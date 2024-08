O Google anunciou que esta atualização entrará em vigor em meados de junho e estará com força total em agosto de 2021. Esta atualização vai combinar novos sinais, Core Web Vitals e signos anteriores relacionados à UX.

Se olharmos para trás, a experiência da página sempre foi importante para o Google para garantir que os usuários atinjam seus objetivos ao interagir com um site. Em 2015, o Google começou a levar em consideração a compatibilidade dos sites com dispositivos móveis. Além disso, o Google já usa a velocidade da página como fator de classificação nas pesquisas em dispositivos móveis desde 2018.

Em 2020, eles lançaram o Core Web Vitals, que é o conjunto de métricas que estima a experiência de página que a maioria dos usuários obtém ao acessar seu site. A partir de junho de 2021, essas métricas farão parte do algoritmo de classificação de pesquisa.

Nós não esperamos que esta atualização cause grandes flutuações nas classificações do site. Outros sinais de classificação ainda incluirão relevância contextual e fatores hipotéticos não divulgados, por ex. backlinks, intenção de pesquisa, etc. O conteúdo do site ainda continua sendo o sinal de classificação mais forte para o Google, mas a experiência da página agora se torna um fator decisivo quando dois ou mais sites mostram a mesma relevância contextual. Portanto, as apostas podem ser muito maiores em nichos competitivos.

Acreditamos que esta iniciativa visa recompensar sites que proporcionam melhores experiências de página para os usuários. Também traz muito mais transparência às atividades de otimização de SEO porque essas métricas são divulgadas publicamente como um fator de classificação.

As páginas que demonstram um desempenho estável e rápido também fazem os visitantes permanecerem no site por mais tempo, os ajudam a atingir seus objetivos e até mesmo os convertem em compradores com mais frequência. De acordo com o próprio estudo do Google, os visitantes têm 24% menos probabilidade de abandonar páginas que atendem aos limites do Core Web Vitals.

O Google também planeja implementar o badge system dedicado, que avaliará o desempenho do site em termos de Core Web Vitals e os marcará com indicadores visuais nos resultados de pesquisa. Pode-se esperar que os orçamentos de publicidade se afastem dos editores com barras de progresso vermelhas.