
|Historias generadas dinámicamente según su perfil
|Navegación y descubrimiento continuos
|🎧 Resumen de audio
|Actualización hablada de 1 a 3 minutos
|Para estar en movimiento, durante los desplazamientos
|📖 Análisis en profundidad
|Artículo completo con información de contexto
|Lectura concentrada y que requiere mucha atención
|🔔 Actualizaciones en vivo
|Cronología o feed actualizados continuamente
|Noticias de última hora y contexto en tiempo real
Todo se basa en el mismo sistema de contenido.
Conclusión: En lugar de navegar por el contenido, los usuarios interactúan cada vez más con sistemas que lo organizan a su alrededor y para ellos.
Capítulo 6
Cómo se ve esto dentro de una sala de redacción
Para que esto sea más concreto, conviene analizar cómo se desarrolla una historia a través del flujo de trabajo.
|Flujo de trabajo tradicional
|Flujo de trabajo del contenido líquido
|1️⃣ El reportero escribe un artículo.
|1️⃣ El reportero crea información estructurada: información clave, citas, contexto y datos de apoyo.
|2️⃣ El editor lo revisa y lo publica.
|2️⃣ El contenido se almacena como componentes reutilizables.
|3️⃣ El artículo se convierte en el producto principal.
|3️⃣ Se generan múltiples productos a partir de la misma fuente: un resumen breve, un audio, una versión personalizada y un artículo completo.
|4️⃣ Posteriormente se pueden crear formatos adicionales.
|4️⃣ La revisión editorial se realiza sobre estos productos.
Cómo se expande una historia a través de diferentes capas
- Contenido principal: La base es el reportaje principal, que incluye hechos verificados, citas y datos de apoyo. Esta información se estructura en componentes reutilizables en lugar de un único artículo lineal.
- Capa matutina: En el contexto matutino, la historia se presenta como 5 puntos clave. Este formato facilita la lectura rápida cuando el tiempo y la atención son limitados.
- Capa de asistente de IA: Dentro de un asistente de IA, la historia se presenta como una respuesta directa y contextual a la pregunta del usuario. Esto permite a los usuarios acceder exactamente a lo que necesitan sin leer el artículo completo.
- Aplicación (feed personalizado): En el entorno de la aplicación, la historia se ensambla dinámicamente según las preferencias, el comportamiento y el contexto del usuario. Puede reordenarse, acortarse o combinarse con contenido relacionado.
- Capa de audio: Como experiencia de audio, la historia se convierte en un breve resumen hablado de 1 a 2 minutos. Este formato está optimizado para situaciones en movimiento, como desplazamientos o multitarea.
- Capa web (artículo completo): En el sitio web, la historia se presenta como un artículo completo y detallado con contexto y narrativa completos. Esta versión facilita una lectura concentrada y una comprensión más profunda.
|Qué puede probar mañana
|🧩 Divida el artículo en componentes claves para crear contenido estructurado y reutilizable
|🧩 Genere un resumen breve (5-7 puntos) para una lectura rápida
|🧩 Cree una versión de audio de 1-2 minutos para escuchar sobre la marcha
|🧩 Escriba una versión simplificada para nuevos lectores para mejorar la accesibilidad
Ahora tiene la misma historia en 3-4 formatos sin crear nuevos reportes. Esta es la forma más sencilla de contenido líquido en la práctica.
Capítulo 7
Por qué el contenido líquido es importante para los editores ahora mismo
Todo esto suena interesante, pero también exigente. Así que la pregunta obvia es: ¿por qué invertir en esto ahora? Porque el panorama de la distribución de contenido ya está cambiando.
La visibilidad ya no está garantizada
Durante años, los editores podían depender del tráfico de la página de inicio, los resultados de búsqueda y la distribución en redes sociales. Ahora, cada vez más interacciones se producen en entornos donde el artículo original no es el destino principal.
- Los asistentes de IA resumen en lugar de enlazar.
- Los motores de búsqueda de respuestas ofrecen respuestas en lugar de listas de resultados.
- Los agregadores transforman el contenido en feeds.
Sus reportajes siguen generando valor, pero pueden aparecer en otro lugar, en un formato diferente. El contenido no desaparece en este sistema, pero corre el riesgo de volverse invisible en su formato original.
La competencia está cambiando
Los editores compiten no solo con otros editores, sino también con resúmenes generados por IA, informes personalizados y plataformas que recopilan contenido de múltiples fuentes. En estos entornos, la velocidad, la relevancia y la flexibilidad de formato se vuelven cruciales.
