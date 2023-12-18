Правила та умови співпраці

Сторінки, доступні на mgid.com, і всі посилання на сторінки («Сайт»), належать і управляються Mgid Inc. («MGID») і доступні вам відповідно до Умов надання послуг (TOS). Використання Користувачем сайту MGID, сервісів й інформації, що надаються сайтом MGID, регулюється даною Згодою користувача між Користувачем і MGID.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСІВ. ЗАХОДЯЧИ НА ЦЕЙ САЙТ АБО КОРИСТУЮЧИСЬ БУДЬ-ЯКОЮ ЧАСТИНОЮ САЙТУ АБО БУДЬ-ЯКИМ НАПОВНЕННЯМ ЧИ СЕРВІСОМ (ЯК ВИЗНАЧЕНО НИЖЧЕ) НА САЙТІ, ВИ ПОГОДЖУЮТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ ЦИХ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УСІМА УМОВАМИ І ПОЛОЖЕННЯМИ, ВИ НЕ ПОВИННІ ЗАХОДИТИ НА САЙТ І ВИКОРИСТОВУВАТИ НАПОВНЕННЯ АБО БУДЬ-ЯКІ СЕРВІСИ НА САЙТІ. ЯКЩО ВИ ПРИЙМАЄТЕ УМОВИ MGID, ЦЕ ОЗНАЧАЄ ВАШУ ЗГОДУ НА ВСІ ЦІ УМОВИ І ПОЛОЖЕНЯ, А ТАКОЖ ВИКЛЮЧЕННЯ ВСІХ ІНШИХ УМОВ. ЯКЩО ЦІ УМОВИ І ПОЛОЖЕННЯ Є ПРОПОЗИЦІЄЮ MGID, ВАША ЗГОДА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЦИМИ УМОВАМИ.

1. Відносини Користувача з MGID

1.1. Використання Користувачем сайту MGID, сервісів та інформації, які надаються сайтом MGID, регулюються умовами даних Умов надання послуг (TOS) між Користувачем і MGID.

1.2. Користувач - це будь-яка особа, яка користується сайтом MGID, будь-якою інформацією або сервісом, які надаються MGID.

1.3. Сайт MGID - це Інтернет-сайт з адресою MGID.com, а також банери і рекламні оголошення на інших сайтах з гіперпосиланням (-ми) на MGID.com.

1.4. «Сервіси» MGID - це можливість, яку MGID надає Користувачам для публікації новин на сайті MGID у формі заголовку (або посту) статті, короткого опису та зображення з посиланням на сайт, на якому опубліковано цю статтю. MGID не створює, не пише і не публікує новини і статті.

1.5. Сайт, сервіси та інформація MGID називатимуться в даному документі «Сервіси», виключаючи будь-які додаткові послуги, що надаються Користувачеві MGID згідно з окремою письмовою угодою.

1.6. MGID залишає за собою право змінювати Умови надання послуг (TOS) без сповіщення Користувача.

2. Прийняття Умов

2.1. Щоб використовувати Сервіси, Користувач повинен спочатку погодитися з Умовами надання послуг (TOS). Користувач не може використовувати Сервіси, якщо він/вона не приймає TOS. Якщо Користувач вже використовує Сервіси, але Користувач не прийняв TOS, то Користувач повинен негайно припинити використання Сервісів MGID.

2.2. Користувач може прийняти Загальні положення та умови, просто використовуючи сервіси. В цьому випадку Користувач розуміє і погоджується з тим, що MGID розглядатиме його/її використання Сервісів як прийняття Умов надання послуг з цього моменту.

3. Використання сервісів Користувачем

3.1. MGID дозволяє Користувачу публікувати новини і статті з оригінального сайту, де були опубліковані новини або статті. Зміст повідомлення/підпису/оголошення/заголовку/гіперпосилання/фотографії (далі - «посилання») може відрізнятися від змісту статті, на яку вказує посилання.

