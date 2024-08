En los últimos años, hemos visto una y otra vez que personalizar la experiencia del usuario es clave para generar más tráfico y retener a los usuarios existentes. Transmitir un mensaje de una manera relacionable y discreta es siempre un enfoque confiable para ganar favores con sus clientes.

Como dicen, usted sabe que cuando funciona su UX es cuando no hay nada que ver. La personalización de UX debe ser perfecta. Si hay algo que sobresale, funciona incorrectamente o rompe la experiencia inmersiva, entonces el diseñador de UX ha fallado.

En el caso de los sitios web y el marketing digital, la personalización de UX y la automatización van de la mano. Los especialistas en marketing a menudo confían en las soluciones de software para personalizar las campañas de marketing a gran escala. Como es de esperar, los resultados no siempre son excelentes, especialmente cuando la automatización se ha llevado a cabo superficialmente y sin las complejidades del mundo real en mente.

Hoy, le mostraremos lo mejor y lo peor de los esfuerzos de personalización de la UX.

Lo mejor de la UX

DoorDash - Personalizado para Dashers

La landing page de DoorDash enfatiza el potencial de ganarse la vida como Dasher. En lugar de dirigirse a los usuarios hambrientos de DoorDash, la landing page se centra en los posibles conductores de delivery y los atrae destacando sus posibles ganancias semanales.

Con los informes de ganancias al frente de su página, es bastante obvio que la UX se está enfocando en inscribir nuevo personal de delivery y enfatizar no solo la libertad financiera de un Dasher, sino también su libertad para trabajar cuando lo desee.

Fuente: blog.hubspot.com

Airbnb - Personalizado para anfitriones

En los últimos años, los alquileres vacacionales se han convertido en una de las nuevas y atractivas oportunidades de ingresos, con Airbnb a la vanguardia. Para aquellos que han pensado en ser anfitrión, Airbnb muestra a los usuarios exactamente cuánto ganarían simplemente visitando el sitio web de Airbnb e ingresando su ubicación.

Al permitir a los usuarios ver las ganancias potenciales como anfitrión, según su ubicación y el tipo de alojamiento que ofrecerían, Airbnb ha llevado la experiencia de usuario a un nivel completamente nuevo. Saben que la mayoría de las personas que visitan su sitio están interesadas en la posibilidad de convertirse en anfitriones de Airbnb, por lo que les dan a los usuarios un pequeño empujón en la dirección correcta.

Fuente: blog.hubspot.com

Zillow - UX del vendedor

Vender una casa no es tarea fácil. Es un evento estresante en la vida que la mayoría de la gente solo quiere superar. Parte del viaje de venta es averiguar cuánto vale su casa y cuánto puede obtener realmente por vender.

Zillow toma ese difícil viaje y lo empaqueta en una experiencia de usuario sin problemas. El sitio web fácil de navegar solo requiere la dirección de la casa para comenzar. Una vez que se proporciona esa información, todo lo que queda es ver la estimación de la casa y cuánto dinero puede obtener, incluidos los pagos restantes de la hipoteca y otros datos importantes que ayudarán en el proceso de toma de decisiones.

Fuente: blog.hubspot.com

Sezzle - Múltiples llamados a la acción

Cuando lo piensa, usar solo un CTA (llamado a la acción) para capturar cada segmento de su audiencia no es propicio. No todos están en la misma etapa de su viaje del cliente, por lo que una solución única para llegar a toda su base de usuarios no funciona.

Sezzle se dio cuenta de esto y puso en marcha múltiples CTA para una mejor experiencia de usuario de diferentes grupos, empoderando a todos, desde el usuario promedio hasta alguien empeñado en comprar.

Fuente: ninetailed.io

Spendesk - Personalización de la Prueba Social

Spendesk llevó la personalización a un lugar completamente diferente. Al mostrar a los visitantes testimonios de personas de su industria, personalizaron uno de los elementos más confiables de la página: la prueba social.

Fuente: ninetailed.io

Lo peor de la UX

Adidas - Falta de conciencia

La mala redacción y la falta de conciencia sobre los eventos trágicos de la vida real convirtieron el intento de personalización de Adidas en una pesadilla de las relaciones públicas.

Es un ejemplo perfecto de cómo un mensaje de felicitación aparentemente benigno puede ser malinterpretado y ofender.

Fuente: ventureharbour.com

Jack in the Box – “Personalización” del Nombre

El infame problema del "Fname". Si todos sus esfuerzos de personalización de UX giran en torno a extraer el nombre de pila de sus clientes e insertarlo en todos sus mensajes, le sugerimos que implemente un plan B para los usuarios que no proporcionaron su nombre.

Incluso con tal salvaguarda en su lugar, sigue siendo uno de los métodos de personalización más desgastados que existen. ¡Sea creativo!

Fuente: myemma.com

Amazon - Temas delicados

Parece una linda idea personalizar una compra de productos para bebés diciendo que "un regalo está en camino", refiriendo que es el bebé el regalo que llegará.

La respuesta negativa que se generó mostró a Amazon que la gente no estaba muy contenta con esto, especialmente cuando este correo electrónico automatizado se envió a usuarios que nunca se habían registrado en un registro de bebés de Amazon y, desafortunadamente, incluía parejas que no podían concebir y personas que ya habían renunciado a la posibilidad de tener hijos. Tener hijos puede ser un tema delicado para algunos, así que tenga en cuenta tales sensibilidades.

Fuente: myemma.com

Walkers Crisps – Fracaso de la personalización de un obsequio

Si hay una regla que todas las marcas deben cumplir en Internet, es no realizar campañas públicas y encuestas sin una fuerte moderación. Walker Crisps pensó que sería una idea increíble regalar boletos para la final de la Championship League a las personas que enviaran sus fotos.

Poco sabían que los ciudadanos de Internet no son de fiar, por lo que terminaron promocionando fotos de Harold Shipman, uno de los asesinos seriales más prolíficos de la era moderna.

Fuente: ventureharbour.com

McDonald's - Fracaso de personalización del producto

Al igual que Walker Crisps, McDonald's pensó que sería una idea increíble permitir a los usuarios crear sus propias hamburguesas.

Sin equipos de moderación que revisaran cada creación de los usuarios, el sitio web del restaurante pronto se inundó de hamburguesas con los nombres más ofensivos, ingredientes ridículos y apariencias francamente repugnantes.

Fuente: qz.com

Conclusión

La personalización de UX es un proceso complejo, pero que produce resultados increíbles cuando se hace bien. Todos los mejores esfuerzos de personalización que enumeramos en este artículo tienen en cuenta las necesidades de los clientes y les dan exactamente lo que quieren. Los peores, por otro lado, son todos productos de la automatización irreflexiva y la ingenuidad.

Piense en sus clientes, analice sus datos y tenga en cuenta sus esfuerzos de personalización, y su UX podría aparecer en la lista de alguien de las mejores personalizaciones de sitios web.