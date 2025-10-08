En MGID, mejoramos constantemente nuestras herramientas para ayudar a los anunciantes a lograr un rendimiento sostenible a gran escala. Una de nuestras soluciones más potentes, CPA Tune, ha mejorado su rendimiento y nos complace anunciar que ya está completamente disponible para las campañas de feeds de búsqueda.

Con esta actualización, los afiliados y los profesionales del marketing de rendimiento pueden aplicar pujas automatizadas basadas en IA no solo a las campañas nativas, sino también al tráfico de búsqueda de alta intención. Los primeros resultados muestran un impresionante aumento del ROI y CPA estables.

Un repaso rápido: CPA Tune explicado

CPA Tune es el algoritmo de pujas basado en IA de MGID que optimiza hacia un CPA objetivo sin dejar de operar con un modelo de CPC. En lugar de perseguir clics y esperar conversiones, el algoritmo:

Predice la probabilidad de conversión en tiempo real, comprando así solo tráfico relevante;

Ajusta el CPC dinámicamente según el comportamiento del usuario y el panorama competitivo;

Optimiza continuamente para alcanzar (y a menudo superar) el CPA objetivo con un ROI positivo.

El resultado es una asignación presupuestaria más inteligente, menos supervisión manual y más conversiones.

Optimización con IA para campañas de feeds de búsqueda

El tráfico de feeds de búsqueda ofrece una alta intención de compra; sin embargo, tradicionalmente conlleva márgenes más ajustados y mayor control manual. CPA Tune permite:

Compras automáticas: No se requieren pujas manuales.

No se requieren pujas manuales. Ajustes dinámicos de CPC: Garantiza que la inversión se dirija al tráfico más prometedor.

Garantiza que la inversión se dirija al tráfico más prometedor. Eficiencia granular: Cada oportunidad de tráfico se evalúa individualmente.

Los primeros resultados son contundentes: los anunciantes reportan un aumento del ROI que oscila entre el 30% y el 80%, y gracias al filtrado granular de inventario, las campañas mantienen mayores volúmenes con CVR estables. Además, el modelo está totalmente alineado con los últimos estándares RSoC de Google y es compatible con los principales tipos de feeds de búsqueda, como AFD y RSoC.

Mejores prácticas para el feed de búsqueda con CPA Tune

Aunque CPA Tune se encarga de la parte principal, unos sencillos pasos pueden ayudarlo a maximizar el rendimiento:

No mantenga más de 10 creatividades activas a la vez.

a la vez. Actualice los anuncios regularmente : retire los que no rindan lo suficiente y añada nuevas creatividades.

: retire los que no rindan lo suficiente y añada nuevas creatividades. Establezca un CPA objetivo entre un 15% y un 20% por debajo del pago real.

por debajo del pago real. Lance con un presupuesto superior a $100/día y deje que los primeros $200-$300 se mantengan al nivel de equilibrio. Esto le da tiempo al modelo para aprender.

y deje que los primeros $200-$300 se mantengan al nivel de equilibrio. Esto le da tiempo al modelo para aprender. Revise el rendimiento de la campaña 1 o 2 veces al día: si los márgenes son altos, aumente el CPA objetivo; si son ajustados, reduzca el CPA objetivo.

Ya hemos explorado las mejores prácticas básicas para CPA Tune en nuestro Centro de Ayuda. Este artículo explora cómo funciona el algoritmo, los desafíos que resuelve y ofrece consejos prácticos para configurar sus primeras campañas.

Novedades de CPA Tune

Además de la disponibilidad para el feed de búsqueda, hemos introducido varias mejoras de la experiencia de usuario (UX) y del modelo basadas en los comentarios de nuestros clientes:

Nueva versión del modelo con mayor protección del presupuesto: Las protecciones integradas garantizan que las campañas no gasten de más cuando no hay una predicción de conversión.

Las protecciones integradas garantizan que las campañas no gasten de más cuando no hay una predicción de conversión. Experiencia de usuario mejorada: Se acabaron las restricciones relacionadas con la configuración del seguimiento o el cambio entre estrategias de puja.

Se acabaron las restricciones relacionadas con la configuración del seguimiento o el cambio entre estrategias de puja. Selector de CPC/CPA: Cambie fácilmente entre pujas de CPC y CPA con solo unos clics, lo que le da la flexibilidad de probar y elegir la estrategia adecuada.

¿Listo para escalar con CPA Tune?

Con un modelo más sólido, una experiencia de usuario mejorada y compatibilidad total con las campañas del feed de búsqueda, CPA Tune se está convirtiendo en una solución de rendimiento aún más potente. Los anunciantes ahora pueden escalar campañas nativas y de búsqueda con menos esfuerzo manual y mayor confianza para alcanzar sus objetivos de CPA. Si está listo para explorar CPA Tune para sus campañas, contacte con su manager de cuentas de MGID y comience a probarlo hoy mismo.