Com a batalha perdida pela capacidade de atenção dos espectadores, os profissionais de marketing e jornalistas precisam continuar criando um conteúdo cada vez mais imersivo e engajador. Em 2012, o New York Times parecia acertar o prego na cabeça com um artigo de jornalismo interativo que tirou os leitores e críticos de seus pés.

“Snow Fall” não apenas ganhou o prêmio Pulitzer - tornou-se um estudo de caso de como deve ser a aparência do conteúdo interativo na próxima década. Ele deu o tom para todo o conteúdo interativo que ainda estava por vir.

Vimos o aumento desse tipo de conteúdo nos últimos anos - de questionários e jogos a aplicativos de realidade aumentada. Os usuários adoram e preferem artigos longos que sabem que nunca vão terminar de ler. É uma oportunidade de dar uma voz única à sua marca, uma tarefa que só se tornou mais difícil com o passar dos anos.

Só faz sentido embarcar no conteúdo interativo enquanto ele ainda não saturou a web. Os profissionais de marketing de conteúdo estão procurando apostar nisso, e por um bom motivo. Continue lendo para descobrir o porquê.

Benefícios para editores

Dar a sua marca uma voz única sempre foi um desafio, mas agora é quase impossível se você for um pequeno editor procurando se destacar no cenário de conteúdo. Se você reconhece que precisa da ajuda de conteúdo interativo para ter sucesso, é mais provável que alcance o público que está cansado de ser anunciado.

É aqui que entra o conteúdo interativo. Ele chega a todos os usuários que terminaram de ser informados sobre algum novo produto ou serviço todos os dias. Milhões de marcas estão tentando fazer exatamente a mesma coisa: contar a história de como sua marca é “única” e transmitir sua mensagem aos clientes em potencial.

O conteúdo interativo é diferente porque não conta apenas a história da marca para quem quiser ouvir. Isso torna o usuário uma parte dessa história. Envolve o público de uma forma que os blogs regulares quase nunca fazem.

Isso o torna obviamente benéfico para os editores. Sem conteúdo interativo, você é apenas mais uma voz competindo pela atenção de milhões, fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Quando você adiciona aquele aspecto interativo a cada editorial que publica e a cada conteúdo de marca que escreve, você começa a se destacar.

Quando isso acontece, você colhe os benefícios que todas as outras marcas esperavam colher - maior conhecimento da marca, mais engajamento e maior retenção de usuários. Tudo isso culmina em uma geração de leads incomparável baseada em dados e, em última análise, em mais clientes pagantes.

No entanto, o que os editores mais se beneficiarão no longo prazo é a lealdade de seus clientes satisfeitos. Estamos falando sobre o tipo de lealdade que você não pode esperar alcançar sem um conteúdo interativo que reforce e apóie seus clientes ao longo de suas jornadas.

Principais formatos em 2021

O conteúdo interativo vem em muitos formatos diferentes, alguns novos e empolgantes, outros bastante usados ​​agora. Para 2021, só faz sentido focar em conteúdo interativo com mais novidades. Isso não quer dizer que os formatos anteriores estejam desatualizados ou não sejam mais bons. Quizzes e enquetes ainda têm a capacidade de imergir e personalizar, mas estão longe de ser recentes.

Scrollytelling

Scrollytelling (uma mistura de “scroll” e “storytelling”) emprega elementos visuais centrados para contar uma história. O visual pode ser qualquer coisa - imagens de alta qualidade, infográficos, vídeos e até apresentações.

Todos os elementos visuais são acompanhados pela história real e informações brutas que se juntam para criar uma jornada como nenhuma outra. A rolagem é o aspecto crucial aqui - dá aos usuários a sensação de estar no controle e dirigir a história como quiserem. Ao rolar, você está deixando a história progredir e se desenrolar, ao mesmo tempo que pode voltar a qualquer momento que quiser revisitar uma seção específica do artigo.

Os departamentos comerciais usam o scrollytelling para aprimorar editoriais de longa leitura, enriquecer o conteúdo da marca e ajudar as marcas a transmitir sua mensagem de maneira mais interativa. Também é uma excelente maneira de apresentar anúncios nativos, que devem corresponder ao sentimento e à função do ambiente editorial.

A mídia online ucraniana Zaborona usa scrollytelling para visualizar suas reportagens investigativas contundentes. É um excelente exemplo de elementos visuais e da história se juntando para pintar o quadro completo e, ao mesmo tempo, tornar o usuário uma parte da história.

Scrollytelling é talvez um dos formatos de conteúdo interativo mais promissores; poucas outras estratégias envolvem tanto o usuário ou dão a ele motivos para continuar explorando.

Realidade aumentada

Diferentes tipos de negócios podem ter vários graus de sucesso com realidade aumentada, mas quer você possa fazer um bom uso ou não, é um formato de conteúdo interativo atraente.

A superposição de CGI em sua visão de mundo física tem muito mais aplicações do que o esperado inicialmente. Todos nós testemunhamos o entusiasmo em torno dos videogames que empregam realidade aumentada, e não há conteúdo mais interativo do que jogos.

No entanto, quando as empresas começaram a criar usos inovadores e inovadores para a realidade aumentada, a frase “conteúdo interativo” ganhou um significado totalmente novo.

Provavelmente, o melhor exemplo até hoje é IKEA Place. Usando AR, você pode visualizar uma peça de mobiliário em sua própria casa antes mesmo de pensar em comprá-la. As imobiliárias o têm usado para dar aos compradores em potencial uma visão de 360 ​​graus da casa.

Mais alguns bons cases de sucesso

1. AdWeek

O recurso patrocinado pela AdWeek mostra o poder do Pinterest, cores pastel e vídeos curtos para contar a história de Mara Lecocq.

2. BBC iReporter

O iReporter da BBC permite que você interprete como um jornalista trabalhando em uma história de última hora. É tão envolvente quanto o conteúdo se torna.

3. Solve

Solve é um podcast interativo que leva você a uma aventura de áudio. Seu papel é atuar como um investigador criminal e trabalhar em histórias de crimes verdadeiras.

4. Aotearoa em 20

Aotearoa é um excelente exemplo de como as visualizações baseadas em dados ajudam a transmitir a mensagem. É uma série de gráficos que mostram as mudanças na economia e demografia da Nova Zelândia ao longo do tempo. É algo bastante seco que você provavelmente não estaria interessado de outra forma, se não fosse interativo.

5. Imperial College, Londres

Uma linha do tempo interativa dos primeiros seis meses da pandemia não é apenas um trabalho altamente educacional, mas também uma excelente amostra de conteúdo interativo.

Considerações finais

O conteúdo interativo não pode ser uma reflexão tardia. Se você deseja executá-lo adequadamente, precisa colocar os desenvolvedores e designers em uma sala durante o processo de idealização.

No entanto, ao realizá-lo, você estará fornecendo ao seu público um formato de conteúdo como nenhum outro. O conteúdo interativo oferece aos editores uma vantagem competitiva e os meios para se destacarem na massa de sites de conteúdo insípidos e pouco inspiradores.