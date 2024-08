หากคุณกำลังอ่านบทความนี้ คุณอาจกำลังสงสัยว่าคุณยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของคุณให้สูงที่สุด และหากคุณไม่ได้สร้างสมดุลระหว่างการได้มาซึ่งผู้ชม การสร้างเนื้อหา และการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ คุณอาจคิดถูก: เว็บไซต์ของคุณนั้นยังสร้างรายได้ไม่ได้เต็มที่

ในพื้นที่ดิจิทัลที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน คุณจะแปลกใจที่ได้ทราบว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพในการสร้างรายได้ไม่เต็มที่ เจ้าของเว็บไซต์บางรายไม่พยายามสร้างรายได้จากเว็บไซต์ของตน ขาดกลวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ หรือสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ไม่ดีโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งขัดขวางการสร้างรายได้ในระยะยาว

สรุปปัญหาแล้ว นี่คือคำถามหลัก: คุณจะเพิ่มมูลค่าของเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งจากผู้เยี่ยมชมและกระแสรายได้ของคุณ ในการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการหลักในการสร้างรายได้จากเว็บไซต์ ข้อดีและข้อเสีย ตลอดจนขั้นตอนสำคัญในการนำไปใช้ มาลองคิดดูกัน

วิธีสร้างรายได้จากเว็บไซต์ของคุณ

เมื่อสร้างรายได้จากเว็บไซต์ คุณต้องเข้าใจปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการเลือกของคุณเมื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบการสร้างรายได้ เราได้ระบุสิ่งที่สำคัญที่สุดบางประการไว้ด้านล่าง:

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกวิธีการสร้างรายได้ พิจารณาข้อมูลประชากร ความชอบ และพฤติกรรมของผู้เข้าชมของคุณเพื่อเลือกวิธีการสร้างรายได้ที่สอดคล้องกับความสนใจของพวกเขาและจะไม่รบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้

กลุ่มเป้าหมายอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกวิธีการสร้างรายได้ พิจารณาข้อมูลประชากร ความชอบ และพฤติกรรมของผู้เข้าชมของคุณเพื่อเลือกวิธีการสร้างรายได้ที่สอดคล้องกับความสนใจของพวกเขาและจะไม่รบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้ ประเภทเนื้อหา ตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณเมื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด การสร้างรายได้ไม่ได้เป็นแบบเดียวใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น โฆษณาแบบรูปภาพอาจทำงานได้ดีสำหรับเว็บไซต์ข่าวหรือบล็อก ในขณะที่เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนหรือการตลาดพันธมิตรในเครืออาจเหมาะสำหรับเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มหรือเว็บไซต์ที่เน้นการรีวิว

ตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณเมื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด การสร้างรายได้ไม่ได้เป็นแบบเดียวใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น โฆษณาแบบรูปภาพอาจทำงานได้ดีสำหรับเว็บไซต์ข่าวหรือบล็อก ในขณะที่เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนหรือการตลาดพันธมิตรในเครืออาจเหมาะสำหรับเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มหรือเว็บไซต์ที่เน้นการรีวิว ประสบการณ์ของผู้ใช้ เลือกใช้วิธีการสร้างรายได้ที่ไม่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เวลาในการโหลด หรือความสามารถในการอ่าน สร้างสมดุลระหว่างการสร้างรายได้ด้วยประสบการณ์เชิงบวกและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างรายได้กัน เราได้แบ่งพวกเขาออกเป็นสามกลุ่มพื้นฐาน:

รายได้จากผู้อ่าน (เพย์วอลล์): การสมัครสมาชิกแบบดิจิทัล การจ่ายต่อการใช้งาน (เพื่ออ่านบทความ, ดาวน์โหลด e-books, เกม หรืออัลบั้ม) การบริจาค สินค้า รายได้จากผู้โฆษณา: แบนเนอร์ โฆษณาวิดีโอ วิดเจ็ตเนื้อหา การตลาดพันธมิตรในเครือ โฆษณาเนทีฟ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน โฆษณาแบบรูปภาพ การผสมผสานวิธีการต่าง ๆ (แหล่งรายได้ที่หลากหลายในรูปแบบที่แทบไม่มีที่สิ้นสุด): การสมัครสมาชิกแบบดิจิทัล + เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน; การจ่ายต่อการใช้งาน + แบนเนอร์; สินค้า + การตลาดพันธมิตร

