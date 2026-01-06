Per anni, gli editori hanno fatto affidamento su Google Search come principale motore di traffico. Si pubblicano articoli interessanti, si ottimizzano i titoli, magari si lotta anche per arrivare in cima alla SERP, e poi si spera che arrivino i clic.

Purtroppo, le regole sono cambiate.

Le risposte generate dall'intelligenza artificiale, i thread di Reddit e i riassunti zero-click stanno erodendo il traffico di ricerca. Anche quando si ottiene un posizionamento elevato, sono sempre meno le persone che visitano effettivamente il sito. Gli aggiornamenti principali vanno e vengono, e ciò che funzionava un mese fa potrebbe smettere di funzionare il mese successivo.

Se hai notato un calo del tuo traffico organico e ti sei chiesto: “Dove sono finiti tutti?”, non sei il solo. La ricerca non è più pensata per gli editori. Mentre tutti lottano per accaparrarsi qualche briciola sotto le risposte dell'intelligenza artificiale e i thread di Reddit, c'è un posto che sta facendo tranquillamente il contrario, indirizzando persone reali, con intenzioni concrete, direttamente agli editori che hanno capito come funziona.

Non si tratta di qualche trucco segreto o di una ricostruzione tecnica: si tratta semplicemente di imparare a vincere nell'unico posto che ancora premia l'attenzione, ovvero Google Discover.

Il problema: la ricerca sta perdendo clic

È difficile non notare che la ricerca non è più quella di una volta.

Il lancio da parte di Google delle panoramiche IA e della nuova modalità IA è perfetto per gli utenti che desiderano risposte immediate, ma non altrettanto per gli editori che creano effettivamente quei contenuti. I primi dati di Chartbeat mostrano un calo del 9% delle visualizzazioni delle pagine di ricerca tra gennaio e aprile 2025, mentre il traffico di Discover è cresciuto di circa il 6% nello stesso periodo.

Ma non sono solo gli snippet AI a causare questo calo. I siti di forum come Reddit e Quora stanno ora ottenendo un posizionamento privilegiato nei risultati. Anche i grandi editori stanno vedendo il loro posizionamento abbassato dalle conversazioni generate dagli utenti.

In altre parole, l'attenzione si sta spostando e così dovrebbe fare anche la tua strategia.

La soluzione: Discover sta silenziosamente fornendo risultati

Se la ricerca è un luogo in cui le persone chiedono, Discover è il luogo in cui le persone scoprono cose che non sapevano nemmeno di volere.

Discover è il feed personalizzato integrato nell'app Google e ora disponibile anche su desktop. Senza bisogno di digitare nulla, Google propone articoli, guide e video che corrispondono agli interessi degli utenti, in base a ciò che hanno cercato, guardato o letto.

Per gli editori, è una situazione da sogno.

Nessun riassunto AI tra te e il tuo lettore

tra te e il tuo lettore Tassi di clic 4 volte superiori rispetto ai risultati di ricerca standard (8% contro ~2%)

rispetto ai risultati di ricerca standard (8% contro ~2%) Nessun processo di approvazione , purché il tuo sito soddisfi i requisiti di Google in termini di contenuti e qualità tecnica

, purché il tuo sito soddisfi i requisiti di Google in termini di contenuti e qualità tecnica Contenuti freschi e sempre attuali che funzionano per attirare traffico sui lanci o sui contenuti che hai scritto mesi fa

In breve, mentre la ricerca sta diventando sempre più rumorosa, Discover è il luogo in cui i tuoi contenuti possono funzionare e dare i loro frutti in modo discreto.

Rapida verifica della realtà: politiche sui contenuti di Discover

Discover filtra i contenuti che sembrano manipolatori, scioccanti o sensazionalistici e declassa i clickbait. Per rimanere idonei:

Assicurati che i tuoi titoli riflettano il contenuto effettivo : niente clickbait, esagerazioni o omissioni di informazioni;

: niente clickbait, esagerazioni o omissioni di informazioni; Evita temi delicati o manipolatori ;

; Assicurati che i tuoi contenuti e le tue immagini seguano le linee guida sui contenuti di Discover : l'onestà e la chiarezza funzionano sempre meglio dei trucchi;

: l'onestà e la chiarezza funzionano sempre meglio dei trucchi; Controlla regolarmente Search Console → Azioni manuali per confermare che il tuo sito sia in regola.