3.2. У будь-якому Посиланні Користувач може використовувати будь-яку картинку і зображення, яке публікується на тій же сторінці сайту, де опублікована оригінальна стаття, якщо вона має відношення до статті. Ця картинка або зображення буде опубліковано у вигляді мініатюри. Користувач, який публікує Посилання та сайт, на якому була опублікована вищезгадана стаття, несе повну відповідальність за будь-яке порушення авторських прав третіх осіб (авторських прав осіб і організацій, які створили або володіють статтею або фотографією), якщо таке порушення авторських прав має місце.

3.3. У Посиланні Користувач може використовувати будь-яку картинку або зображення, які НЕ публікуються на тій же сторінці сайту, де розміщена опублікована стаття. В цьому випадку картинка або зображення мають бути взяті тільки з відкритих ресурсів (ліцензованих безкоштовних ресурсів) і будуть опубліковані у вигляді мініатюри в Посиланні.

3.4. Вміст картинки або зображення в Посиланні може відрізнятися від теми заголовку Посилання, від короткого опису Посилання, від заголовку оригінальної статті і від змісту оригінальної статті. Особа (особи), зображені на фотографії в Посиланні, може відрізнятися від особи (осіб), зазначених або згаданих у статті. Зображення, використане в Посиланні, може не мати відношення до змісту оригінальної статті.

3.5. Користувач розуміє і погоджується з тим, що він/вона несе відповідальність за будь-яку інформацію, дані, текст, картинки, зображення, відео та інший вміст (далі - «Контент»), які він/вона публікує в Інтернеті з використанням Сервісів MGID. Це означає, що тільки Користувач (а не MGID) несе повну відповідальність за весь Контент, який Користувач публікує, завантажує, відправляє, передає, отримує, ділиться чи іншим чином публікує, використовуючи Сервіси MGID. Компанія MGID не відслідковує Контент, опублікований, розміщений, завантажений, відправлений, переданий, отриманий або наданий при наданні Сервісів MGID, тому компанія MGID не гарантує точність, повноту, всеосяжність і якість будь-якого Контенту. Користувач розуміє, що при використанні Послуг MGID він/вона може побачити Контент, який може здатися образливим, непристойним або небажаним. Компанія MGID не несе відповідальності за будь-який Контент, створений при використанні Сервісів будь-яким Користувачем за будь-яких обставин.

3.6. Користувач погоджується з тим, що компанія MGID не зобов'язана перевіряти будь-який Контент перед його публікацією. Користувач також погоджується з тим, що компанія MGID має право (але не зобов'язана) відмовити або видалити частину або весь Контент (який доступний через Сервіси MGID) на свій розсуд. Користувач погоджується з тим, що компанія MGID не несе відповідальності за точність, надійність, повноту і корисність Контенту, який відображається на сайті або через Сервіси MGID.

3.7. Користувач погоджується і розуміє, що він/вона використовує Сервіси на свій власний ризик.

3.8. Користувач звертає увагу на те, що технологія Сервісів MGID може вимагати надсилання Контенту (який користувач хоче опублікувати) через комп'ютерну мережу або змін Контенту відповідно до конкретних технічних вимог.