อย่าไปกลัววิธีการที่มีอยู่อย่างมากมาย ในความเป็นจริงแล้ว หลาย ๆ วิธีนั้นค่อนข้างเฉพาะเจาะจง (เช่น สินค้าและการบริจาค) และใช้ได้เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีตัวเลือกที่หลากหลายอีกมากมาย เช่น เพย์วอลล์ การตลาดแบบพันธมิตรในเครือ และการโฆษณาอื่น ๆ ที่ปรับขนาดได้ง่ายและเหมาะสำหรับเกือบทุกอุตสาหกรรม เราจะมาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนถัดไป

เพย์วอลล์

คืออะไร เพย์วอลล์คือตัวกั้นทางดิจิทัลที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์โดยไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมหรือสมัครสมาชิก เพื่อให้เพย์วอลล์ประสบความสำเร็จสูงสุด คุณต้องส่งมอบคุณค่า มีอำนาจแบรนด์เพียงพอ และมีผู้ชมที่ยินดีจ่ายสำหรับความมุ่งมั่นนั้น

เพย์วอลล์อาจมีหลายรูปแบบ เช่น เพย์วอลล์แบบมีมิเตอร์ (ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงบทความฟรีในจำนวนจำกัดก่อนที่จะถูกขอให้ชำระเงิน) เพย์วอลล์แบบตายตัว (เนื้อหาทั้งหมดอยู่หลังเพย์วอลล์) หรือรูปแบบไฮบริด (ที่มีเนื้อหาฟรีและชำระเงินอยู่ด้วยกัน)

เหมาะสำหรับใคร เพย์วอลล์มักจะถูกใช้โดยสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์วิจัย และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่นำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าและเนื้อหาพิเศษเฉพาะ คุณอาจเจอเพย์วอลล์ได้ใน The Financial Times หรือ The New York Times

โมเดลเพย์วอลล์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเผยแพร่โฆษณาแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้สำหรับการสตรีมวิดีโอและเสียง เกม หลักสูตรออนไลน์ และอื่น ๆ อีกมากมายได้อีกด้วย ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาฟรีแบบจำกัด ทดลองใช้งาน ดูตัวอย่างหลักสูตรฟรี หรือบทเรียนเบื้องต้นเป็นทีเซอร์ จากนั้นผู้ใช้จะได้รับเวอร์ชันเต็มเมื่อชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือสมัครรับข้อมูล

ข้อดี ข้อเสีย มีกระแสรายได้ที่คาดการณ์ได้ ผู้ชมและการเข้าถึงลดลง ได้รับผู้ชมที่ภักดี อาจทำให้ผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ใช้ไม่พอใจ ได้รับภาพลักษณ์ของแบรนด์สุดพิเศษ ต้องแข่งขันมากขึ้น

การตลาดแบบพันธมิตรในเครือ

คืออะไร การตลาดแบบพันธมิตรในเครือเป็นกลยุทธ์ที่อิงตามผลงานที่เจ้าของเว็บไซต์หรือพันธมิตรในเครือโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทอื่น และรับค่าคอมมิชชันสำหรับการแนะนำหรือการขายที่ประสบความสำเร็จแต่ละครั้งที่พวกเขาทำได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นพันธมิตรกับโปรแกรมพันธมิตรหรือเครือข่ายที่ให้ลิงก์การติดตามหรือตัวระบุเฉพาะสำหรับพันธมิตร ซึ่งพวกเขาใช้เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์ของพวกเขา

