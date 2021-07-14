Para comprender realmente por qué la publicidad nativa programática es una pareja tan poco probable, es necesario comprender la publicidad nativa y programática a nivel individual.

A primera vista, podría parecer que la publicidad programática y la publicidad nativa podrían compararse entre sí; podríamos mostrarle los pros y los contras de cualquiera de ellas y llegar a una conclusión sobre cuál es mejor. Sin embargo, la historia de la publicidad programática frente a la nativa no consiste en contrastar características o comparar beneficios.

La publicidad nativa programática se trata de dos modelos aparentemente irreconciliables que se unen en beneficio tanto de los editores como de los especialistas en marketing. De hecho, todavía hay escépticos que dudan de esta unión improbable, aferrándose desesperadamente a la seguridad de la publicidad de display programática. Durante mucho tiempo, su escepticismo hubiera tenido sentido, pero ya no.

¿Por qué elegir anuncios nativos?

La publicidad nativa describe cómo se muestran los anuncios en la página web. A diferencia de los anuncios de banner, los intersticiales y los anuncios de rich media, la publicidad nativa se ajusta a la forma y función de la página en la que se encuentra. En otras palabras, la publicidad nativa coincide con el diseño de la página web y se integra perfectamente con el resto del contenido.

En primer lugar, la publicidad nativa combate la fatiga publicitaria. Los anuncios poco interesantes o una cantidad excesiva de ellos tienden a alejar a los usuarios, lo que lleva a tasas de clics reducidas. Dado que los anuncios nativos aparecen como contenido genuino que se integra perfectamente con el resto de la página, los usuarios están más dispuestos a hacer clic en ellos.

En segundo lugar, la ceguera de los banners parece estar más generalizada que nunca. Las personas están tan acostumbradas a ver anuncios gráficos que ya ni siquiera los notan. Nuevamente, la sutileza y el diseño natural de los anuncios nativos les permiten atraer la atención de los usuarios en lugar de simplemente ser pasados por alto.

Por último, los anuncios nativos son una excelente manera de aumentar el conocimiento de la marca y ganar más confianza por parte de los usuarios, siempre que se sea transparente al respecto.

¿Por qué elegir la publicidad programática?

La publicidad programática implica el uso de inteligencia artificial y ofertas en tiempo real en el proceso de colocación de anuncios. En lugar de comprar espacios publicitarios manualmente, los especialistas en marketing pueden transferir todas las tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo a soluciones de software dedicadas.

Comprar y vender anuncios conlleva automáticamente una serie de ventajas. Es mucho más rápido que comprar lugares manualmente. En una fracción de segundo, los algoritmos pueden producir los cálculos más complejos que involucran conjuntos de datos que los humanos nunca podrían entender. Utilizan todos los datos compilados para respaldar la toma de decisiones y los procesos de licitación, lo que genera una mayor rentabilidad y una mejor percepción del cliente.

El software también puede ayudar a agilizar el proceso de compra y permitir que los equipos de especialistas en marketing se centren en las consideraciones presupuestarias, los modelos de atribución y los objetivos.

Las ventajas programáticas, como la automatización, la rentabilidad y la información mejorada de los clientes, han llevado esta tecnología a la vanguardia de la industria de los medios. En 2020, la programática representó más del 89% del gasto en publicidad gráfica en los Estados Unidos.

Intersección de los beneficios

Existen innegables beneficios tanto para la publicidad nativa como para la programática. Cada uno de ellos representa una evolución en el marketing digital, y su valor combinado es inmenso.

Los anuncios nativos son la solución perfecta a todos los problemas que afectan a los anuncios modernos. No son disruptivos y ofrecen un valor adicional a los usuarios al mismo tiempo que construyen la relación entre ellos y la marca.

Colocarlos programáticamente cambiaría el juego del marketing digital.

El problema emerge

A estas alturas, se puede determinar el problema. Por un lado, usted tiene un sistema que está diseñado para ser eficiente y rápido para publicar anuncios a gran escala. Por otro lado, existe una forma de publicidad digital que requiere personalización, previsión y un enfoque individual para cada anuncio.

Las diferencias entre lo programático y lo nativo parecen insuperables, pero los expertos en marketing ya están aprovechando la publicidad nativa programática con un éxito innegable.

La respuesta está en el protocolo OpenRTB 2.3 de IAB que salió a la luz en 2015. Incluyó la Especificación de API de anuncios nativos que unía la publicidad nativa y programática y creaba una nueva potencia de marketing digital.

Desglose de los anuncios nativos programáticos

El protocolo mencionado supuso una revolución en la forma en que se implementan los anuncios nativos en el sitio web del editor. El protocolo y la API desarman los anuncios en varios componentes: título, URL del contenido, descripción del contenido, imagen, nombre de la marca y logotipo.

También introdujeron seis tipos de bloques de anuncios nativos junto con una variedad de diseños de bloques de anuncios dentro del sitio web del editor.

Esto significa que ahora es posible deconstruir y reensamblar activos mediante programación según sea necesario. Los anuncios nativos ahora se pueden remodelar automáticamente para que coincidan con el diseño de la página web de destino, lo que le permite obtener lo mejor de ambos mundos: ofertas automáticas en tiempo real con anuncios nativos que convierten.

El futuro unido

Ahora que superamos la brecha entre dos campos de marketing muy diferentes, es solo cuestión de tiempo antes de que la publicidad nativa programática se haga cargo.

Ha ido ganando popularidad rápidamente (y presupuesto) y generalmente se ve como un reemplazo favorable para los anuncios gráficos cada vez más obsoletos. Si bien los banners no desaparecerán por completo, en el corto plazo, podría ser una buena idea comenzar a cambiar su enfoque hacia anuncios nativos más aceptables y sostenibles.