3.9. Користувач бере на себе обов'язок НЕ використовувати Сервіси для: a. публікації, завантаження, відправки електронною поштою, передачі, поширення чи іншого оприлюднення будь-якого Контенту, який визнаний незаконним, шкідливим, загрозливим, аморальним, наклепницьким, який обмежує авторські права, пропагує насильство та/або будь-якого роду дискримінацію (расову, етнічну, сексуальну, соціальну або будь-яку іншу) і/або образу будь-якої особи або організації; b. обмеження прав неповнлітніх і/або нанесення шкоди неповнолітнім; c. дискриминації меншин; d. надання неправдивої інформації про свою особу або ідентифікації себе як представника організації/компанії (в тому числі позиціювання себе як представника MGID, співробітника MGID, модератора форуму MGID або власника MGID) без права на це, подання неправдивих відомостей про властивості і/або характеристики інших осіб, організацій, компаній і продуктів; e. розміщення, завантаження, відправки електронною поштою, передачі, поширення чи іншого оприлюднення будь-якого Контенту, який забороняється розміщувати, завантажувати, відправляти електронною поштою, передавати, ділитися або іншим чином оприлюднювати відповідно до закону або контрактної угоди з третьою стороною; f. публікації, завантаження, відправки електронною поштою, передачі, поширення чи іншого оприлюднення будь-якого Контенту, який зачіпає ліцензію, товарний знак, комерційну таємницю, авторські права або будь-які інші види прав власності (права володіння) третьої сторони; g. публікації, завантаження, відправки електронною поштою, передачі, поширення чи іншого оприлюднення будь-якого Контенту, який заохочує/пропагує етнічну ворожнечу, підбурює до насильства щодо певної особи (осіб) або групи людей, насильства проти тварин і/або заохочує зловживання законом; h. публікації, завантаження, відправки електронною поштою, передачі, поширення чи іншого оприлюднення будь-якого Контенту, який містить комп'ютерні віруси, загрози або інші коди, файли або програмне забезпечення, які призначені для нанесення шкоди, знищення або обмеження функціональності будь-якого обладнання або програмного забезпечення, або який може бути використаний для несанкціонованого доступу/передачі даних або містить серійні номери ліцензійного програмного забезпечення, зламаного програмного забезпечення, логінів, паролів або інших інструментів для несанкціонованого доступу до будь-якого ліцензованого захищеного програмного продукту або даних в Інтернеті; i. порушення будь-яких місцевих, державних та міжнародних законів; j. збору і зберігання особистих даних інших користувачів; k. участі в несанкціонованому використанні реклами, комерційного або рекламного контенту без згоди або дозволу зацікавленої сторони; l. публікації, завантаження, відправки електронною поштою, передачі, поширення чи іншого оприлюднення будь-якого Контенту, що містить грубі або образливі слова, фрази або пропозиції; m. публікації, завантаження, відправки електронною поштою, передачі, поширення чи іншого оприлюднення будь-якого Контенту, який містить оголеність або порнографію.

3.9.1 Компанія MGID залишає за собою право (але не зобов'язана) на свій розсуд відмовити або видалити частину або весь Контент із Сервісів, якщо зазначений Контент не відповідає вимогам положення та умов. Компанія MGID не зобов'язана повідомляти Користувача про причини видалення або відхилення будь-якого Контенту.

4. Некомерційне використання

4.1. Користувач погоджується не відтворювати, не копіювати, не продавати і не використовувати в комерційних цілях будь-які частини Сервісів, а також не надавати доступ (і не намагатися отримати доступ) до будь-яких Сервісів будь-якими способами, крім як через інтерфейс, наданий MGID, якщо Користувач отримує спеціальні права від MGID спеціально для цього. Компанія MGID не несе ніякої відповідальності за будь-які угоди між Користувачем і будь-якими іншими третіми особами.

4.2. Користувач зобов'язується утримуватися від спроб зламати будь-яке програмне забезпечення або дані MGID, декомпілювати вихідні коди програмного забезпечення MGID, які використовуються у Сервісах, з наміром встановити його на свій ПК, телефон, кишеньковий комп'ютер або інший електронний пристрій.

5. Загальні умови використання і зберігання

5.1. Компанія MGID не несе відповідальності за будь-які затримки, збої, неправильні або несвоєчасні публікації, видалення або втрату будь-яких даних.

5.2. Користувач погоджується з тим, що компанія MGID може час від часу вносити зміни до Умов надання послуг з повідомленням або без повідомлення Користувача.

5.3. Користувач погоджується з тим, що будь-який Контент, опублікований за допомогою Сервісів MGID в якості відкритого Контенту, може використовуватися компанією MGID на свій розсуд для своїх власних цілей, і користувач не може вимагати компенсацію (грошову або іншу) від компанії MGID за це.

6. Права власності

6.1. Користувач визнає і погоджується з тим, що всі Сервіси і програмне забезпечення MGID захищені законами про авторські права, товарних знаків, ліцензій, інтелектуальною власністю та будь-якими застосовними законами Сполучених Штатів Америки, законами інших країн і/або міжнародними законами.

