Ti sei mai chiesto perché il cibo freddo non ti attira? È semplice: ha meno odori. Desideriamo i piatti caldi perché il cibo caldo emette più aromi. Il profumo che fa venire l'acquolina in bocca stimola l'appetito, inducendo il corpo a iniziare la digestione. Un prelander funziona come un microonde che riscalda la tua offerta e rende il pubblico più desideroso di agire.

"Ehm ma... cos'è un prelander?"

Forse lo si conosce con nomi diversi: pagina ponte, pagina di transito, pagina di prevendita, e così via. Prelander è un termine comodo perché indica in modo logico la posizione della pagina all'interno di un funnel — appare prima di una landing page. In pratica, un prelander è un elemento che si interpone tra gli annunci e la pagina dell'offerta, dove gli utenti confermano la loro conversione.

"Perché sono necessarie due pagine invece di una sola?"

Entrambe le pagine hanno come obiettivo quello di spingere il pubblico all'acquisto. Ma agiscono in modo asimmetrico. A differenza di una landing page, una prelander non promuove direttamente un prodotto. Si avvicina al pubblico in modo meno esplicito e più discreto. Le due pagine si completano a vicenda come la bistecca e il vino rosso, abbinando soft e hard sell per ottenere il massimo impatto.

"Ma non è forse un passaggio aggiuntivo nel percorso verso la conversione?"

Hai ragione. La presenza di un prelander rende il funnel più lungo. È per questo che bisogna vederlo come uno strumento. Gli strumenti sono utili solo se utilizzati per lo scopo che si prefiggono. La maggior parte del pubblico non ha bisogno di una spinta in più per dire "Stai zitto e prendi i miei soldi". In questi casi, si può usare una landing page come un martello per piantare un chiodo.

Ma a volte non è possibile ottenere una vendita senza preparare il pubblico alla conversione. Magari si tratta di un'offerta problematica, per cui il pubblico è poco ricettivo. Fortunatamente, con un prelander, è come avere a disposizione un trapano per piantare un chiodo di ancoraggio nel buco.

"Ok, ho bisogno di un prelander. Cosa mi serve per creare quello perfetto?"

Per prima cosa, scegli il formato più adatto alla tua offerta. Naturalmente, quando si tratta di trovare idee per un prelander, non ci sono limiti. Tuttavia, esistono approcci collaudati.

Articoli. Offrire una soluzione a un problema è un modo classico per scaldare l'interesse di un utente disinteressato. Niente riesce a svolgere questo compito meglio della narrazione. Gli articoli si adattano perfettamente alla forma narrativa, esemplificando il problema nell'esperienza di un'altra persona e menzionando garbatamente il modo in cui il prodotto ha contribuito a risolverlo. È possibile aggiungere testimonianze nella sezione finale dell'articolo. Aumentano la credibilità e aiutano a vendere la tua offerta, ma solo se non sono eccessivamente melense.

Offrire una soluzione a un problema è un modo classico per scaldare l'interesse di un utente disinteressato. Niente riesce a svolgere questo compito meglio della narrazione. Gli articoli si adattano perfettamente alla forma narrativa, esemplificando il problema nell'esperienza di un'altra persona e menzionando garbatamente il modo in cui il prodotto ha contribuito a risolverlo. È possibile aggiungere testimonianze nella sezione finale dell'articolo. Aumentano la credibilità e aiutano a vendere la tua offerta, ma solo se non sono eccessivamente melense. Quiz. I quiz sono ovunque. Magari ti sarà capitato anche di ammazzare il tempo per scoprire "quale supereroe sei". Ma i quiz non sono solo per divertimento. Sono uno strumento per segmentare il pubblico e rivolgersi a ciascun gruppo in modo più personalizzato. È possibile dividere gli utenti in base ai risultati dei test sulla personalità, ai punteggi dei quiz o alle risposte a una domanda specifica. Ad esempio, se ci si rivolge a un vasto pubblico in cerca di un regalo di Natale, offrendo un quiz con vari risultati si può ugualmente soddisfare una serie di pubblici specifici.

