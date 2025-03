A Tunad, pioneira em inteligência de mídia e Real Time Marketing, e a MGID, plataforma global de publicidade, anunciam parceria estratégica que une tecnologia de ponta e expertise para elevar a performance publicitária. A colaboração, inédita no mercado,** integra dados contextuais em tempo real e segmentação nativa** para aumentar conversões e otimizar investimentos em campanhas, gerando impacto significativo para os anunciantes e projeção de crescimento de 10% na receita de ambas as empresas.

Com o uso de Real Time Marketing (RTM), a Tunad adapta campanhas em tempo real, respondendo a gatilhos externos como eventos ao vivo, condições climáticas e tendências de busca. Já a MGID traz sua expertise em publicidade nativa, oferecendo personalização e relevância ao público-alvo. Para César Sponchiado, CEO e fundador da Tunad, a inovação está na capacidade de alinhar campanhas publicitárias às demandas dinâmicas dos consumidores.

“Não basta olhar números; é essencial compreender o interesse genuíno do público para alcançar resultados mais assertivos. Nossa tecnologia permite identificar os momentos, criativos, horários e canais mais eficazes, garantindo alta performance com precisão”, explica.

A Tunad se destaca por sua plataforma que mede reações dos consumidores em tempo real, analisando dados de TV, rádio, livestreaming e comportamento online. “Nosso foco é aumentar o retorno, entregando insights e contextos que otimizem as campanhas online em tempo real, para 25% ou mais de retorno nos planos de mídia”, afirma Ricardo Monteiro, COO da Tunad.

A MGID, por sua vez, utiliza inteligência artificial para ajustar anúncios ao contexto da página e ao comportamento dos usuários, maximizando engajamento e monetização.

A Head of Sales da MGID no Brasil, Camilla Veiga, reforça o impacto da parceria:

“Ao unir forças, podemos oferecer soluções mais eficazes e conectadas às demandas de um mercado em constante evolução. A combinação entre a tecnologia da Tunad e o alcance global da MGID possibilita campanhas mais relevantes e alinhadas aos interesses dos consumidores em tempo real”.

A união entre Tunad e MGID consolida uma abordagem inédita, que combina a precisão do marketing em tempo real com a segmentação personalizada da publicidade nativa. Esse modelo oferece aos anunciantes maior eficiência na alocação de recursos, possibilitando resultados expressivos em diferentes segmentos. Integrar dados em tempo real com formatos nativos potencializa a eficácia das campanhas, enquanto a análise detalhada de KPIs e o alinhamento com comportamentos dinâmicos reduzem desperdícios.

Além disso, a combinação de mídias offline e online aumenta o alcance e a relevância das mensagens. A integração das tecnologias das duas empresas estabelece novos padrões de performance no mercado publicitário, criando benchmarks de ROI e conversões que transformam a experiência dos anunciantes.