Si un usuario puede recibir una respuesta personalizada al instante, un artículo estático puede parecer más un esfuerzo que una ventaja, a menos que ofrezca algo más profundo o distintivo.
El contenido empieza a comportarse como un producto
El contenido líquido impulsa a los editores a pensar más allá de las piezas individuales y a centrarse en los sistemas. Esto incluye cómo se estructura el contenido, cómo se puede reutilizar y cómo se adapta a diferentes plataformas. También implica una colaboración más estrecha entre los equipos editoriales, de producto y de tecnología, donde el enfoque está en el diseño de experiencias.
Existe una gran oportunidad en la relevancia
Cuando funciona bien, el contenido líquido puede hacer que el contenido se sienta más:
- útil (con el nivel de detalle adecuado);
- oportuno (se adapta al momento);
- accesible (se adapta al formato).
Piense en situaciones cotidianas:
|Por la mañana (lectura rápida)
|En movimiento (yendo al trabajo, recados)
|Más tarde (concentración más profunda)
|Solo tiene unos minutos y probablemente esté usando su teléfono.
|No está mirando una pantalla.
|Tiene más tiempo y atención plena.
|Quieres ponerse al día rápidamente.
|Quiere mantenerse informado de forma pasiva.
|Quiere comprender el tema en profundidad.
|Prefiere resúmenes cortos o viñetas.
|Prefiere informes de audio o formatos conversacionales.
|Prefiere artículos completos, explicaciones o textos extensos.
|No necesita mucho contexto.
|Necesita una narración clara y estructurada.
|Quiere contexto adicional, datos y la opinión de expertos.
|Escanea y hojea el contenido.
|Escucha sin interactuar.
|Lee, explora e interactúa de forma más activa.
|Ve contenido adaptado a sus intereses principales.
|Disfruta de una experiencia manos libres continua.
|Puede profundizar en temas y perspectivas relacionadas.
Adaptar el contenido a estos momentos puede reducir la fricción y aumentar la interacción.
Pero no se trata solo de eficiencia
Podría ser tentador ver esto como una forma de producir más contenido, más rápido. Si bien es cierto que es una forma de lograrlo, las mayores oportunidades van más allá de la eficiencia:
- creando experiencias más relevantes;
- ampliando la duración y el alcance de los reportes;
- conectando con las audiencias donde ya se encuentran.
Además, con el contenido líquido, existe el potencial de desarrollar nuevas formas de monetizar el contenido que no dependan exclusivamente de las visitas a la página.
Conclusión: En resumen, el contenido líquido cobra importancia cuando el contenido deja de estar confinado a un solo lugar, formato y momento. Este cambio ya está en marcha, y los editores están empezando a decidir cómo quieren influir activamente en él.
Capítulo 8
Por qué es difícil lograr el contenido líquido adecuado
A pesar de su potencial, el contenido líquido no es fácil de implementar correctamente. La tecnología avanza rápidamente, pero la realidad en la mayoría de las organizaciones es más compleja.
Mantener la integridad del contenido se vuelve más difícil
Cuando el contenido se modifica dinámicamente, hay más puntos donde pueden surgir problemas:
- los resúmenes pueden perder matices;
- los formatos generados pueden introducir errores;
- el contexto puede eliminarse de forma demasiado drástica.
Incluso pequeños cambios en la estructura o la redacción pueden alterar el significado de forma sutil. A medida que aumenta la flexibilidad, mantener la precisión, el tono y la intención se vuelve más difícil.
Los flujos de trabajo de las redacciones deben cambiar
El contenido líquido no se adapta fácilmente a los flujos de trabajo de publicación tradicionales. La mayoría de las redacciones aún se organizan en torno a productos fijos, equipos específicos por formato y procesos de producción lineales.
El contenido líquido impulsa:
- sistemas de contenido compartido;
- creación modular;
- colaboración entre los equipos editorial, de producto e ingeniería.
La transición de los flujos de trabajo tradicionales a uno que se adapte al contenido líquido lleva tiempo y, a menudo, requiere replantear los roles y las responsabilidades.
La propiedad y el control se vuelven menos claros
A medida que el contenido fluye hacia sistemas externos (asistentes de IA, agregadores, plataformas), surgen preguntas:
- ¿Quién controla cómo se presenta el contenido?
