Noi di MGID siamo sempre alla ricerca di modi per semplificare la creazione di contenuti per le campagne pubblicitarie. Questa volta ti presentiamo una nuova funzione che analizza la tua landing page e suggerisce automaticamente i titoli per le creazioni pubblicitarie.

L'utente cliccherà sul mio annuncio o lo ignorerà? È la domanda che affligge gli inserzionisti e, con tanta concorrenza in giro, il tuo titolo deve essere davvero accattivante per attirare l'attenzione. Auto Titles, la nuova funzione di MGID per la creazione di annunci, ti fa risparmiare tempo ed energia, offrendoti la possibilità di scegliere tra una serie di alternative di titoli.

Lo strumento di copywriting AI Anyword è integrato perfettamente nella dashboard di MGID. Lo strumento analizza i contenuti della tua pagina di destinazione e ti fornisce le copie di testo più accattivanti per ottenere un vantaggio nella creazione di annunci che generino clic..

Ora è possibile generare copie AI con un solo clic e ordinarle in base alla loro performance predittiva. Scopriamo come funziona!

La nuova funzione della tua dashboard

Quando si aggiunge una nuova creazione pubblicitaria, si inserisce l'URL di destinazione. A questo punto, il pulsante Titoli Automatici diventa attivo.

Una volta fatto clic su Genera Titoli Automatici, lo strumento AI analizzerà la pagina di destinazione e genererà suggerimenti per i titoli. Verrà quindi presentato un elenco a discesa di titoli generati dall'IA.

Lo strumento Titoli Automatici in azione

Da qui si può scegliere uno dei titoli generati dall'IA, così com'è, modificarlo o crearne uno completamente nuovo.

Come utilizzare i Titoli Automatici

Ora non sarà più necessario affidarsi solo alla propria fantasia per trovare titoli accattivanti e cliccabili per i propri annunci! La potenza dell'intelligenza artificiale farà il grosso del lavoro al tuo posto proponendoti una selezione di titoli interessanti.

È possibile scegliere il titolo che si desidera utilizzare dall'elenco suggerito. Tuttavia, l'utilizzo di uno dei titoli automatici non garantisce la conformità del titolo, né il superamento della valutazione di moderazione. Il titolo scelto deve essere adatto al prodotto pubblicizzato e conforme alle nostre linee guida di moderazione.

I titoli suggeriti dall'AI sono un ottimo punto di partenza per creare contenuti accattivanti. E grazie a questi consigli di copywriting, avrai ancora più successo.

Se non hai trovato risposta alle tue domande, non esitare a contattare il nostro team di assistenza.