การตลาดแบบพันธมิตรในเครือเป็นข้อตกลงรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์สามารถสร้างรายได้จากการเข้าชมของตนได้โดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และผู้ค้าสามารถเพิ่มยอดขายและการแสดงแบรนด์ผ่านเครือข่ายพันธมิตรในเครือได้

เหมาะสำหรับใครบ้าง สเปกตรัมของบุคคลและธุรกิจที่สามารถได้รับประโยชน์จากการตลาดแบบพันธมิตรในเครือมีมากมาย เหล่านี้คือเจ้าของเว็บไซต์และบล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอรที่มีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เช่น หลักสูตรหรือซอฟต์แวร์ ตลอดจนเว็บไซต์คูปองและข้อตกลง

โดยทั่วไปแล้ว การตลาดแบบพันธมิตรในเครือเหมาะสำหรับใครก็ตามที่มีตัวตนทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ บล็อก แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางเฉพาะ สิ่งสำคัญคือการเลือกโปรแกรมพันธมิตรที่เกี่ยวข้องและรวมลิงก์พันธมิตรเข้ากับเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณอย่างลงตัว

ข้อดี ข้อเสีย มีรายได้แบบเสือนอนกิน ต้องพึ่งพารายได้ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ต้องพึ่งพาโปรแกรมพันธมิตร ความเสี่ยงทางการเงินต่ำ มีความท้าทายในการสร้างลูกค้า

โฆษณาเนทีฟ

คืออะไร โฆษณาเนทีฟเป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับเนื้อหาและการออกแบบของแพลตฟอร์มที่โฮสต์อยู่ ทำให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นและรบกวนผู้ใช้น้อยลง ได้รับการออกแบบมาเพื่อเลียนแบบรูปลักษณ์ของเนื้อหาบรรณาธิการหรือเนื้อหาออร์แกนิกโดยรอบ ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเว็บของผู้ใช้

เป้าหมายหลักของการโฆษณาเนทีฟคือการจัดหาเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจซึ่งตรงกับประสบการณ์ของผู้ใช้แพลตฟอร์ม และยังทำตามเป้าหมายของผู้โฆษณาด้วย เมื่อผสมผสานกับเนื้อหาโดยรอบ โฆษณาแบบเนทีฟมีเป้าหมายที่จะดึงดูดผู้ใช้ด้วยวิธีที่ไม่ล่วงล้ำ ซึ่งส่งผลให้การมีส่วนร่วมสูงขึ้นและอัตราการสร้างลูกค้าที่สูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วโฆษณาเนทีฟจะถูกทำเครื่องหมายว่า "ได้รับการสนับสนุน" หรือ "โฆษณา" เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความแตกต่างจากเนื้อหาออร์แกนิก

เหมาะสำหรับใครบ้าง หากคุณมีผู้เข้าชมรายวันจำนวนมากพอและมีเนื้อหามากพอที่จะรักษาไว้ การโฆษณาเนทีฟเป็นหนึ่งในแหล่งสร้างรายได้ที่น่าเชื่อถือและปรับขนาดได้มากที่สุด ตำแหน่งโฆษณาอัจฉริยะของโฆษณาเนทีฟเป็นวิธีการสร้างรายได้จากเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือที่สุด ที่ MGID เราทราบเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากเราได้ช่วยผู้เผยแพร่โฆษณาจำนวนมากสร้างรายได้ที่มั่นคงจากเว็บไซต์ของตนผ่านการโฆษณาเนทีฟ {มาร่วมงานกับเรา](https://dashboard.mgid.com/auth/sign-in)และเริ่มรับรายได้

แน่นอนว่าโฆษณาเนทีฟควรเข้ากับความสวยงาม รูปแบบฟอนต์ และชุดสีของหน้าเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติกลมกลืนไปกับเนื้อหา ความสม่ำเสมอในการออกแบบช่วยให้โฆษณาเนทีฟสามารถผสานรวมกับหน้าได้อย่างราบรื่น และลดโอกาสที่ผู้ใช้จะมองว่าเป็นการรบกวนหรือก่อกวน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าโฆษณาไม่ขัดขวางความเร็วในการโหลดเว็บไซต์หรือรบกวนการท่องเว็บโดยรวม

