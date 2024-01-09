Em 2024, o cenário digital está pronto para uma mudança significativa, pois os principais navegadores estão se preparando para desativar os cookies de terceiros. Esse processo de transformação já foi iniciado, com o Chrome seguindo o Firefox e o Safari, que há muito tempo implementam medidas para descontinuar os cookies de terceiros. A partir de 4 de janeiro de 2024, o Chrome iniciou a restrição de cookies de terceiros para 1% de seus usuários por meio do recurso de Proteção de Rastreamento, uma medida destinada a testes antes de ser estendida a 100% dos usuários no terceiro trimestre de 2024.

Embora essa medida marque um passo positivo em direção ao aumento da privacidade na Internet, ela levanta questões cruciais sobre o futuro da publicidade em geral e da segmentação em particular. Na MGID, adotamos essas mudanças de forma proativa e estamos preparados para navegar no terreno em evolução. Junte-se a nós para conhecer os detalhes de como a MGID está se preparando para o cookiepocalypse iminente.

Vida após os Cookies de Terceiros: O que isso Significa para Anunciantes e Publishers?

Existe vida após os cookies e quem será mais afetado por sua descontinuidade? De fato, isso pode ter implicações significativas para anunciantes e publishers, mas o impacto pode ser percebido de forma diferente, dependendo da perspectiva.

Anunciantes:

Desafios: Os anunciantes dependem muito de cookies de terceiros para a publicidade direcionada, redirecionamento e medição da eficácia da campanha. Com a descontinuidade dos cookies de terceiros, os anunciantes podem achar mais difícil fornecer anúncios personalizados com base no comportamento de navegação dos usuários em diferentes sites.

Os anunciantes dependem muito de cookies de terceiros para a publicidade direcionada, redirecionamento e medição da eficácia da campanha. Com a descontinuidade dos cookies de terceiros, os anunciantes podem achar mais difícil fornecer anúncios personalizados com base no comportamento de navegação dos usuários em diferentes sites. Oportunidades: Os anunciantes precisarão se adaptar a métodos alternativos de segmentação e medição de desempenho, como dados primários, segmentação contextual e novas tecnologias, como APIs de preservação da privacidade. Essa mudança pode levar a uma abordagem mais centrada na privacidade e no usuário, possivelmente promovendo maior confiança e envolvimento.

Publishers:

Desafios: Os publishers podem enfrentar desafios para monetizar seu conteúdo, pois a descontinuidade dos cookies de terceiros pode afetar a eficácia da publicidade programática. Isso se deve ao fato de que os anunciantes podem achar mais difícil segmentar públicos específicos sem depender de dados de terceiros.

Os publishers podem enfrentar desafios para monetizar seu conteúdo, pois a descontinuidade dos cookies de terceiros pode afetar a eficácia da publicidade programática. Isso se deve ao fato de que os anunciantes podem achar mais difícil segmentar públicos específicos sem depender de dados de terceiros. Oportunidades: Do lado positivo, os publishers que têm fortes relacionamentos primários com seu público podem se beneficiar dessa mudança. Eles podem aproveitar seus próprios dados primários para publicidade e desenvolver relacionamentos mais diretos e personalizados com os anunciantes. Além disso, os publishers podem explorar a publicidade contextual, que se baseia no conteúdo da página e não no rastreamento do usuário.

E agora vamos direto ao roteiro do nosso MGID em meio às mudanças nos cookies.

Etapa 1: Foco em dados de primeira parte

Como parte do plano mestre pós-cookie, a MGID está dando grande ênfase aos dados primários. Dados primários referem-se a informações coletadas diretamente dos usuários quando eles interagem com um site ou plataforma e que eles compartilham voluntariamente, como preferências e comportamento.

Na MGID, os dados primários se tornaram a base para a criação e a segmentação de públicos-alvo. Ao rastrear as interações dos usuários com os anúncios, a MGID aproveita o poder desses dados para criar experiências mais personalizadas e relevantes para os usuários. Essa abordagem é particularmente valiosa à medida que navegamos pelas mudanças provocadas pela descontinuidade dos cookies de terceiros.