Perché Discover è utile

Il traffico di Discover può sembrare imprevedibile, ma è una rete di sicurezza comprovata. Alcuni editori segnalano un aumento costante dei referral di Discover anche quando la ricerca cala. Altri hanno visto Discover diventare la loro fonte principale di traffico Google, soprattutto per i contenuti relativi a lifestyle, intrattenimento e “how-to” sempreverdi.

Google stesso trae vantaggio dal mantenere soddisfatti gli editori. Ecco perché, dato che l'intelligenza artificiale occupa sempre più spazio nella ricerca, l'azienda sembra aumentare la visibilità di Discover per bilanciare le cose. È quindi il modo in cui Google mantiene vivo l'ecosistema.

Importante: Il traffico Discover è intrinsecamente volatile. È guidato dai mutevoli interessi degli utenti e dai continui aggiornamenti di Google, quindi consideralo come un potente canale di copertura e crescita. Detto questo, il suo elevato CTR e la sua impronta in espansione lo rendono un pilastro fondamentale nel mix di pubblico moderno.

Come avere successo su Google Discover

Il bello di Discover è che premia le buone abitudini editoriali: scrittura chiara, pagine rapide e storie davvero utili. Ecco cosa funziona davvero.

0. Inizia con un dominio affidabile (niente autorevolezza = niente Discover)

Prima delle tattiche, c'è una scomoda verità su Discover: favorisce fortemente i domini che godono già di fiducia e visibilità nella ricerca Google.

Discover non è un trampolino di lancio per domini nuovi o deboli. Se il tuo sito non è già posizionato per una serie significativa di query, pubblica con costanza e mostra segnali di engagement stabili, altrimenti è estremamente improbabile che Discover ti dia visibilità.

In pratica, questo significa che:

Il tuo dominio dovrebbe già essere posizionato nella prima o nella seconda pagina per argomenti rilevanti.

I tuoi contenuti dovrebbero essere indicizzati in modo rapido e costante.

Dovresti avere una cronologia pulita nella Search Console, senza azioni manuali o problemi di affidabilità.

Una volta gettate queste basi, il volume diventa l'acceleratore.

Gli editori che hanno successo su Discover pubblicano quotidianamente. Pubblicare 3-5 articoli di tendenza o di interesse al giorno aumenta notevolmente la probabilità che Discover testi i tuoi contenuti. Più frequenti sono le tue pubblicazioni, più dati Google ha a disposizione per capire se il tuo pubblico è adatto.

Non tutti i post avranno successo, ma Discover funziona sulla base della probabilità. Pensa a Discover come a una slot machine alimentata dalla fiducia e dalla freschezza. La tua autorevolezza ti permette di giocare, mentre il volume aumenta le tue possibilità di vincita.

1. Scrivi titoli che le persone possano capire e ritenere credibili

Dimentica i clickbait. Discover predilige titoli onesti e descrittivi che corrispondano alla storia, ma ciò non significa che debbano essere noiosi. L'obiettivo è la chiarezza unita alla curiosità.

Prova formati come:

“10 soluzioni rapide per ridurre i costi dell'affitto (che funzionano davvero)”

“iPhone 17 vs 16: cosa cambia davvero?”

“Come preparare il lievito madre in 3 passaggi (senza drammi)”

Mantieni i titoli brevi (idealmente 40-60 caratteri) e assicurati che abbiano senso anche fuori contesto. Nel feed Discover, il titolo spesso fa la parte del leone.

2. Usa immagini forti e uniche

Discover è una piattaforma visiva e spesso le immagini di grande effetto generano più clic dei titoli. Utilizza immagini principali di almeno 1200 pixel di larghezza e assicurati di aver aggiunto il tag <max-image-preview: large> per consentire a Google di visualizzarle per intero.

Evita le banali foto d'archivio. Utilizza immagini che corrispondano chiaramente all'argomento o, meglio ancora, foto originali o grafica personalizzata. Le immagini reali comunicano ai lettori che dietro al clic c'è un contenuto reale.