6.2. Компанія MGID надає Користувачеві особисту невиключну ліцензію, яка не підлягає переуступці на використання програмного забезпечення, наданого йому/їй компанією MGID як частина Послуг. Користувач не може (і не повинен дозволяти кому-небудь ще) копіювати, змінювати, створювати похідні роботи, здійснювати зворотний інжиніринг, декомпілювати або іншим чином намагатися витягувати вихідний код Програмного забезпечення чи будь-якої його частини. Користувач погоджується з тим, що він/вона не буде відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, обмінювати або перепродувати програмне забезпечення, що надається йому/їй як частина Послуг для будь-яких цілей, а також не змінюватиме Сервіси для будь-яких цілей.

6.3. Якщо Користувач не домовився про інше в письмовій формі з компанією MGID, Користувач не може використовувати об'єкти інтелектуальної власності MGID (такі як логотипи, торгові найменування, товарні знаки та інші фірмові елементи, вміст сайту MGID і т.д.).

7. Відсутність гарантій

7.1 Компанія MGID не гарантує Користувачеві, що його/її використання Сервісів буде безперебійним, своєчасним, безпечним або безпомилковим.

7.2 Компанія MGID не несе відповідальності за Контент, який створений і відображається іншими Користувачами через Сервіси.

7.3 Користувач несе одноосібну відповідальність за будь-яке порушення прав третіх осіб.

7.4 Якщо використання Сервісів Користувачем призводить до скарг або претензій третіх осіб, спрямованих компанії MGID, щодо порушення їх прав (в тому числі порушення авторських прав або прав осіб, зображених на фотографіях), Користувач несе повну відповідальність і повинен сам вживати заходів для задоволення таких претензій і скарг .

7.5 Компанія MGID може (але не зобов'язана) переглядати, змінювати або видаляти Контент, що публікується Користувачем.

7.6 Компанія MGID не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку втрату інформації, яку Користувач публікує в Сервісах MGID або з їх допомогою.

7.7 Користувач розуміє і погоджується з тим, що: a. Сервіси надаються за принципом "як є". Компанія MGID не гарантує, що Сервіси будуть відповідати або виконувати мету (цілі) Користувача; b. Компанія MGID не гарантує, що Сервіси будуть відповідати вимогам або очікуванням Користувача; що Сервіси будуть безперебійними, своєчасними, безпечними і безпомилковими; що будь-яка інформація, отримана Користувачем в результаті використання ним/нею Сервісів, буде точною і надійною; що якість будь-якого продукту, інформації і т. д., отриманих Користувачем в результаті його/її використання Сервісів, буде відповідати очікуванням Користувача; що дефекти в роботі або функціональності будь-якого програмного забезпечення, наданого Користувачеві як частина Послуг, будуть виправлені; c. Користувач розуміє, що він/вона використовує інформацію, отриману в результаті використання Сервісів, на свій власний ризик; d. Компанія MGID не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які прямі або непрямі збитки, які Користувач може понести через доступність або недоступність Сервісів або дій третіх осіб щодо Сервісів; e. Сервіси можуть включати гіперпосилання на інші сайти, контент і ресурси. Користувач визнає і погоджується з тим, що компанія MGID не несе відповідальності за доступність будь-яких таких зовнішніх сайтів або ресурсів, за їх вміст і/або за будь-які збитки чи шкоду, які можуть виникнути у Користувача в результаті його/її використання таких зовнішніх сайтів або ресурсів.



8. Інші юридичні умови

8.1 Якщо Користувач не погодив інше в письмовій формі з компанією MGID, всі скарги, претензії, запити, питання та інші заявки слід надсилати за адресою support@mgid.com.

8.2 Умови надання послуг (TOS) - це обов'язкова угода між Користувачем і компанією MGID, яка регулює використання Користувачем Сервісів MGID.

8.3 Дані Умови надання послуг, а також будь-які спори, що виникають або пов'язані з їх тлумаченням, регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства штату Нью-Йорк (США) і будь-якими діями, які повинні бути виконані в штаті Нью-Йорк, без використання принципів колізійного права або Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Потрібною юрисдикцією для розгляду будь-яких спорів, що виникають або пов'язані з Умовами надання послуг, буде штат і/або Федеральні Суди округу Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Сторона, яка переможе в будь-яких розглядах, що випливають із цих Умов надання послуг, має право на компенсацію своїх витрат і гонорарів адвокатам.

