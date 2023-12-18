Вимоги для паблішерів

Вимоги до вебсайтів
Загальні вимоги до вебсайтів
Переконайтеся в тому, що ваш сайт має стабільний потік трафіку не менше 5000 унікальних відвідувачів за день.
Використовуйте безпечний протокол HTTPS для свого вебсайту.
Вимоги до контенту
Контент має бути унікальним --- оригінальним і ніде більше не повторюватися.
На вебсайті не повинно бути неправдивих новин (фактів, які неможливо перевірити та таких, що не мають наукового підтвердження, перекручених заголовків, потенційно неперевіреної/сумнівної інформації).
Стаття не повинна містити заголовок, зображення та відео, які вводять в оману та/або є помилковими.
Вебсайт не повинен розміщувати тривожний, жахливий чи огидний контент (криваві виразки, відкриті рани, некроз, процес операції, мертві люди, тварини або трупи, фотографії місця злочину або нещасного випадку, нанесення каліцтв, відео/зображення страт, нутрощі, сексуальні зазіхання).
На вебсайті не повинно бути незаконного контенту (наприклад: файлові сховища, вебсайти, програмне забезпечення та панелі інструментів браузера, які дозволяють неправильно завантажувати, копіювати або відтворювати (стрімити) аудіогіди, електронні книги, аніме, ігри, фільми, мелодії в форматі MP3, музику, програмне забезпечення, телешоу, роботи незалежних художників і виконавців, студій звукозапису та інших творців контенту.
На сайті не повинно бути матеріалів для дорослих, сексуально провокаційного змісту та/або назв категорій для дорослих.
Вимоги до організації контенту
Оформлення вашого вебсайту повинно відповідати принципам позитивного користувацького досвіду, а це означає, що сторінка повинна завантажуватися швидко, бути візуально стабільною та інтерактивною (всі посилання повинні бути клікабельні, навігація повинна бути плавною і т.д.). Щоб оцінити це, ви можете скористатися показниками Core Web Vitals: Largest Contentful Paint, First Input Delay, Cumulative Layout Shift.
Цінність змісту вебсайту повинна відображатися в певній історії публікацій, яка повинна містити не менше, ніж 30 статей від дати створення вебсайту.
Кожна стаття вебсайту повинна містити як мінімум 500 слів.
Статті повинні містити дату, коли вони були розміщені. Останню статтю необхідно розмістити максимум за 7 днів до подачі заявки.
Усі мультимедійні матеріали на вебсайті повинні мати високу роздільну здатність і підходити для всіх звичайних розмірів екрану.
Фотографії та відео на вебсайтах не можуть бути розмиті, крім як для збереження конфіденційності.
Якщо вебсайт має соціальний трафік як основне джерело, посилання повинне бути розміщеним на вебсайті.
Вимоги до організації реклами
Уся реклама на вебсайті не повинна перевищувати 30% вмісту сторінки, за винятком спеціальних форматів, розроблених для підвищення позитивного досвіду користувачів шляхом об'єднання ресурсів вебсайту та реклами в одному блоці.
Усі місця для реклами в статті повинні розділятися мінімум 200 словами або 1000 символами, щоб забезпечити позитивне сприйняття користувачем.
Будь-яка стороння реклама на вебсайтах не повинна містити рекламу для дорослих і/або незаконний контент/рекламу продукту.
Не повинно бути нав'язливої реклами, яка заважає користувачам легко переглядати зміст вебсайту, наприклад, вікна, що спливають, або будь-які типи вікон, що спливають, які неможливо з легкістю закрити.
Вимоги до віджетів MGID
Якщо інтеграція здійснюється за допомогою простого JS-коду, слід використовувати окремі віджети для кожного сайту.
При використанні декількох віджетів MGID (в тому числі віджети одного формату) створіть індивідуальний код для розміщення кожного віджета на сторінці.
Елементи безпосередньо вебсайту, сторонні рекламні блоки або будь-які інші скрипти не повинні заважати правильному функціонуванню віджета MGID і правильному підрахунку статистики.
Віджет MGID не слід розміщувати в заборонених місцях.
Вимоги, пов'язані з конфіденційністю
Вебсайт повинен містити розділ політики конфіденційності, який чітко розкриває будь-який збір, обмін і використання даних, які відбуваються на ньому.
Якщо вебсайт розміщує та зчитує файли cookie в браузерах ваших користувачів для збору інформації, кожному користувачеві має бути повідомлено про згоду на використання файлів cookie. *для Європи