3. Crea contenuti scansionabili e di facile lettura

La struttura è importante. Gli utenti di Discover leggono rapidamente sui dispositivi mobili, quindi rendi i tuoi contenuti facili da scorrere:

Mantieni le introduzioni brevi e vai subito al punto

Usa sottotitoli, elenchi puntati e liste per suddividere il testo

Inizia con il tuo messaggio chiave o la tua intuizione

Anche aggiornare i vecchi post può essere utile. Quando aggiorni un contenuto datato (nuove statistiche, nuove immagini, nuova formattazione), questo diventa idoneo a comparire nuovamente su Discover.

4. Mostra la tua reale competenza (E-E-A-T Made Easy)

Google vuole vedere che dietro alle tue storie ci sono persone reali con esperienze reali.

Ecco cosa può aiutarti:

Aggiungi chiari crediti dell'autore con brevi biografie che mettano in evidenza le esperienze rilevanti e includi link social o professionali dove ha senso farlo.

Fai in modo che gli autori si concentrino sulla loro area di competenza: un giornalista esperto di automobili che scrive di diete non è un buon segno.

Assicurati che le pagine Chi siamo, Politica editoriale e Contatti siano facili da trovare. La trasparenza crea fiducia e la fiducia aumenta la visibilità.

Bonus: usa la struttura “Chi / Come / Perché” di Google ✔️ Chi l'ha creato? Chiarisci chi c'è dietro al contenuto: mostra la firma e includi una biografia dell'autore per contestualizzare. ✔️ Come è stato creato? Se hai utilizzato test, ricerche originali o assistenza AI, descrivi brevemente il processo. ✔️ Perché esiste? Rendi evidente il vantaggio per l'utente (insegnare, confrontare, aiutare, prendere decisioni).

Questi semplici segnali di fiducia inviano i giusti messaggi sia ai lettori che a Discover, dimostrando che i tuoi contenuti sono reali e meritano di essere messi in evidenza.

5. Pensa prima al mobile e alla velocità

La maggior parte del traffico Discover proviene dai dispositivi mobili. Se la tua pagina impiega un'eternità a caricarsi, sei invisibile. Anche se non hai più bisogno di AMP, dovresti assicurarti che il tuo sito raggiunga i benchmark Core Web Vitals.

Caricamento rapido (LCP < 2,5 s)

(LCP < 2,5 s) Stabilità (CLS vicino a 0)

(CLS vicino a 0) Risposta immediata (INP < 200 ms)

Layout semplici, script a caricamento rapido e configurazioni pubblicitarie leggere fanno la differenza. Un'esperienza veloce e pulita mantiene gli utenti coinvolti e gli inserzionisti soddisfatti.

Quali tipi di contenuti funzionano meglio

Alcuni formati funzionano naturalmente su Discover. Catturano rapidamente l'attenzione e fanno sì che gli utenti tornino per saperne di più.

Aggiornamenti tempestivi: gli aggiornamenti possono riguardare lanci, tendenze di attualità o presentazioni di nuovi prodotti. Se è attuale e se ne parla, anche Discover vuole averlo.

gli aggiornamenti possono riguardare lanci, tendenze di attualità o presentazioni di nuovi prodotti. Se è attuale e se ne parla, anche Discover vuole averlo. Contenuti sempre attuali: argomenti come salute, finanza, tecnologia e lifestyle funzionano sempre bene, soprattutto se spiegati in modo chiaro e aggiornati regolarmente. Questi articoli generano traffico costante nel tempo.

argomenti come salute, finanza, tecnologia e lifestyle funzionano sempre bene, soprattutto se spiegati in modo chiaro e aggiornati regolarmente. Questi articoli generano traffico costante nel tempo. Guide pratiche e liste: i formati semplici e pratici, come le guide pratiche e i post con le 5 cose migliori, funzionano alla grande. Sono facili da scansionare e da consumare sui dispositivi mobili, cosa che Discover apprezza molto.

i formati semplici e pratici, come le guide pratiche e i post con le 5 cose migliori, funzionano alla grande. Sono facili da scansionare e da consumare sui dispositivi mobili, cosa che Discover apprezza molto. Confronto e rassegne: post come “A vs B”, “Il miglior X per Y” o “I 10 migliori sotto i 100 dollari” attraggono lettori curiosi che stanno per prendere una decisione. Questa intenzione si traduce in un forte engagement e in un elevato valore pubblicitario.

Se un articolo ottiene buoni risultati nella ricerca o genera un solido engagement sui social, è probabile che ottenga gli stessi risultati su Discover.