8.4 Оскільки надання Сервісів MGID є безкоштовним, Користувач погоджується з тим, що закони про захист споживачів не застосовуються до Умов надання послуг.

8.5 Ніщо в Умовах надання послуг не може бути визнано встановленням дружніх, ділових, партнерських, трудових, представницьких або будь-яких інших відносин між Користувачем і компанією MGID, які прямо не описані в Умовах надання послуг.

8.6 При використанні Сервісу та/або дзвінках, спілкуванні через будь-які засоби аудіо- або текстового зв’язку з будь-яким співробітником MGID, Користувач дає MGID дозвіл на запис телефонної розмови та/або іншого засобу аудіо зв’язку, текстових даних при будь-якому листуванні між MGID і Користувачем, зберігання на серверах MGID та/або партнерів MGID, використання цих записів для підвищення якості сервісів, надання Користувачеві консультацій і додаткової інформації щодо Сервісу.

8.7 Якщо будь-яка частина Умов надання послуг буде визнана недійсною або буде мати необов'язковий характер за рішенням суду, інша частина Умов надання послуг буде діяти.

8.8 Якщо Користувач (або будь-які інші користувачі) порушує Загальні положення та умови, і компанія MGID не робить ніяких дій для захисту своїх інтересів, це не означає, що компанія MGID не може прийняти рішення про притягнення до відповідальності будь-якого порушника в майбутньому.

9. Зобов'язання стосовно реєстрації Користувача

9.1 Беручи до уваги використання вами Послуг MGID, ви підтверджуєте, що досягли повноліття для укладення договору і не є особою, якій заборонено доступ до Сервісів MGID відповідно до законодавства США або іншої застосовної юрисдикції.

9.2 Для використання Сервісів вам необхідно зареєструватися на сайті MGID і вибрати пароль і коротке ім'я (ID користувача MGID). Ви повинні надати MGID точну, повну та актуальну реєстраційну інформацію. Невиконання цієї вимоги є порушенням Умов надання послуг, що може призвести до негайного блокування вашого профілю MGID. Ви не можете (i) вибирати або використовувати в якості ID користувача MGID ім'я іншої особи з метою видати себе за цю людину; (ii) використовувати в якості ID користувача MGID ім'я, на яке поширюються будь-які права інших осіб без відповідного дозволу; (iii) використовувати в якості ID користувача MGID ім'я, яке є образливим, вульгарним або непристойним. Компанія MGID залишає за собою право відмовити в реєстрації або заблокувати ID користувача MGID на свій розсуд. Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності вашого паролю в MGID.

9.3 Сервіси доступні тільки особам, які досягли 13-річного віку, незалежно від того, чи діють вони від свого імені, в якості уповноваженого співробітника або представника корпорації або іншої юридичної особи. Якщо ви не відповідаєте вимогам, не намагайтеся зареєструватися або використовувати Сервіси.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1 Ви погоджуєтеся не розголошувати конфіденційну інформацію MGID без попередньої письмової згоди MGID. Конфіденційна Інформація MGID включає в себе: a. Все програмне забезпечення, технології, програми, специфікації, матеріали, посібники й документацію MGID; b. Статистику кліків або інші статистичні дані, які відносяться до MGID і даної Згоди; c. Будь-яку іншу інформацію, зазначену MGID в письмовому вигляді як "Конфіденційна" або з використанням еквівалентного позначення.

10.2 Конфіденційна Інформація MGID не включає в себе інформацію, що стала загальнодоступною в результаті порушення Вами або компанією MGID Умов надання послуг, а також інформацію, яка була a. Самостійно розроблена без доступу до конфіденційної інформації MGID, що підтверджується в письмовій формі; б. По праву отримана Вами від третьої особи; c. Інформація, яку потрібно розкрити за законом або на вимогу державного органу.

10.3 Компанія MGID обмежує доступ до конфіденційної інформації користувачів. Будь-яке використання Користувачем сайту MGID регулюється Політикою конфіденційності MGID, опублікованій на сайті: http://www.mgid.com/privacy-policy.