- ¿Cómo se gestiona la atribución?
- ¿Dónde se produce la monetización?
- ¿Cómo se mantiene la visibilidad de la marca?
Los editores podrían terminar impulsando experiencias que no controlan por completo.
No todos están convencidos (todavía)
Algunos argumentan que centrarse demasiado en los formatos y la personalización corre el riesgo de desviar la atención de lo que más importa: el informe original, las perspectivas únicas y el periodismo de alta calidad.
Desde esta perspectiva, la prioridad debería ser crear contenido que valga la pena consumir desde el principio.
Conclusión: El contenido líquido abre nuevas posibilidades, pero también introduce nuevas tensiones entre flexibilidad y control, velocidad y precisión, distribución y propiedad. La forma en que se gestionen esas compensaciones probablemente definirá hasta dónde llega este enfoque.
Capítulo 9
¿Por dónde empezar con el contenido líquido?
Para la mayoría de los equipos, el contenido líquido puede parecer un cambio abstracto que requiere construir algo completamente nuevo. En la práctica, comienza con cambiar la forma en que concibe lo que ya produce. No necesita reconstruir su redacción para empezar.
1. Comience con la estructura
En lugar de pensar en formatos, concéntrese en cómo se construye el contenido.
- ¿Cuáles son las piezas clave de información en esta noticia?
- ¿Se pueden separar en componentes reutilizables?
- ¿Qué tan fácil es adaptarlas sin reescribirlo todo?
Separar la información de la presentación permite reutilizar el mismo contenido en múltiples experiencias.
2. Experimente con casos de uso de bajo riesgo
No necesita reconstruir todo su flujo de trabajo de la noche a la mañana. Una forma práctica de empezar:
- Tome un artículo extenso.
- Use herramientas de IA para generar formatos alternativos.
- Revise la precisión, el tono y los posibles sesgos.
- Haga una prueba con una pequeña audiencia.
Por ejemplo, puede convertir una función en un breve resumen diario o crear una versión simplificada para nuevos lectores. Luego, mida la participación, las tasas de finalización y los comentarios de los usuarios.
3. Preste atención a la intención del usuario
Uno de los cambios más importantes en el contenido líquido es pasar de un enfoque centrado en el contenido a uno centrado en el usuario.
Pregúntese:
- ¿Cuándo consume el usuario este contenido?
- ¿Qué conocimientos previos tiene el usuario?
- ¿De cuánto tiempo dispone?
- ¿Qué formato se adapta mejor a ese momento?
El mismo contenido puede resultar abrumador o perfectamente oportuno, dependiendo de su adecuación a la intención del usuario.
4. Diseñe para la reutilización desde el primer día
A medida que los experimentos se desarrollan, comienza a surgir un patrón: el contenido fácil de reutilizar se vuelve mucho más valioso con el tiempo. Esto implica:
- una estructura clara;
- etiquetas y metadatos consistentes;
- tipos de contenido bien definidos;
- sistemas que permitan la recombinación. El contenido líquido significa sacar más provecho de lo que ya produce.
5. Acepte que es un cambio gradual
No existe un interruptor que convierta una redacción tradicional en una operación de «contenido líquido». La mayoría de las organizaciones pasan por cuatro etapas:
- Experimentación
- Adopción parcial
- Rediseño del flujo de trabajo
- Mayor integración
Es durante estas etapas que las organizaciones suelen aprender qué funciona mejor para su audiencia.
Conclusión: El contenido líquido no requiere abandonar todo lo anterior. Se basa en las fortalezas existentes (informe, narración, criterio editorial) y las extiende a un sistema más flexible y adaptable.
Capítulo 10
Lo que debe existir detrás del telón
El contenido líquido depende de cómo se construyen los sistemas de contenido. Para soportarlo a gran escala, algunos elementos se vuelven esenciales.
|Componentes claves del contenido líquido
|1️⃣ Modelos de contenido estructurado: Dividen el contenido en componentes (no se almacena como un solo bloque)
|2️⃣ Metadatos y etiquetado: Permiten comprender de qué trata el contenido y cómo se puede reutilizar
|3️⃣ API y capas de entrega: Permiten transferir contenido entre aplicaciones, plataformas y sistemas externos
|4️⃣ Capa de transformación de IA: Generan resúmenes, adaptan formatos y personalizan los resultados
|5️⃣ Capa de presentación flexible: Permiten renderizar el contenido de forma diferente según el contexto y la interfaz
Sin esta base, el contenido líquido sigue siendo un experimento. Con ella, se convierte en un sistema.
