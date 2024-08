Non c'è niente di più accattivante di un'immagine ben posizionata in una pagina in cui prevalgono i contenuti testuali. Lo stesso vale per gli annunci: se si vuole che la grafica dell'annuncio faccia la differenza, non c'è modo migliore per farlo che utilizzare immagini coinvolgenti e uniche. Gli annunci che catturano e ispirano l'utente sono annunci che guadagnano.

Scopri alcuni dei migliori trucchi di visual storytelling da utilizzare nel 2022.

Cos’è il visual storytelling?

Il visual storytelling è una strategia di content marketing basato su immagini e video per raccontare una storia, piuttosto che sul mezzo più convenzionale: il testo statico.

La ragione è piuttosto ovvia — in un'epoca caratterizzata da un'eccessiva saturazione di contenuti e dalla riduzione dei tempi di attenzione, il testo da solo non basta più. Gli inserzionisti hanno pochi secondi per catturare l'attenzione del pubblico e creare un ricordo duraturo, e non c'è alternativa a immagini emozionanti e stimolanti.

Non lasciarti ingannare dalla parola "storytelling". Non sono più necessarie le parole per raccontare una storia, soprattutto online. Anzi, è più efficace mostrare piuttosto che raccontare al pubblico quello che vuoi promuovere.

Le cose da fare e da non fare quando si parla di visual storytelling

Sebbene il visual storytelling sia il mezzo perfetto per suscitare una risposta emotiva, ciò non significa che bisogna inserire nei vari annunci un'immagine qualsiasi.

Ci sono alcune cose da tenere a mente quando si ricorre al visual storytelling come propria strategia di marketing. Innanzitutto, non appesantire i contenuti con più immagini di quante siano realmente necessarie. Più dettagli ci sono nel tuo annuncio, meno è probabile che l'osservatore li noti, e si rischia che il messaggio principale che vuoi trasmettere finisca per passare in secondo piano. Punta sulla semplicità e sulla linearità.

Un'altra importante cosa da evitare con il visual storytelling è l'utilizzo di foto stock. Le foto stock tendono a raggruppare il pubblico, considerando le persone come un gruppo generico e intercambiabile. Tratta il tuo pubblico come un gruppo esclusivo di persone. Solo utilizzando immagini specifiche e mirate, con cui il tuo pubblico di riferimento possa relazionarsi, riuscirai a stabilire un legame emotivo.

Per questo motivo, crea empatia e fai in modo che il visual storytelling risulti familiare al tuo pubblico di riferimento. Deve evocare sentimenti di fiducia, familiarità e intimità. Per questo motivo, i tuoi annunci devono raffigurare persone che assomigliano a quello che ti aspetti sia il tuo pubblico, che si divertono in attività che coincidono con i loro interessi.

Tuttavia, il visual storytelling deve anche sembrare autentico, e questo significa che le attività e gli scenari rappresentati nei tuoi annunci non devono necessariamente essere divertenti. L'uso di situazioni conflittuali, drammatiche o dilemmi come espedienti narrativi può suscitare una risposta emotiva altrettanto forte da parte degli utenti.

Infine, non dimenticare di enfatizzare i tuoi punti di forza. Il visual storytelling non può essere efficace se si dimentica di includere le qualità principali del prodotto o del servizio che intendi promuovere nell'annuncio, anzi può aiutare a metterle in risalto.

Passiamo ora alle immagini: ecco alcuni trucchi di visual storytelling da utilizzare nelle prossime campagne pubblicitarie del 2022.

1. Contrasto cromatico vs. contestuale

Quale modo migliore per evidenziare i tuoi punti di forza se non quello di utilizzare il più vecchio dei trucchi visivi — il contrasto.

Utilizzando contrasti cromatici o contestuali, è possibile definire diverse porzioni dell'annuncio ed enfatizzarle separatamente. I contrasti di colore funzionano meglio se non si usano troppi colori nel visual. Meno sono, migliore è il contrasto.

Source: webdesignledger.com

Il contrasto contestuale ha lo stesso scopo: accentuare il punto focale dell'annuncio. Tuttavia, anziché utilizzare i colori in modo strategico, gioca con la nostra percezione dell'immagine.

Source: twitter.com/ibmeurope

Giocare con i contrasti non è solo visivamente importante e utile, ma anche molto interessante!

2. Emozioni

Quando si tratta di suscitare una risposta emotiva da parte dei consumatori, non c'è niente di meglio che mostrare le emozioni nelle immagini. Mostra amore, compassione, rabbia o qualsiasi altra emozione che sia coerente con il messaggio principale del tuo annuncio.

Source: blog.emojics.com

3. Composizione

Hai mai sentito parlare della regola dei terzi? Questa regola afferma che i nostri occhi sono attratti da punti specifici di un'immagine. Dividendo l'immagine con due linee orizzontali e due verticali, si rivelano le intersezioni della composizione dove il pubblico si concentra inconsciamente.

4. Simboli e metafore

Nascondere messaggi in bella vista offre al pubblico qualcosa su cui riflettere. La maggior parte delle persone ama un indovinello intrigante, ma solo se riesce a risolverlo velocemente. In altre parole, lancia una sfida al tuo pubblico, basta non sia troppo difficile.

Source: creitive.com

5. Rappresentazione di personaggi, fumetti e cartoni animati

Le illustrazioni e i disegni a fumetti ti permettono di distinguerti dalla massa. Sono un modo straordinario per riempire gli spazi vuoti e allo stesso tempo per mostrare il tuo stile unico.

Source: adweek.com

6. Meme

I meme sono inevitabili al giorno d'oggi, quindi non sorprende che li si possa trovare ad arricchire annunci e a creare contenuti. I visual che abbracciano la cultura dei meme funzionano meglio sulle piattaforme dove i meme son frequenti e per il pubblico più giovane. I meme permettono al pubblico di sentirsi parte dello scherzo e quindi del tuo prodotto o servizio.

Source: nogood.io

7. Messaggi segreti

Gli easter egg sono un elemento comune nelle serie TV, nei film, nei videogiochi e persino nelle pubblicità. Trovare messaggi segreti e significati nascosti in qualsiasi forma è un processo gratificante a cui clienti e consumatori amano dedicarsi.

Source: cleriti.com

8. Foto dinamiche

Così come un testo statico non offre grandi emozioni a chi lo guarda, lo stesso vale per le foto che mancano di dinamicità.

Le immagini che risultano prevedibili non suscitano interesse. Guarda il seguente annuncio. C'è una bella differenza tra un annuncio che mostra un'azione terminata e una foto dinamica in cui l'azione è in corso.

Conclusione

Un'immagine vale più di mille parole — e migliaia di dollari in entrate pubblicitarie, se scelta con cura. Se si utilizzano i trucchi di visual storytelling illustrati nell'articolo, sarai in grado di creare contenuti pubblicitari che non passeranno inosservati.

Raccontare una storia nel minor tempo possibile e suscitare emozioni è una forma d'arte in sé. Ci vorrà del tempo per imparare, ma quando ci riuscirai, otterrai immagini pubblicitarie che lasceranno un ricordo duraturo nello spettatore.