Un'altra cosa che questi formati hanno in comune: si adattano bene alla frequenza.

Discover premia gli editori che alimentano costantemente il sistema con contenuti tempestivi e pertinenti. Pubblicare più articoli di alta qualità al giorno in questi formati offre a Google maggiori opportunità di abbinare i tuoi contenuti agli interessi degli utenti e maggiori possibilità di picchi di popolarità.

Bonus: Google Discover vs. Google News (confronto rapido)

Per pianificare efficacemente il tuo mix di contenuti, è utile capire dove si colloca Discover rispetto a Google News. Ecco un confronto a colpo d'occhio.

Aspetto Google Discover Google News Ambito dei contenuti Mix di notizie, storie sempreverdi, approfondimenti, recensioni, guide pratiche e video Principalmente giornalismo sensibile al fattore tempo e ultime notizie Accesso/Configurazione Nessuna richiesta formale, la visibilità dipende dalla qualità del sito, dall'E-E-A-T e dal coinvolgimento Richiede la configurazione di Publisher Center e l'inclusione manuale per la piena visibilità Personalizzazione Altamente personalizzato, basato sugli interessi, la cronologia e il comportamento dell'utente Più basato sugli argomenti, si concentra su attualità, pertinenza e autorevolezza Durata Breve, picchi di CTR elevati, i contenuti possono essere di tendenza per giorni Visibilità più stabile mentre una notizia si sviluppa o viene aggiornata Valore di aggiornamento Gli articoli evergreen aggiornati possono rientrare nei feed Discover Gli aggiornamenti sono importanti soprattutto per la copertura delle notizie in corso Elementi visivi Immagini forti (1200px+), titoli audaci e layout mobile-first funzionano meglio Miniature e titoli strutturati, minore enfasi visiva Modello di traffico Volatile: grandi picchi, poi calo, guidato dai segnali di engagement Traffico più prevedibile legato ai cicli di notizie e all'indicizzazione Principali segnali di ranking Interesse degli utenti, engagement, freschezza, segnali di affidabilità, reputazione del sito Autorità tematica, attualità, dati strutturati e reputazione dell'editore Ideale per Stile di vita, recensioni, approfondimenti, rassegne di prodotti, articoli sempreverdi Notizie di attualità, aggiornamenti tempestivi, politica, finanza, eventi mondiali Obiettivo Coinvolgere gli utenti con scoperte personalizzate e basate sui loro interessi Informare gli utenti con giornalismo verificato e aggiornato

Il piano di due settimane per gli editori

Vuoi vedere se i tuoi contenuti possono ottenere rapidamente visibilità in Discover? Ecco una semplice procedura per testare cosa funziona.

Settimana 1: prepara il terreno ✔️ Scegli 5-10 articoli che sai già funzionare bene nella ricerca. ✔️ Aggiorna gli articoli: nuova immagine, titolo più incisivo, introduzione aggiornata. ✔️ Pubblica 2-3 articoli tempestivi basati sulle tendenze della settimana (controlla Google Trends).

Suggerimento: quando aggiorni i post di successo, aggiorna l'immagine principale (1200px+), rendi più incisiva l'introduzione e allinea il titolo con la promessa dell'articolo. Piccole modifiche alla chiarezza e alle immagini spesso influenzano il CTR in Discover.

Settimana 2: osserva e impara ✔️ Tieni traccia delle prestazioni di Discover nella Search Console. ✔️ Prendi nota degli argomenti e dei titoli che ottengono il maggior numero di impressioni e CTR. ✔️ Ripeti i formati vincenti e abbandona quelli che non funzionano.

Suggerimento da esperto: nella Search Console, non limitarti a guardare i clic. Presta particolare attenzione ai picchi di impression in Discover: spesso segnalano argomenti che Google sta testando con un pubblico più ampio. Quando noti un picco con un CTR basso, prova a utilizzare un titolo più chiaro o un'immagine più forte su articoli simili futuri, piuttosto che modificare quello pubblicato.

Tutto qui: niente lunghi cicli SEO, niente complesse ricostruzioni tecniche, solo test, misurazioni e perfezionamenti. Alcune modifiche intelligenti e una pubblicazione costante possono mostrarti rapidamente cosa piace a Discover (e al tuo pubblico).