ข้อดี ข้อเสีย การผสานรวมที่ราบรื่น เกิดความท้าทายในการเปิดเผยข้อมูล เพิ่มการมีส่วนร่วม มีความยืดหยุ่นในการออกแบบที่จำกัด มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น อาจเกิดการเบื่อโฆษณา

Google AdSense

คืออะไร Google AdSense เป็นโปรแกรมโฆษณาที่นำเสนอโดย Google ที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาออนไลน์ของตนโดยการแสดงโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง AdSense เป็นคำแนะนำที่มีประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับโลกแห่งการโฆษณา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโฆษณาแบนเนอร์ เราได้พูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ AdSense ในคู่มือการเปรียบเทียบเครื่องมือของ Google

การทำงานของ AdSense นั้นง่ายมาก คุณเพียงแค่ต้องผสานรวมส่วนย่อยของโค้ดที่ Google จัดเตรียมไว้ให้บนเว็บไซต์ของคุณ โค้ดนี้จะสร้างช่องโฆษณาบนเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องและตรงเป้าหมาย โฆษณาที่แสดงผ่าน AdSense จะพิจารณาจากเนื้อหาของเว็บไซต์ พฤติกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้ และปัจจัยอื่น ๆ

เหมาะสำหรับใครบ้าง การสร้างรายได้จาก AdSense มีให้บริการสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาจำนวนมาก ตั้งแต่เว็บไซต์เนื้อหาและเจ้าของฟอรัมไปจนถึงผู้สร้างเนื้อหาวิดีโอ นักพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเว็บไซต์หรือผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีสิทธิ์ใช้ AdSense เนื่องจาก Google มีนโยบายและหลักเกณฑ์เฉพาะที่ต้องปฏิบัติตาม หากคุณกำลังพิจารณาใช้งาน AdSense โปรดอ่านเอกสารอย่างเป็นทางการของ AdSense เพื่อดูข้อมูลล่าสุดและถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของสิทธิ์การใช้งาน

ข้อดี ข้อเสีย ใช้งานง่าย รายได้ผันผวน มีเครือข่ายผู้โฆษณาที่กว้างขวาง ควบคุมเนื้อหาโฆษณาได้อย่างจำกัด การกำหนดเป้าหมายโฆษณาตามบริบท นโยบาย AdSense ที่เข้มงวด

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน

คืออะไร เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนมักจะถูกเปรียบเทียบกับโฆษณาเนทีฟ โดยแตกต่างกันตรงที่เป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างและเผยแพร่โดยผู้สร้างเนื้อหาหรือผู้เผยแพร่โฆษณาโดยร่วมมือกับแบรนด์ เช่นเดียวกับโฆษณาเนทีฟ เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจะมีการติดป้ายหรือเปิดเผยว่ามีได้รับการสนับสนุนเสมอ เพื่อแสดงความโปร่งใสต่อผู้ชม

เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอาจไม่จำเป็นต้องเลียนแบบการออกแบบและรูปแบบของเนื้อหาโดยรอบ ซึ่งแตกต่างจากโฆษณาเนทีฟ แต่โดดเด่นในฐานะรายการส่งเสริมการขายแบบแยกต่างหาก ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยสามารถสั่งให้วางบทความ "10 สิ่งที่ต้องทำก่อนเดินทางไปกรีซ" บนเว็บไซต์ของคุณได้ ซึ่งนอกเหนือจากคำแนะนำแบบคลาสสิกแล้ว ยังส่งเสริมโฆษณาบริการประกันภัยอีกด้วย

เหมาะสำหรับใคร เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นที่ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ที่มีการอัปเดตเนื้อหาเป็นประจำ: บล็อก ข่าว รีวิว และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบล็อกเกอร์เฉพาะกลุ่มที่เขียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง อินฟลูเอ็นเซอร์ทางโซเชียลมีเดีย นิตยสารออนไลน์ และผู้สร้างเนื้อหาวิดีโอและเสียง