Além disso, nossa integração com a LiveRamp Connect, uma plataforma líder em conectividade de dados, nos permite incorporar perfeitamente os públicos primários dos anunciantes. Essa colaboração garante que os anunciantes possam se conectar com públicos relevantes nos principais publishers do mundo, priorizando o controle e a escolha do usuário.

Etapa 2: Identificadores unificados

Os identificadores unificados são soluções padronizadas, conscientes da privacidade e interoperáveis que ajudam a preencher a lacuna deixada pela descontinuidade dos cookies de terceiros. Eles oferecem uma maneira de reconhecer e rastrear usuários em várias plataformas sem depender de cookies. Para anunciantes e publishers, os identificadores unificados oferecem várias vantagens. Eles aprimoram a capacidade de identificar e interagir com públicos-alvo endereçáveis de uma maneira centrada na privacidade. Isso garante que o conteúdo personalizado e relevante possa alcançar os usuários certos sem comprometer a privacidade individual.

Como parte de nosso compromisso de nos adaptarmos ao cenário de publicidade em evolução, a MGID apoia ativamente os principais fornecedores de identificadores, como LiveRamp ATS, ID5, Lotame Panorama ID e Unified ID. Essas parcerias permitem que os parceiros de demanda identifiquem com precisão e segurança as audiências endereçáveis dentro do ecossistema MGID. Ao se integrar com esses provedores de identificadores confiáveis, a MGID garante que os anunciantes e publishers possam fazer uma transição perfeita para a era sem cookies, mantendo a precisão e a eficácia de suas estratégias de segmentação.

Etapa 3: segmentação contextual

A solução de Inteligência Contextual da MGID é um recurso bem estabelecido que tem lidado de forma eficaz com os desafios impostos pela mudança de cookies de terceiros. Essa solução é uma tábua de salvação para os editores on-line, garantindo que eles mantenham sua receita de publicidade e, ao mesmo tempo, forneçam aos anunciantes recursos robustos de segmentação.

Veja como funciona: Usando algoritmos avançados de IA, a Inteligência Contextual da MGID mergulha nos artigos, compreendendo seu conteúdo, contexto e sentimento. É como um especialista em idiomas, categorizando o conteúdo com base na taxonomia de conteúdo proprietária da MGID, que vai muito além do padrão atual das soluções de segmentação contextual. Além disso, a MGID vai além, permitindo que os anunciantes criem definições contextuais personalizadas para atender às suas necessidades específicas. Os algoritmos de IA são treinados em um conjunto diversificado de artigos, garantindo a classificação precisa e a compreensão do sentimento.

Para os anunciantes, isso significa um direcionamento preciso para a segurança da marca e a relevância contextual, resultando em um melhor retorno sobre o investimento. Os publishers também se beneficiam ao manter o valor de seu inventário de anúncios e, ao mesmo tempo, garantir uma experiência positiva para o usuário. É uma solução vantajosa para ambos os lados do espectro da publicidade.

Etapa 4: Suporte SDA

A seguir, vamos nos aprofundar no Seller Defined Audiences (SDA), um divisor de águas no cenário pós-cookie. SDA é uma especificação de endereçamento projetada para capacitar os publishers a monetizar efetivamente seu público sem depender exclusivamente de cookies de terceiros.

Alimentado pela premiada tecnologia de Inteligência Contextual da MGID, o SDA transcende as soluções convencionais, oferecendo um conjunto abrangente de recursos:

Classificação automatizada de conteúdo: O SDA da MGID revoluciona a classificação de conteúdo, empregando o processamento de linguagem natural (PNL) para categorizar meticulosamente as páginas dos editores na Taxonomia de Conteúdo do IAB. Com 698 categorias, 12 categorias de segurança de marca e análise de sentimentos, ele garante precisão granular.