Monetizzazione: punta sulla semplicità

Discover può generare traffico serio e altamente intenzionale, ma questo valore svanisce rapidamente se le tue pagine risultano appesantite o disordinate. L'obiettivo è trovare un equilibrio: guadagnare, ma senza che la monetizzazione comprometta l'esperienza utente.

Ecco perché ti consigliamo di ripulire il tuo stack pubblicitario:

Esegui audit SPO (Supply Path Optimization) ed elimina i rivenditori ridondanti;

Mantieni solo i partner pubblicitari che aggiungono valore;

Controlla la densità degli annunci: troppe unità danneggiano i Core Web Vitals.

Una pagina veloce e leggibile guadagna CPM migliori e ti mantiene nelle grazie di Discover.

Errori comuni da evitare

Titoli che non mantengono le promesse: i titoli accattivanti sono ottimi, ma se il titolo promette qualcosa che l'articolo non tratta realmente, i lettori abbandonano rapidamente la pagina. Questo tipo di discrepanza danneggia la fiducia e le prestazioni.

i titoli accattivanti sono ottimi, ma se il titolo promette qualcosa che l'articolo non tratta realmente, i lettori abbandonano rapidamente la pagina. Questo tipo di discrepanza danneggia la fiducia e le prestazioni. Immagini deboli o noiose: Discover è un sito che privilegia l'aspetto visivo. Immagini di bassa qualità o generiche rendono i tuoi contenuti facilmente ignorabili. Utilizza immagini nitide e pertinenti che motivino gli utenti a cliccare.

Discover è un sito che privilegia l'aspetto visivo. Immagini di bassa qualità o generiche rendono i tuoi contenuti facilmente ignorabili. Utilizza immagini nitide e pertinenti che motivino gli utenti a cliccare. Autori che trattano ogni argomento possibile: quando gli autori passano da un argomento all'altro senza alcuna connessione, è difficile per Discover comprendere la loro competenza. Concentrati su argomenti chiari e costruisci la tua autorevolezza in una nicchia.

quando gli autori passano da un argomento all'altro senza alcuna connessione, è difficile per Discover comprendere la loro competenza. Concentrati su argomenti chiari e costruisci la tua autorevolezza in una nicchia. Dimenticare i contenuti più vecchi: le buone storie invecchiano bene se le mantieni aggiornate. Aggiorna i contenuti più forti quando vengono pubblicate nuove informazioni, perché Discover spesso ripropone post più datati che sembrano ancora attuali.

le buone storie invecchiano bene se le mantieni aggiornate. Aggiorna i contenuti più forti quando vengono pubblicate nuove informazioni, perché Discover spesso ripropone post più datati che sembrano ancora attuali. Ignorare le regole: Discover filtra i contenuti che sembrano scioccanti, manipolatori o eccessivamente sensazionali. Mantieni un tono affidabile e in linea con il valore reale del pubblico.

Discover filtra i contenuti che sembrano scioccanti, manipolatori o eccessivamente sensazionali. Mantieni un tono affidabile e in linea con il valore reale del pubblico. Mancanza di indicazioni sull'autore: le pagine di autori anonimi o poco dettagliate non aiutano la credibilità. Dai ai lettori un'idea chiara di chi c'è dietro il tuo lavoro e perché sono esperti in materia.

Monetizza il traffico Discover con MGID

Se Discover sta già generando traffico significativo verso il tuo sito, il passo successivo è ottimizzare la monetizzazione. MGID aiuta gli editori a trasformare quelle visite con un CTR elevato in entrate stabili e scalabili senza compromettere l'esperienza degli utenti o l'idoneità a Discover.

Perché MGID funziona per il traffico Discover

La tecnologia pubblicitaria nativa di MGID è costruita attorno a esperienze incentrate sui contenuti, che si allineano perfettamente con l'enfasi di Google Discover sulla chiarezza, la fiducia e l’engagement. La piattaforma combina formati pubblicitari intelligenti, ottimizzazione tramite machine learning e integrazione della domanda Google MCM per fornire impression di alto valore con una latenza minima.

