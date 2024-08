Google se dedica a proporcionar a los clientes las respuestas más adecuadas a sus consultas. El resultado final de esta misión depende de que entregue los resultados más precisos que coincidan con la intención del buscador. Es por eso que somos testigos de cambios frecuentes en el algoritmo de búsqueda: mejora constantemente para proporcionarnos exactamente lo que estamos buscando.

Sin embargo, los algoritmos de búsqueda de Google no son perfectos. Por un lado, son increíblemente ineficientes para detectar plagio. No solo eso, sino que se sabe que clasifican el contenido de una página web plagiada por encima de una página con contenido original. A falta de una palabra mejor, los algoritmos de búsqueda no tienen la "motivación" para detectar y penalizar el plagio; están programados para clasificar las páginas de alta calidad con excelente contenido por encima de todo lo demás.

Eso no quiere decir que a Google no le importe el plagio. Han dicho una y otra vez que el contenido único es importante y que es la base de los sitios web exitosos. Si usted les proporciona pruebas suficientes de que alguien ha estado copiando su contenido y, lo que es peor, ha obtenido una clasificación más alta, tomarán medidas. Es solo que no lo hacen de forma proactiva.

Encontrarse en el extremo receptor de un robo de contenido no solo es desagradable, sino que puede tener graves consecuencias para su sitio web en general. Aprenda aquí por qué Google clasifica mejor las páginas plagiadas y qué puede hacer para detenerlo.

Por qué Google clasifica el contenido plagiado más alto

Dado que Google se dedica a ofrecer resultados de alta calidad a los usuarios, tiene sentido que confíen en los algoritmos de búsqueda para decidir qué califica como un resultado apropiado. El problema es que los algoritmos no reconocen ni se preocupan por el contenido plagiado. Si notan el mismo contenido en dos páginas diferentes, elegirán la mejor y la clasificarán más arriba.

Como puede ver, la calidad del sitio web es el factor determinante de por qué el contenido plagiado a veces ocupa un lugar más alto. Los algoritmos de búsqueda simplemente priorizan los sitios web sobre el que tiene el contenido original, pero de menor calidad.

Sin embargo, ¿qué es lo que hace que un sitio web parezca peor a los ojos de los bots de Google?

Según el propio analista de Google, John Mueller, un sitio web que se clasifica constantemente por debajo del imitador probablemente sea de mala calidad. Una de las razones más comunes de esto es el contenido mediocre, pero podemos ignorar con seguridad ese factor de clasificación en este caso, ya que estamos discutiendo el plagio. Ambas páginas tienen contenido idéntico, por lo que es seguro asumir que ese no es el problema aquí.

La otra razón igualmente común por la que los bots ven su sitio web como de baja calidad es la falta de enlaces entrantes. Si bien los vínculos externos e internos son señales importantes, son los primeros los que generan confianza y autoridad. Si su página web carece de enlaces entrantes de dominios diferentes al suyo, los bots de Google podrían tener problemas para evaluar la calidad de su página. Si nadie o muy pocas personas están enlazando a su página web, no tiene su voto de confianza.

Si ese es el caso, podría ser el momento de buscar estrategias de construcción de enlaces para aumentar el conocimiento de la marca y mostrarle a Google que su sitio web es de buena reputación.

Tiene mucho sentido que los enlaces entrantes sean los principales culpables aquí. Después de que Google lanzara la actualización de Panda en 2011, una gran parte de Internet se desordenó; el objetivo de la actualización era eliminar los sitios web de baja calidad y las granjas de contenido al priorizar los enlaces entrantes y las consultas de búsqueda de la marca del sitio. Esto significaba que un sitio con más enlaces entrantes y una marca más reconocible podría simplemente robar contenido y obtener una clasificación mucho más alta.

Después de que Panda se lanzó, los foros de Google se inundaron de quejas sobre extractores de contenido e infracción de derechos de autor. Se necesitaron años para corregir todas las deficiencias de Panda, pero Google se mantuvo firme.

Aparte de los enlaces entrantes débiles (o faltantes), otra causa de problemas continuos con la calidad del sitio puede estar en los dominios mal utilizados. Si el dominio del que actualmente usted es propietario solía estar involucrado en tácticas y esquemas de spam, es posible que su sitio esté sufriendo una penalización por dominio heredado. Es poco común, pero podría ser la razón por la que tiene problemas con la calidad del sitio. Es mejor ponerse en contacto con Google directamente si ese es el caso.

Cómo denunciar contenido robado a Google

Antes de decidir hacer algo con respecto al contenido robado, asegúrese de documentar todo. Tome capturas de pantalla de su página y de cualquier contenido robado. Asegúrese de documentar también todas las URL.

En primer lugar, es posible que desee comunicarse con el propietario del sitio web que está plagiando su contenido. Bríndeles la oportunidad de hacer las cosas de manera fácil y, si son razonables, cumplirán con su solicitud. Se sorprendería de la cantidad de veces que comunicarse directamente les ahorra a todos muchos problemas.

Si no son razonables, es hora de tomar medidas más drásticas. Su contenido original está protegido por Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Puede iniciar una eliminación de DMCA contra una página web visitando la Página de ayuda legal de Google.

Envíe a Google toda la información que soliciten. Dígales el motivo por el que está denunciando contenido para su eliminación y bríndeles todas las pruebas que recopiló. Luego, deberá completar un formulario en el que proporcione todas las URL culpables de plagio de su contenido.

Puede llevar desde un par de días hasta dos semanas eliminar el contenido copiado.

Manténgase alerta

Esté atento al contenido plagiado. Si deja que el contenido plagiado permanezca en línea durante demasiado tiempo, es posible que se encuentre en el extremo receptor de la penalización, especialmente si la página con contenido robado ocupa un lugar más alto que la suya.

Manténgase alerta y mantenga alta la calidad de su sitio web. Obtener enlaces de alta autoridad de otros sitios web parece ser la mejor manera de mantener a raya a los imitadores.