O SDA da MGID revoluciona a classificação de conteúdo, empregando o processamento de linguagem natural (PNL) para categorizar meticulosamente as páginas dos editores na Taxonomia de Conteúdo do IAB. Com 698 categorias, 12 categorias de segurança de marca e análise de sentimentos, ele garante precisão granular. Gerenciamento de dados em conformidade com a privacidade: A SDA opera com princípios totalmente compatíveis com a privacidade, concentrando-se no consumo de conteúdo e não no rastreamento individual. Essa abordagem se alinha às normas de privacidade em evolução, promovendo um ecossistema de dados seguro e responsável.

A SDA opera com princípios totalmente compatíveis com a privacidade, concentrando-se no consumo de conteúdo e não no rastreamento individual. Essa abordagem se alinha às normas de privacidade em evolução, promovendo um ecossistema de dados seguro e responsável. Integração e personalização perfeitas: Integrando-se à Taxonomia do IAB, o MGID categoriza os dados primários do público. Essa classificação não apenas refina as opções de segmentação na plataforma da MGID, mas também oferece uma solução versátil para os publishers. Eles podem integrar perfeitamente esses públicos enriquecidos em sua configuração de pré-oferta usando o módulo dedicado do MGID.

Integrando-se à Taxonomia do IAB, o MGID categoriza os dados primários do público. Essa classificação não apenas refina as opções de segmentação na plataforma da MGID, mas também oferece uma solução versátil para os publishers. Eles podem integrar perfeitamente esses públicos enriquecidos em sua configuração de pré-oferta usando o módulo dedicado do MGID. Acessibilidade global: A MGID amplia o alcance de sua solução SDA para seu portfólio global de editores premium. Essa acessibilidade permite que os editores de todo o mundo definam públicos primários com base em métricas de envolvimento do usuário, como a frequência e a recorrência de visitas a categorias de conteúdo específicas.

A MGID amplia o alcance de sua solução SDA para seu portfólio global de editores premium. Essa acessibilidade permite que os editores de todo o mundo definam públicos primários com base em métricas de envolvimento do usuário, como a frequência e a recorrência de visitas a categorias de conteúdo específicas. Compreensão conceitual para segurança da marca: O SDA da MGID vai além da contagem de palavras-chave, concentrando-se na compreensão conceitual e nas relações entre elas. Essa abordagem aumenta significativamente a segurança da marca, reduzindo os falsos positivos e inspirando confiança nos anunciantes ao comprarem o inventário.

Etapa 5: Hub de público-alvo

O Hub de Audiência da MGID é uma solução fundamental que preenche a lacuna entre publishers e anunciantes, facilitando a coleta e a conversão de dados valiosos dos usuários. O objetivo principal é capacitar os publishers na construção de uma base sólida de endereços de e-mail, posteriormente transformados em identificadores como UUID2 e RampID. Essa manobra estratégica aumenta a capacidade dos anunciantes de identificar e direcionar com precisão os públicos desejados.

Abraçando o Futuro com o MGID: Uma Revolução sem Cookies

Ao nos despedirmos dos cookies de terceiros, a MGID abraça não apenas um desafio, mas um mundo de novas oportunidades. Preparados com antecedência, estamos prontos para navegar na dinâmica era pós-cookie. Na MGID, não estamos apenas nos adaptando; estamos inovando.

A desativação de cookies de terceiros é um convite para explorar soluções inventivas e redefinir o envolvimento do público. Para aqueles que já fazem parte da MGID, você está ao lado de uma plataforma pioneira, armada com funcionalidade de ponta criada para os desafios de amanhã. Se você ainda não se juntou a nós, agora é a hora. Juntos, caminhamos com confiança para o futuro, prontos para conquistar as complexidades do cenário publicitário em evolução. Junte-se à MGID e, de mãos dadas, vamos desvendar as novas possibilidades que o futuro sem cookies nos reserva.