Ecco cosa significa per te:

Caricamento più veloce, migliore UX: i widget MGID sono leggeri e ottimizzati per Core Web Vitals, garantendo che il tuo sito rimanga compatibile con Discover.

i widget MGID sono leggeri e ottimizzati per Core Web Vitals, garantendo che il tuo sito rimanga compatibile con Discover. Layout pubblicitari compatibili con Discover: ogni widget è progettato per integrarsi con il flusso dell'articolo e mantenere la leggibilità senza popup invadenti o cambiamenti di layout.

ogni widget è progettato per integrarsi con il flusso dell'articolo e mantenere la leggibilità senza popup invadenti o cambiamenti di layout. Ottimizzazione basata sulle prestazioni: la nostra IA testa continuamente creatività, posizionamenti e pubblico per massimizzare il CTR e l'eCPM senza regolazioni manuali.

la nostra IA testa continuamente creatività, posizionamenti e pubblico per massimizzare il CTR e l'eCPM senza regolazioni manuali. Piena trasparenza: analisi in tempo reale, dati RPM chiari e condivisione diretta dei ricavi senza detrazioni nascoste.

Formati pubblicitari su misura per il traffico Discover

Smart Widget

Uno spazio pubblicitario reattivo posizionato sotto l'articolo che segue in modo naturale il tono editoriale, Smart Widget offre fino al +40% di CTR, +30% di entrate e +167% di visibilità rispetto ai formati display standard.

Widget Impact

Progettato per essere posizionato all'interno dell'articolo, ideale per gli utenti mobili che scorrono articoli lunghi, il widget Impact aumenta la visibilità degli annunci mantenendo intatta l'esperienza utente. Per ottenere prestazioni ottimali senza compromettere l'esperienza utente o l'idoneità a Discover:

Posiziona un widget Impact ogni 3-4 paragrafi , a seconda della lunghezza dell'articolo.

, a seconda della lunghezza dell'articolo. Limita il posizionamento a un massimo di 3 widget Impact per articolo.

per articolo. Evita di sovrapporre i widget troppo vicino alle immagini o ai titoli per evitare un sovraccarico visivo.

MGID Story

MGID Story coinvolge gli utenti che cliccano sul pulsante “Indietro” del browser, mostrando loro una scheda informativa rapida e pertinente, aumentando la durata della sessione e le entrate fino al 60%.

Passage Ads con Google MCM Demand

Passage Ads mostra unità native tra le visualizzazioni di pagina o le sezioni di contenuto. L'integrazione Google MCM (Multiple Customer Management) porta una domanda premium e può aumentare i ricavi totali del 14% o più.

Onboarding rapido

Registrazione: il tuo account manager può impostare un test in pochi minuti.

il tuo account manager può impostare un test in pochi minuti. Aggiungi il codice JS leggero: di solito si tratta di una riga di codice che può essere inserita in qualsiasi punto della sezione .

di solito si tratta di una riga di codice che può essere inserita in qualsiasi punto della sezione . Attiva il servizio in due ore: i widget vengono ottimizzati automaticamente per il layout e il tipo di dispositivo.

i widget vengono ottimizzati automaticamente per il layout e il tipo di dispositivo. Monitora le prestazioni in tempo reale: con la dashboard MGID, puoi monitorare le prestazioni minuto per minuto e apportare le modifiche necessarie.

Oltre gli annunci: scopri gli strumenti di crescita

Modulo di audit SEO: questo strumento integrato analizza Core Web Vitals, la velocità mobile e la freschezza dei contenuti per aiutare a migliorare la visibilità di Discover.

questo strumento integrato analizza Core Web Vitals, la velocità mobile e la freschezza dei contenuti per aiutare a migliorare la visibilità di Discover. Approfondimenti sulle tendenze: accedi ai dati sugli argomenti regionali e ai rapporti sulle parole chiave di tendenza curati dai feed di Google Discover.

accedi ai dati sugli argomenti regionali e ai rapporti sulle parole chiave di tendenza curati dai feed di Google Discover. Suggerimenti per l'ottimizzazione editoriale: ricevi indicazioni pratiche sulla conformità alle politiche relative alle immagini, sui segnali E-E-A-T e sul miglioramento del click-through.

Conclusione

La ricerca sta cambiando rapidamente, e non necessariamente a tuo favore. Tuttavia, Discover è il contrappeso integrato di Google: una fonte di traffico in crescita e con un CTR elevato che non richiede spese pubblicitarie o trucchi di intelligenza artificiale.

Mentre viviamo in un nuovo mondo in cui l'intelligenza artificiale ruba i clic, è Discover che li restituisce, e per gli editori questa è la vittoria più facile da ottenere.