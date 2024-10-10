Estamos empolgados em anunciar uma atualização significativa na nossa interface de Selective Bidding (conhecida como aba de Widget Optimization no novo painel de MGID Ads). Como parte do compromisso contínuo da MGID em melhorar a transparência e proporcionar melhor controle sobre suas campanhas de anúncios, estamos fazendo a transição de widget UIDs para a exibição das fontes de tráfego. Essa mudança inclui domínios, nomes de apps e outros identificadores de tráfego relevantes. O objetivo é te ajudar com uma visão mais clara de onde seu tráfego está vindo, e permitir que você tome decisões mais embasadas ao ajustar seus CPC multipliers ou habilitar/desabilitar fontes de tráfego específicas.

O que muda?

Anteriormente, nossa interface exibia fontes de tráfego usando widget UIDs — identificadores numéricos como 14971149. Esses identificadores, embora úteis para controle técnico, muitas vezes pareciam descontextualizados dos ambientes reais onde seus anúncios estavam sendo exibidos, seja em um site, app ou outra plataforma. Agora, estamos fazendo a transição para exibir fontes de tráfego, como nomes de domínio ou de aplicativos.

Essa mudança não apenas possibilita uma visão mais clara da inserção de seus anúncios, mas também oferece novos insights sobre seu público. Ao ver as fontes de tráfego de forma mais transparente, você pode entender melhor quem é o público que interage com seus ads, e ajustar sua estratégia de acordo com esse dado. Em vez de simplesmente reagir a números e identificadores, você pode agora abordar suas campanhas com uma compreensão mais profunda do público por trás dessas fontes.

Por que isso importa

A transição de widget UIDs para fontes de tráfego representa uma melhoria significativa na transparência e clareza de suas campanhas publicitárias. Você não estará mais gerenciando bids (CPC multipliers) com base em identificadores anônimos e abstratos. Em vez disso, você estará lidando com fontes de tráfego reconhecíveis, facilitando o acompanhamento, a avaliação e a otimização da performance.

Melhor ainda, essa mudança permite que você se concentre no público que cada fonte de tráfego representa. Você não está mais apenas otimizando com base em nomes de sites ou identificadores de aplicativos, mas utilizando essa transparência para obter uma melhor compreensão de quem seus anúncios estão alcançando. Esses dados te permitem tomar decisões mais inteligentes, ajustando seus bids (CPC multipliers) e conteúdos com base no comportamento, interesses e padrões de engajamento do público que interage com suas campanhas.

Como funciona

Navegar na nova interface já era intuitivo, mas está ainda melhor: em vez de ver widget UIDs, agora você verá fontes de tráfego diretamente na interface. Isso significa que todas as suas ações — visualização de estatísticas, ajuste de CPC multipliers e habilitação ou desabilitação de fontes de tráfego — estão agora diretamente vinculadas a essas fontes de tráfego, tornando todo o processo mais user-friendly e transparente.

Para facilitar essas melhorias, estamos introduzindo uma nova seção dentro da sua campanha chamada Sources Optimization. É aqui que você encontrará todas as ferramentas necessárias para gerenciar suas fontes de tráfego com maior visibilidade. Nesta seção, você pode:

Ver estatísticas detalhadas para cada fonte de tráfego (domínios, nomes de aplicativos, etc.), permitindo monitorar a performance de forma mais eficaz;

para cada fonte de tráfego (domínios, nomes de aplicativos, etc.), permitindo monitorar a performance de forma mais eficaz; Ajustar CPC multipliers com base no desempenho da fonte de tráfego, te propiciando maior controle sobre onde seus ads aparecem e quanto você está disposto a bidar por tráfego de fontes específicas;

com base no desempenho da fonte de tráfego, te propiciando maior controle sobre onde seus ads aparecem e quanto você está disposto a bidar por tráfego de fontes específicas; Habilitar ou desabilitar fontes de tráfego específicas, permitindo um controle mais detalhado sobre as fontes onde seus anúncios são exibidos.

Como começar com a nova interface

A nova interface de Sources Optimization está disponível exclusivamente no MGID Ads e não está ativa no painel antigo. Por padrão, ao navegar por qualquer uma de suas campanhas ativas existentes, você verá tanto a interface tradicional de Widget Optimization (conhecida como Selective Bidding no painel antigo) quanto a nova interface de Sources Optimization.

Para ad campaigns (campanhas) já existentes:

Primeiro cenário: A interface de Widget Optimization está ativa por padrão para campanhas já existentes, o que significa que você pode otimizar as campanhas definindo multipliers com base em IDs de widgets. A nova interface de Source Optimization está disponível em modo somente leitura, o que significa que você pode ver o desempenho de diferentes domínios, mas não poderá ajustar os bids.

A interface de Widget Optimization está ativa por padrão para campanhas já existentes, o que significa que você pode otimizar as campanhas definindo multipliers com base em IDs de widgets. A nova interface de Source Optimization está disponível em modo somente leitura, o que significa que você pode ver o desempenho de diferentes domínios, mas não poderá ajustar os bids. Segundo cenário: Para usar a Source Optimization, você precisará iniciar a migração para essa interface. Você pode fazer isso diretamente no painel. A migração leva apenas 2 minutos; depois disso, você poderá usar todos os recursos da Source Optimization e a aba de Widget Optimization desaparecerá.

Para novas ad campaigns:

Primeiro cenário: Durante o processo de configuração no MGID Ads, você encontrará uma opção no primeiro bloco chamada Sources Optimization . Ela está ativada por padrão e, se você optar por prosseguir, a interface de “Sources Optimization” estará totalmente ativa, permitindo que você veja e gerencie suas fontes de tráfego por domínio. A interface tradicional de Widget Optimization com widget UIDs não será exibida. Você trabalhará exclusivamente com a nova interface.

Durante o processo de configuração no MGID Ads, você encontrará uma opção no primeiro bloco chamada . Ela está ativada por padrão e, se você optar por prosseguir, a interface de “Sources Optimization” estará totalmente ativa, permitindo que você veja e gerencie suas fontes de tráfego por domínio. A interface tradicional de Widget Optimization com widget UIDs não será exibida. Você trabalhará exclusivamente com a nova interface. Segundo cenário: Se você optar por não habilitar o Sources Optimization para uma nova campanha, a interface será padronizada na aba tradicional de Widget Optimization, onde você pode ajustar ativamente multipliers com base em widget UIDs. A interface de Sources Optimization ainda estará disponível, mas em modo somente leitura. Essa configuração oferece flexibilidade para escolher como deseja gerenciar suas campanhas, seja continuando com a interface familiar baseada em IDs de widgets, ou adotando a nova Source Optimization baseada em ID para maior transparência e controle. Você terá a opção de migrar para a nova interface de Sources Optimization a qualquer momento.

Conclusão: Assuma o Controle de Suas Campanhas Hoje!

A transição de widget UIDs para fontes de tráfego é um avanço significativo na forma como você gerencia suas campanhas. Com maior transparência, controle aprimorado e percepções mais profundas sobre seu tráfego, você agora pode otimizar com precisão e tomar decisões mais inteligentes baseadas em dados. Seja ajustando bids ou direcionando públicos específicos, essa atualização te permite alcançar um desempenho melhor e maximizar seu ROI.

Não espere — comece a usar a nova interface de Sources Optimization hoje e explore todo o potencial de suas campanhas. Faça login no MGID Ads, inicie a migração e experimente a diferença em primeira mão!