11. Повага до інших Інтернет-користувачів

11.1 Користувачі і компанія MGID погоджуються поважати права інших Інтернет-користувачів (використовують вони Сервіси MGID чи ні), бути ввічливими по відношенню один до одного, дотримуватися Кодексу етики і традиції використання Інтернету, і не використовувати Сервіси MGID з метою порушення норм моралі і/або етики будь-яким чином.

12. Ліцензія на Контент від Користувача

12.1 За відсутності іншої домовленості, Користувач зберігає авторські права і будь-які інші права, які він/вона вже має відносно Контенту, який він/вона передає, публікує або відображає через Сервіси. Користувач несе повну відповідальність (як встановлено чинним законодавством Сполучених Штатів Америки) за використання Контенту, який йому не належить, а також за порушення авторських прав третіх осіб. Якщо буде встановлено, що Користувач опублікував Контент, який йому не належить, цей Контент буде видалений на першу вимогу власника Контенту (або особи/організації, на яку поширюються права на цей Контент).

13. Порушення Умов

13.1 Компанія MGID просить Користувача повідомити про будь-яке порушення Умов за адресою support@mgid.com. Звіт повинен містити якомога більше деталей. Гіперпосилання на конкретні заяви/коментарі були б найбільш корисні і прискорили б обробку звіту.

14. Недоступність Сервісів і форс-мажорні обставини

14.1 Компанія MGID може тимчасово призупинити доступність Сервісів для проведення запланованих тестів і/або оновлень апаратного і програмного забезпечення (або будь-яких інших необхідних технічних завдань). Користувачеві буде надіслано повідомлення про початок виконання таких завдань за годину до початку разом з інформацією про те, коли задача (завдання) буде завершена.

14.2 У разі форс-мажору, пошкодження та збоїв програмного/апаратного забезпечення MGID, пошкодження та збоїв апаратного/програмного забезпечення партнерів MGID (в тому числі пошкодження і збої, що виникають внаслідок дій третіх осіб) надання Послуг може бути перервано без повідомлення Користувача.

15. Розгляд претензій

15.1 Всі претензії користувача (-ів) стосовно його/її відносин з компанією MGID будуть розглянуті наступним чином: a. Якщо Користувач впевнений, що його/її права чи інтереси було порушено в результаті дій MGID, то йому/їй пропонується відправити його/її претензію на support@mgid.com. Особиста інформація (наприклад, ім'я, прізвище, адреса електронної пошти), яка була надана при реєстрації Користувача, повинна бути включена в претензію b. Претензія буде розглянута компанією MGID протягом 5 робочих днів з дня отримання претензії, Користувачеві буде відправлено лист від MGID з рішенням по його/її претензії. Лист буде відправлено електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану Користувачем у претензії; c. У разі, якщо Користувач не задоволений рішенням по його/її претензії, воно буде розглянуто відповідно до цих Умов надання послуг d. Неідентифіковані претензії розглядатися не будуть. Якщо в претензію включено особисту інформацію, але неможливо ідентифікувати Користувача на підставі наданої інформації, претензія розглядатися не буде.



16. Зміни в Умовах

16.1 Компанія MGID може вносити зміни в Умови надання послуг без сповіщення Користувача.

16.2 Зміни до Умов надання послуг вступають в силу через 3 дні після їх публікації за адресою http://usr.mgid.com/demo/license/. Зміни можуть вступити в силу пізніше, ніж через 3 дні після публікації, в цьому випадку буде надано детальну інформацію про те, коли вони вступлять в силу.

16.3 Користувач розуміє і погоджується з тим, що, якщо він/вона використовує Сервіси після дати набрання чинності змін до Умов надання послуг, MGID розглядатиме його/її використання Сервісів як прийняття оновлених Умов надання послуг. Якщо Користувач не згоден з будь-якими змінами, внесеними до Умов надання послуг, він/вона повинен негайно припинити використання Сервісів.

17. Зміни в законодавстві

17.1 Компанія MGID може вносити зміни до Умов надання послуг відповідно до змін, внесених до законів Сполучених Штатів Америки і/або інших країн чи міжнародних законів (якщо зміни в законодавстві мали місце), якщо ці зміни в законодавстві зачіпають компанію MGID або її Сервіси.