Capítulo 11
¿Realmente querrá la audiencia el contenido líquido?
Ahí reside la pregunta clave. Es fácil entusiasmarse con las nuevas funcionalidades, la IA, la personalización y los formatos dinámicos, pero nada de eso importa si no se ajusta a lo que la gente realmente quiere.
Las primeras señales apuntan en una dirección
Ya hay indicios de hacia dónde podrían dirigirse las cosas. La rápida adopción de herramientas como ChatGPT y las basadas en IA sugiere que:
- la gente quiere acceso rápido a la información;
- la quieren adaptada a sus necesidades;
- y la quieren en un formato adecuado al momento.
En lugar de navegar por múltiples páginas, los usuarios esperan cada vez más respuestas, resúmenes o experiencias guiadas.
Comodidad vs. profundidad
El contenido líquido es especialmente adecuado para situaciones en las que los usuarios buscan actualizaciones rápidas, explicaciones claras y resúmenes eficientes. Puede ser un resumen de noticias matutino o una explicación simplificada de un tema complejo. Sin embargo, todavía hay momentos en los que la gente quiere algo más, como:
- explorar;
- sumergirse;
- dedicar tiempo a una historia.
Y esas experiencias suelen basarse en formatos más tradicionales.
Aún hay incertidumbre
A pesar del impulso actual, este sector aún está en sus inicios. Las editoriales están experimentando, probando formatos e intentando comprender:
- con qué interactúan realmente los usuarios;
- en qué confían;
- por qué vuelven.
Todavía no hay una respuesta definitiva. La pregunta clave es: si el contenido puede adoptar cualquier forma, ¿qué formas elegirá la gente?
Lo que parece claro hasta ahora
Están surgiendo algunos patrones:
- La gente valora la relevancia por encima de la cantidad.
- La gente responde al contenido que se ajusta a su situación.
- La gente aprecia la flexibilidad en la forma en que consume información.
Al mismo tiempo, la confianza, la calidad y la originalidad siguen siendo fundamentales.
Conclusión: El contenido líquido abre nuevas oportunidades para satisfacer las necesidades de la audiencia. Que estas posibilidades se conviertan en hábitos duraderos dependerá de su grado de alineación con el comportamiento real.
Capítulo 12
Donde el contenido líquido aún tiene dificultades
El contenido líquido funciona especialmente bien cuando los usuarios buscan claridad, rapidez o utilidad. Sin embargo, hay ámbitos donde resulta menos efectivo:
- narración de historias;
- artículos de opinión;
- periodismo inmersivo de formato largo.
Estos formatos dependen de la estructura, el tono y el ritmo de maneras que son más difíciles de modificar sin perder impacto.
Capítulo 13
¿Entonces, qué es realmente el contenido líquido?
Después de todo esto, conviene retomar la idea con algo sencillo. El contenido líquido describe un cambio en nuestra forma de concebir las historias:
- de formatos fijos a sistemas flexibles;
- de un único formato a múltiples experiencias posibles;
- de la misma versión para todos a variaciones que se adaptan al contexto.
Refleja un mundo donde el contenido se mueve entre plataformas, se adapta a las necesidades del usuario y existe más allá del lugar donde se publicó originalmente.
Podríamos pensarlo así:
|El contenido líquido es información estructurada que puede ser continuamente remodelada y distribuida en diferentes formatos, extensiones y contextos, conservando su significado esencial.
Para los editores, el contenido líquido presenta tanto oportunidades como desafíos. Abre la puerta a llegar a audiencias en nuevos entornos, creando experiencias más relevantes y extendiendo la vida útil del contenido. Al mismo tiempo, plantea nuevos retos en torno al control, la monetización y la complejidad del flujo de trabajo.
El contenido líquido aún está en desarrollo. Algunas características ya son una realidad: resúmenes generados por IA, feeds personalizados y narración multiformato. Otras, como las historias totalmente adaptativas o la creación de contenido en tiempo real, aún se encuentran en fase experimental, y su éxito dependerá en gran medida de la respuesta del público.
En definitiva, el contenido líquido apunta a algo más que una simple tendencia de formato. Refleja una relación cambiante entre la información, la tecnología y la atención.
A medida que esta relación evoluciona, la verdadera pregunta es quién diseñará el flujo del contenido y quién dependerá de sistemas creados por terceros.