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน ให้เลือกแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่โดนใจผู้ชมและเหมาะสมกับเนื้อหาของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ รักษาความถูกต้องในเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนโดยให้คำแนะนำที่ถูกต้องและจริงใจ อย่าพยายามหลอกลวงผู้เยี่ยมชมโดยการขายสิ่งที่คุณเองก็ไม่ได้ใช้ และแน่นอนว่าอย่าลืมสร้างสรรค์และหาวิธีการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในการรวมเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนเข้ากับแพลตฟอร์มของคุณ

ข้อดี ข้อเสีย สร้างรายได้อย่างรวดเร็ว ผู้เข้าชมอาจไม่เชื่อถือ ความเป็นไปได้ของการผสานรวมที่แท้จริง จำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เสี่ยงกับการเสียผู้ชม

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างรายได้จากเว็บไซต์ของคุณ

การสร้างรายได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน จงอดทนในการทำให้ภาพวัตถุประสงค์ของการสร้างรายได้ของคุณเป็นจริงขึ้นมา วิธีการที่เราใช้อธิบายจะใช้คำต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความพยายามในการสร้างรายได้นั้นได้ผลหรือไม่

เพย์วอลล์ อาจใช้เวลาหลายเดือนในการเริ่มสร้างรายได้จากเพย์วอลล์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเติบโตของฐานสมาชิกและคุณค่าของเนื้อหาของคุณ

อาจใช้เวลาหลายเดือนในการเริ่มสร้างรายได้จากเพย์วอลล์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเติบโตของฐานสมาชิกและคุณค่าของเนื้อหาของคุณ การตลาดแบบพันธมิตรในเครือ คุณอาจเริ่มได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับพันธมิตรภายในสองสามสัปดาห์หรือเดือนแรกของการใช้การตลาดแบบพันธมิตรในเครือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณและประสิทธิภาพของความพยายามในการส่งเสริมการขายของคุณ

คุณอาจเริ่มได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับพันธมิตรภายในสองสามสัปดาห์หรือเดือนแรกของการใช้การตลาดแบบพันธมิตรในเครือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณและประสิทธิภาพของความพยายามในการส่งเสริมการขายของคุณ โฆษณาเนทีฟ คุณสามารถคาดหวังรายได้จากการโฆษณาเนทีฟได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หรือสองถึงสามเดือนหลังจากผสานรวมและเรียกใช้โฆษณาเนทีฟบนเว็บไซต์ของคุณ ลำดับเวลานี้อาจแตกต่างกันไปตามประสิทธิภาพโฆษณาและขนาดผู้ชมของคุณ

คุณสามารถคาดหวังรายได้จากการโฆษณาเนทีฟได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หรือสองถึงสามเดือนหลังจากผสานรวมและเรียกใช้โฆษณาเนทีฟบนเว็บไซต์ของคุณ ลำดับเวลานี้อาจแตกต่างกันไปตามประสิทธิภาพโฆษณาและขนาดผู้ชมของคุณ Google AdSense ด้วย Google AdSense คุณสามารถเริ่มสร้างรายได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากผสานรวมโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม รายได้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์และประสิทธิภาพของโฆษณา

ด้วย Google AdSense คุณสามารถเริ่มสร้างรายได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากผสานรวมโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม รายได้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์และประสิทธิภาพของโฆษณา โพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน กรอบเวลาในการสร้างรายได้ผ่านโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจะแตกต่างกันไป อาจมีตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือน ขึ้นอยู่กับความเฉพาะของเว็บไซต์ของคุณ ขนาดผู้ชม และความพร้อมของโอกาสในการสนับสนุนที่เหมาะสม