18. Особливі Умови, які застосовуються до рекламодавців

18.1 Користувач може купувати рекламу на сайті MGID. Наступні спеціальні умови застосовуються до Користувача, який розміщує замовлення через портал онлайн-реклами MGID: a. Оголошення Користувача повинні повністю відповідати Умовам надання послуг. b. Всі платежі будуть розраховуватися на основі системи відслідковування MGID. c. Компанія MGID не заявляє і не гарантує, що оголошення, які розміщуються Користувачем, отримають яку-небудь кількість кліків. d. Компанія MGID не несе відповідальності за людей, які взаємодіють з рекламою Користувача, не несе відповідальності за шахрайство з кліками або інші неправильні дії, які впливають на вартість розміщення оголошень. e. Користувач може скасувати Замовлення в будь-який час через наш онлайн-портал, беручи до уваги, що до припинення показу оголошення може пройти до 48 годин. Користувач несе відповідальність за оплату цих оголошень. f. Компанія MGID може використовувати рекламні оголошення, пов'язаний Контент та інформацію Користувача в маркетингових або рекламних цілях. g. Користувач не випускатиме будь-які прес-релізи та не робитиме публічні заяви про відносини користувача з компанією MGID без попередньої письмової згоди MGID. h. Всі оголошення підлягають нашому розгляду і схваленню. Ми залишаємо за собою право відхилити, видалити або змінити формат будь-якого оголошення на власний розсуд з будь-якої причини. Ми також залишаємо за собою право вимагати внести зміни до будь-якого оголошення і вимагати фактичного підтвердження для будь-якої заяви, зробленої в рекламі. i. Якщо Користувач розміщує рекламу від імені іншої особи, MGID повинен переконатися, що у Користувача є дозвіл на розміщення цієї реклами, в тому числі: Користувач гарантує наявність законних повноважень представляти рекламодавця. Користувач погоджується з тим, що, якщо рекламодавець порушує Загальні положення та умови MGID, MGID може вважати Користувача відповідальним за це порушення.



19. ІНШЕ

19.1. Жодне агентство, партнерство, спільне підприємство або місце роботи не виникають в результаті Умов надання послуг, ви не маєте ніяких повноважень виступати від імені компанії MGID ні за яких обставин. Нездатність кожної зі сторін здійснювати будь-яке з прав, передбачених в цьому документі, не вважатиметься відмовою від будь-яких прав за цією Угодою. Компанія MGID не несе відповідальності за будь-яке невиконання своїх зобов'язань за цією Угодою, якщо це невиконання зобов'язань є наслідком будь-якої причини, що знаходиться за межами розумного контролю MGID, в тому числі механічний і електронний збій, збій або погіршення умов зв'язку (включно з перешкодами). Умови надання послуг не можуть бути переуступлені, передані або субліцензовані вами без попередньої письмової згоди MGID. Компанія MGID може передавати, переуступати або делегувати Умови надання послуг, а також свої права і обов'язки без отримання згоди. Обидві сторони погоджуються, що положення та умови є повною та ексклюзивною угодою сторін, вони замінюють і скасовують всі попередні письмові та усні угоди, повідомлення та інші домовленості, які стосуються предмету Умов надання послуг, що всі зміни повинні бути оформлені в письмовому вигляді з підписом обох сторін, якщо інше не вказано тут.

19.2. Система MGID автоматично налаштує розмір, зовнішній вигляд і формат оголошень відповідно до доступного рекламного простору. Ми можемо періодично змінювати/перетворювати формат реклами, грунтуючись виключно на наших рекламних цілях.

19.3. Політики. Ви будете дотримуватися і за контрактом вимагати від будь-якої третьої сторони в рамках Publisher Network (в залежності від обставин) дотримання політик MGID, в тому числі Політики конфіденційності MGID, кожна з яких може час від часу оновлюватися MGID (спільно називаються «Політики MGID»). За запитом (якщо це прийнятно) Ви будете допомагати MGID в застосуванні політик MGID для сторонніх сайтів і додатків в Publisher Network.