I quiz sono ovunque. Magari ti sarà capitato anche di ammazzare il tempo per scoprire "quale supereroe sei". Ma i quiz non sono solo per divertimento. Sono uno strumento per segmentare il pubblico e rivolgersi a ciascun gruppo in modo più personalizzato. È possibile dividere gli utenti in base ai risultati dei test sulla personalità, ai punteggi dei quiz o alle risposte a una domanda specifica. Ad esempio, se ci si rivolge a un vasto pubblico in cerca di un regalo di Natale, offrendo un quiz con vari risultati si può ugualmente soddisfare una serie di pubblici specifici. Giochi. Una demo gratuita è un punto fermo per la promozione dei giochi online. È bene attirare il pubblico con la grafica e l'esperienza di gioco. Dopo aver superato un mini-gioco, gli utenti vorranno probabilmente continuare a giocare. Offrire un bonus al momento della registrazione è una tattica sicura per convertire gli utenti. Ma oltre a creare uno stato d'animo di competizione, i contenuti interattivi possono favorire le vendite di altri prodotti. Ad esempio, mostrare un'anteprima di come funziona una specifica app è meglio che scrivere pagine e pagine sui suoi vantaggi.

"I contenuti la fanno da padrone. Regole o consigli utili?"

Ah-ah. L'offerta siede sul trono. E il contenuto è un fedele servitore. Tuttavia, il contenuto non deve obbedire servilmente al padrone. Al contrario, deve servire l'offerta preparando il pubblico all'azione desiderata. Per riuscire in questo intento, il contenuto deve essere:

Coinvolgente. È un must! I prelander devono avere una forte presa sul pubblico. Un prelander monotono è uno spreco di denaro. Può compromettere anche la landing page perfetta, allontanando il pubblico prima di vedere l'offerta. Per catturare il pubblico, dobbiamo stuzzicare le emozioni e allo stesso tempo proporre vantaggi concreti. In altre parole, il contenuto deve essere informativo - informare e intrattenere contemporaneamente.

È un must! I prelander devono avere una forte presa sul pubblico. Un prelander monotono è uno spreco di denaro. Può compromettere anche la landing page perfetta, allontanando il pubblico prima di vedere l'offerta. Per catturare il pubblico, dobbiamo stuzzicare le emozioni e allo stesso tempo proporre vantaggi concreti. In altre parole, il contenuto deve essere informativo - informare e intrattenere contemporaneamente. Intrigante ma empatico. Pensa al contenuto come a una conversazione con una persona che rispetti, un amico o un parente. Se vuoi dirgli qualcosa di importante, cattura la sua attenzione con titoli accattivanti e introduzioni intriganti. Ma non esagerare con le promesse e non essere troppo insistente. In definitiva, il prelander deve trasmettere al pubblico una sensazione di sicurezza, senza mettere in dubbio le tue parole o assumere una posizione difensiva.

Pensa al contenuto come a una conversazione con una persona che rispetti, un amico o un parente. Se vuoi dirgli qualcosa di importante, cattura la sua attenzione con titoli accattivanti e introduzioni intriganti. Ma non esagerare con le promesse e non essere troppo insistente. In definitiva, il prelander deve trasmettere al pubblico una sensazione di sicurezza, senza mettere in dubbio le tue parole o assumere una posizione difensiva. Valore. Per far scattare l'azione su una landing page, il pubblico deve apprezzare il contenuto del prelander. Fai del tuo meglio per far sentire al pubblico che vuoi prenderti cura di loro. Fai una revisione del testo. Meglio puntare su una scrittura semplice. Quindi, sii conciso nel testo. Ma allo stesso tempo, non trasformaro in un tweet: se il testo è troppo scarno, non sarà efficace.

"E per quanto riguarda l'aspetto?"

In poche parole, il layout deve essere naturale, accattivante e intuitivo. Non esiste una formula magica per ottenerlo. Ma ci sono alcune cose da "non fare".