กรอบเวลาเหล่านี้เป็นการประมาณการทั่วไป และผลลัพธ์ของแต่ละรายการอาจแตกต่างกันไป ปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณภาพของเนื้อหา การเข้าชมเว็บไซต์ และการมีส่วนร่วมของผู้ชมล้วนมีบทบาทในการสร้างรายได้จากเว็บไซต์ของคุณ นี่คือเหตุผลที่เราขอให้คุณจำไว้ว่าการสร้างรายได้จากเว็บไซต์ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสามารถตั้งค่าและทำลืม ๆ ไปได้ คุณจะต้องทำการติดตาม เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับแต่งกลยุทธ์การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป

ขั้นตอนสำคัญในการสร้างรายได้จากเว็บไซต์

ตอนนี้เราได้ศึกษาทั้งวิธีการและกรอบเวลาโดยประมาณสำหรับการสร้างรายได้แล้ว ก็ถึงเวลาเข้าสู่หัวใจสำคัญของเรื่อง นั่นก็คือขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อเริ่มสร้างรายได้จากเว็บไซต์ของคุณ

แน่นอน เราจะไม่สามารถเสนออัลกอริทึมแบบครอบจักรวาลที่ใช้กับทุกกรณีให้คุณได้ อย่างไรก็ตาม เราสามารถรวบรวมคำแนะนำที่ผ่านการทดสอบของเวลาที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้จากเว็บไซต์ของคุณในขณะที่ยังรักษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมให้อยู่ในระดับสูงได้

รู้จักผู้ชมของคุณ คุณต้องกำหนดว่าผู้อ่านของคุณคือใครและคุณให้คุณค่าอะไรแก่พวกเขาได้บ้าง ข้อมูลประชากร อุตสาหกรรม และพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าการสร้างรายได้ประเภทใดทำงานได้ดีที่สุดในกรณีของคุณ นำเสนอคุณค่า เนื้อหาที่มีคุณภาพสูง ไม่ซ้ำใคร และเป็นที่ต้องการจะดึงดูดผู้ชมและพันธมิตรการโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำการเข้าชมมาสู่คุณมากขึ้นและกระตุ้นการคลิกและการมีส่วนร่วมไปยังเว็บไซต์พันธมิตร สร้างการเข้าชมเว็บไซต์ หากไม่มีการเข้าชม ความพยายามในการสร้างรายได้ของคุณก็จะไม่ไปไหน ใช้กลยุทธ์ SEO, การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, การโปรโมตเนื้อหา และเทคนิคอื่น ๆ เพื่อดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ หลีกเลี่ยงการประพฤติมิชอบ สร้างความไว้วางใจแก่ผู้เข้าชม เปิดเผยโฆษณาและผลประโยชน์ของพันธมิตร อธิบายความร่วมมือในแง่ของคุณค่าต่อผู้ใช้ หากเลือกใช้กลยุทธ์เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโพสต์เหล่านี้ใช้ความเชี่ยวชาญและความตั้งใจที่ถูกต้องอยู่เบื้องหลัง นำเสนอประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ ท้ายที่สุด คุณจะต้องนำผู้ชมมาที่เว็บไซต์ของคุณและทำให้พวกเขามีส่วนร่วม เพื่อการนั้น หน้าโฆษณาจะต้องได้รับการปรับให้เหมาะสม เพื่อลดความยุ่งเหยิงในเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้ชมสามารถค้นหาคุณค่าได้อย่างรวดเร็วและไม่ติดขัด

บทสรุป

โปรดจำไว้ว่าความสำเร็จในการสร้างรายได้จากเว็บไซต์ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แนวทางที่เน้นผู้ชมเป็นศูนย์กลาง และการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในความเป็นจริงแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับกฎของการสร้างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จ: ดึงดูดผู้ชมที่คุณต้องการและให้คุณค่าที่ดีที่สุดแก่พวกเขาเพื่อแลกกับความสนใจและการคลิกของพวกเขา และเนื่องจากการคลิกเป็นสิ่งที่ MGID ทำได้ดีมาก การติดต่อ MGID เพื่อวางโฆษณาเนทีฟบนเว็บไซต์ของคุณอาจเป็นทางออกถัดไปที่ให้คุณสร้างผลกำไรได้