Al usar anuncios nativos, podría ser una tarea abrumadora sentirse cómodo con todos sus formatos. Aparecen preguntas como "¿Cuál funcionará mejor?" y "¿Cómo mantengo el equilibrio entre los objetivos de monetización y la experiencia del usuario positiva?", seguidas por muchas otras.

En este post del blog, repasaremos todos los widgets más efectivos del inventario de MGID y brindaremos consejos y trucos sobre cómo usarlos en todo su potencial.

En primer lugar, tenga en cuenta que puede utilizar widgets MGID y banners de Adsense; son totalmente compatibles. Obtendrá un CTR más alto y, por lo tanto, un CPM e ingresos más altos.

Ahora, analicemos los widgets que son más eficaces en nuestro inventario.

Widget debajo del artículo

el widget más potente de nuestro inventario que permite generar un mayor CTR y CPM, generando así más ingresos;

coincide con el flujo de actividad natural del usuario, ya que el usuario está listo para consumir nueva información después de leer un artículo;

tiene una tasa de visibilidad del 40-60%;

funciona bien para todos los sitios web y todas las fuentes de tráfico.

cambia el tamaño de 2x2 en una computadora de escritorio a 1x3 en un dispositivo móvil;

funciona bien junto con el widget debajo del artículo en una página;

se adapta perfectamente a artículos largos.

El widget en el artículo es la segunda mejor opción después del widget debajo del artículo. Para obtener el máximo rendimiento con la menor cantidad de widgets, debe usar la combinación de estos dos: widgets en el artículo + debajo del artículo.

Widget inteligente

un feed con varios formatos de anuncios (anuncios nativos, unidades de visualización IAB, video nativo) que combina su contenido interno con el contenido patrocinado;

muestra un rendimiento sobresaliente en dispositivos de escritorio, por lo que se recomienda para sitios web con un alto porcentaje de tráfico de escritorio;

tiene un CTR alto debido a una mayor participación del usuario proporcionada por la recirculación interna y la solución de video.

De forma predeterminada, un widget inteligente se crea con una función de desplazamiento infinito. Pero puede probar una cantidad diferente de desplazamientos y formatos de anuncios dentro del widget inteligente para comprender mejor lo que busca su audiencia.

Para aprovechar al máximo esta solución, intente colocar el widget inteligente con un desplazamiento infinito, asigne espacio para el intercambio interno y habilite la opción de video en la parte superior. Por lo tanto, puede lograr dos objetivos a la vez: monetizar a su audiencia y retenerla en su sitio web.

En conclusión, se ha demostrado que estos tres widgets generan los mejores resultados en el inventario MGID. Sin embargo, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su manager para obtener más especificaciones y consejos. Le dará sugerencias sobre los widgets que funcionarán mejor para su sitio web y lo guiarán a través del proceso de configuración.

Si tiene alguna pregunta, déjela en los comentarios a continuación.