19.4. Обмеження і заборони. Видавець не має права: (i) редагувати, змінювати, усікати, фільтрувати або змінювати порядок Рекомендацій Контенту; (Ii) приховувати, змінювати або перенаправляти користувачів зі Сторінки Призначення, (iii) мінімізувати, видаляти або іншим чином перешкоджати повному і завершеному відображенню рекламних матеріалів; (Iv) штучно збільшувати кліки по Рекомендаціях Контенту, або заохочувати чи вимагати від будь-якої людини натискати на Рекомендації Контенту, використовуючи стимули або інші методи; (V) видаляти, псувати, приховувати або змінювати будь-які повідомлення про права на інтелектуальну власність, включені в рекламні матеріали; (Vi) використовувати Сервіси для будь-яких цілей, не дозволених MGID; (Vii) використовувати комп'ютерний трафік (в тому числі сканери та аналізатори). Такий трафік не дозволить нарахувати дохід; (Viii) використання автооновлення не призведе до нарахування доходу і вважається істотним порушенням цієї угоди.

19.5. Видавець не розмістить рекламу, яка показує дорослий, непристойний, порнографічний контент, контент, що дискредитує, наклепницький, що порушує права, образливий або незаконний Контент, який сприяє ненависті чи дискримінації, полегшує продаж вогнепальної зброї або незаконних наркотиків, або бере участь чи заохочує участь в незаконній діяльності. Компанія MGID залишає за собою право на власний розсуд відключити свої Сервіси для будь-якого об'єкту в будь-який час.

19.6. Система MGID автоматично налаштує розмір, зовнішній вигляд і формат оголошень відповідно до доступного рекламного простору. Ми можемо періодично змінювати/перетворювати формат реклами, грунтуючись виключно на наших рекламних цілях.

19.7. Всі платежі будуть розраховуватися на основі системи відстеження MGID. Рекламний блок повинен бути повністю завантажений на сторінку, щоб MGID вважав це показом. Відвідування веб-сторінок, які тривають менше 3 секунд, не враховуватимуться при розрахунку доходу видавця.

19.8. Здійснення безготівкових платежів із використанням засобів проведення онлайн-платежів визнаються підтвердженням Користувачем сайту mgid.com наміру здійснення оплати послуг ПП «МАРКЕТГІД-УКРАЇНА», а саме - "Розміщення та показ рекламних матеріалів на веб-сайті ПП «МАРКЕТГІД-УКРАЇНА» згідно із договором, номер якого відповідає ідентифікатору кабінета користувача MGID і доступний за посиланням https://dashboard.mgid.com/profile/users та згоди із тим, що надання таких оплачуваних послуг підлягає врегулюванню відповідно до Умов надання послуг (TOS) та Політики Конфіденційності. Оплата здійснюється за наступними реквізитами: Приватне підприємство «МАРКЕТГІД-УКРАЇНА» 04108, м. Київ, пр-т. Правди, буд. 31А код ЄДРПОУ 36867310 UA683052990000026006046227424 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299 ІПН 368673126565.

20. ІНШЕ

Жодне агентство, партнерство, спільне підприємство або місце роботи не виникають відповідно до Умов надання послуг, ви не маєте ніяких повноважень представляти MGID ні за яких обставин. Нездатність кожної зі сторін здійснювати будь-яке з прав, передбачених в цьому документі, не вважатиметься відмовою від будь-яких прав за цією Угодою. Компанія MGID не несе відповідальності за будь-яке невиконання своїх зобов'язань за цією Угодою, якщо така відмова є результатом будь-якої причини, що знаходиться за межами розумного контролю MGID, в тому числі механічний і електронний збій. збій або погіршення зв'язку (включно з перешкодами). Умови надання послуг не можуть бути переуступлені, передані або субліцензовані вами без попередньої письмової згоди MGID. Компанія MGID може передавати, переуступати або делегувати Умови надання послуг, а також свої права і обов'язки без отримання згоди. Обидві сторони погоджуються, що Умови надання послуг є повною та ексклюзивною угодою сторін, вони замінюють і скасовують усі попередні письмові та усні угоди, повідомлення та інші домовленості, які стосуються предмету Умов надання послуг, що всі зміни повинні бути оформлені в письмовому вигляді з підписом обох сторін, якщо інше не вказано тут.