Aqui na MGID, temos o compromisso de responder às solicitações dos clientes, assim como às práticas e padrões da indústria. É por isso que alteramos as configurações padrão dos principais relatórios do editor e adicionamos várias novas métricas de desempenho para oferecer aos nossos clientes uma melhor experiência e informações sobre o desempenho de seus widgets.

Os relatórios analíticos MGID permitem que você rastreie todas as métricas de publicidade em tempo real separadamente para sites e widgets. Alguns dos mais comuns usados ​​incluem: visualizações com visibilidade, cliques, Click-Through Rate (CTR), CPC do anúncio e receita do anúncio.

Quais métricas de publicidade estão disponíveis para sites?

Vamos examinar as principais métricas do editor que agora estão disponíveis para sites:

Quais métricas de publicidade estão disponíveis para widgets?

O Dashboard do editor MGID também permite rastrear as seguintes métricas para cada widget:

Quais métricas de publicidade estão disponíveis no relatório de vídeo?

Conclusão

Toda métrica é importante e pode ajudá-lo a eliminar obstáculos e encontrar ideias para otimização no futuro. Acreditamos que, com as novas configurações padrão, os clientes MGID podem ter um processo de coleta e análise de dados muito mais limpo.

Caso você encontre alguma dificuldade em analisar as métricas do Dashboard, nossa equipe de suporte pode ajudar e orientar você durante o processo.