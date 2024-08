Una nuova funzione della piattaforma MGID consente di indirizzare le campagne pubblicitarie in base al prezzo del telefono cellulare dell'utente.

Per un inserzionista è fondamentale avere a disposizione diverse opzioni di targeting e strumenti di ottimizzazione delle campagne. Il nostro nuovo strumento di targeting consente agli inserzionisti di individuare il prezzo del modello di smartphone di un utente nelle loro campagne mobili.

Come visualizzare la funzione di targeting del prezzo del telefono nella dashboard

Con questa nuova funzione, è possibile includere o escludere dalla campagna specifiche fasce di prezzo del telefono. Vedere di seguito la griglia di targeting disponibile sulla piattaforma MGID.

Targeting feature

Una volta scelte le fasce di prezzo del telefono desiderate, salvare le impostazioni facendo clic sul pulsante "Conferma".

Ricorda che questa opzione di targeting non è disponibile per il traffico da desktop, tablet o smart TV.

Per ottenere il massimo dalle campagne, è importante tenere sotto controllo l'andamento delle diverse fasce di prezzo. Per analizzare i dati e ottimizzare le campagne in base ai prezzi del telefono, è necessario abilitare i tag di tracciamento personalizzati, impostare il tag {price_range} e salvare la campagna.

Custom tracking

Una volta impostato il tag di tracciamento personalizzato, è possibile visualizzare la scheda "Fasce di prezzo del telefono" nella sezione Statistiche dettagliate o utilizzare queste fasce come dimensione nei report "Statistiche di conversione". In questo modo è possibile valutare le prestazioni effettive dei diversi livelli di prezzo.

Come sfruttare il targeting dei prezzi del telefono

Questa funzione di targeting avanzata è particolarmente utile quando si vogliono raggiungere segmenti di pubblico con un diverso potere d'acquisto. Ora gli inserzionisti possono mettere in relazione il prezzo del telefono di un utente con la sua propensione ad acquistare altri prodotti, oltre che con altri criteri sociali e demografici della buyer persona.

Non è necessario essere dei geni o fare ipotesi troppo complesse. Se si promuove un prodotto o un servizio in una categoria di prezzo elevata, è più probabile catturare l'attenzione di un utente con un modello di telefono più costoso. E viceversa, prodotti scontati e abbordabili hanno maggiori probabilità di attrarre utenti con telefoni più economici.

Tuttavia, bisogna tenere conto del fatto che la sensibilità al prezzo varia da paese a paese. Ad esempio, in alcune aree geografiche, il tuo prodotto può interessare gli utenti con telefoni di fascia alta e media, mentre in altre aree, saranno interessati solo gli utenti con la fascia di prezzo più alta.

È inoltre opportuno considerare le dimensioni dello schermo e la capacità di risoluzione di un telefono. I telefoni di prezzo più elevato tendono ad avere schermi più grandi e una risoluzione più alta, il che significa che le creazioni pubblicitarie possono essere un po' più dettagliate e sofisticate. Al contrario, i dispositivi a bassa risoluzione beneficeranno di immagini più essenziali. È sempre buona norma personalizzare la creatività degli annunci non solo per i diversi tipi di traffico (mobile vs. desktop), ma anche per le diverse fasce di prezzo dei telefoni.

In sintesi, MGID continuerà a sviluppare e lanciare nuove funzionalità e opzioni di targeting. Sebbene ogni targeting sia un fattore indipendente, può essere combinato in base alle esigenze per raggiungere in modo granulare il pubblico più propenso alla conversione. Il targeting del prezzo del telefono, aggiunto di recente, consente agli inserzionisti di utilizzare il prezzo del telefono come indicatore approssimativo della disponibilità a spendere e quindi di adattare i loro annunci ai diversi tipi di traffico mobile.