Non deve apparire commerciale. Abbandona lo stile aggressivo con frequenti call-to-action alle pagine di destinazione. Se si tratta di un articolo, un prelander può essere concepito come un feed di notizie o un articolo di blog in cui il contenuto conduce il pubblico al prodotto attraverso parole collegate. Fai in modo che i link siano pertinenti.

Abbandona lo stile aggressivo con frequenti call-to-action alle pagine di destinazione. Se si tratta di un articolo, un prelander può essere concepito come un feed di notizie o un articolo di blog in cui il contenuto conduce il pubblico al prodotto attraverso parole collegate. Fai in modo che i link siano pertinenti. Non deve risultare ingombrante. Evita di concentrare troppe informazioni in uno spazio limitato. Un sito web confusionario con troppi bottoni, immagini e altri elementi in eccesso confonderà il pubblico e causerà un'elevata frequenza di rimbalzo. La pagina deve essere semplice e strutturata in modo logico. Altrimenti, gli utenti dovranno capire cosa fare dopo.

Evita di concentrare troppe informazioni in uno spazio limitato. Un sito web confusionario con troppi bottoni, immagini e altri elementi in eccesso confonderà il pubblico e causerà un'elevata frequenza di rimbalzo. La pagina deve essere semplice e strutturata in modo logico. Altrimenti, gli utenti dovranno capire cosa fare dopo. Deve essere di facile lettura. Una grafica scadente, con caratteri troppo grandi o troppo piccoli, rappresenta un incubo per la leggibilità. Anche le pagine con un basso contrasto tra il testo e lo sfondo possono creare un'esperienza di lettura frustrante.

Una grafica scadente, con caratteri troppo grandi o troppo piccoli, rappresenta un incubo per la leggibilità. Anche le pagine con un basso contrasto tra il testo e lo sfondo possono creare un'esperienza di lettura frustrante. Deve apparire professionale. Il layout deve essere ben progettato. Carica solo immagini di alta qualità. I prelander brutti di solito compromettono la campagna. Sembrano sospetti, quindi è probabile che respingano il pubblico, soprattutto se l'offerta è costosa.

Il layout deve essere ben progettato. Carica solo immagini di alta qualità. I prelander brutti di solito compromettono la campagna. Sembrano sospetti, quindi è probabile che respingano il pubblico, soprattutto se l'offerta è costosa. Non deve essere noiosa. La pagina deve suscitare immediatamente interesse. Deve risultare accattivante, ed estremamente curata sul piano estetico. Il pubblico la chiuderà e la dimenticherà se è poco attraente o monotona.

La pagina deve suscitare immediatamente interesse. Deve risultare accattivante, ed estremamente curata sul piano estetico. Il pubblico la chiuderà e la dimenticherà se è poco attraente o monotona. Ma non deve essere appariscente. Le pagine che bombardano i visitatori con animazioni e grafica eccessive possono distrarre dal contenuto. Troppi colori contrastanti possono danneggiare gli occhi degli utenti e dissuaderli dal leggere.

Le pagine che bombardano i visitatori con animazioni e grafica eccessive possono distrarre dal contenuto. Troppi colori contrastanti possono danneggiare gli occhi degli utenti e dissuaderli dal leggere. Non deve impiegare secoli per caricarsi. Più tempo impiega il tuo pre-lander a caricarsi, più basso sarà il tuo CR. Ricorda la regola dei 4 secondi. Se un sito web impiega quattro o più secondi per caricarsi, danneggerà l'esperienza dell'utente e rovinerà l'impressione generale.

"Wow, è complicato. Posso saltare tutta la fase di scrittura e progettazione?"

Costruire un prelander richiede uno sforzo notevole, ma ne vale la pena. Puoi sempre copiare i modelli o assumere un professionista. Ma se sei un cliente di MGID, non dovrai preoccuparti di trovare un copywriter, un web designer e uno sviluppatore front-end. Il nostro team è a tua disposizione per aiutarti a creare il testo, il layout e l'hosting della tua pagina. Basta consultare il proprio responsabile vendite o il proprio account manager per vedere le conversioni alzarsi in volo come un'aquila.