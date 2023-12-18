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Правила і Політики

Вимоги для паблішерів

Останнє оновлення: 31 липня 2020 р.

Вимоги до вебсайтів

Загальні вимоги до вебсайтів

  • Переконайтеся в тому, що ваш сайт має стабільний потік трафіку не менше 5000 унікальних відвідувачів за день.

  • Використовуйте безпечний протокол HTTPS для свого вебсайту.

Вимоги до контенту

  • Контент має бути унікальним --- оригінальним і ніде більше не повторюватися.

  • На вебсайті не повинно бути неправдивих новин (фактів, які неможливо перевірити та таких, що не мають наукового підтвердження, перекручених заголовків, потенційно неперевіреної/сумнівної інформації).

  • Стаття не повинна містити заголовок, зображення та відео, які вводять в оману та/або є помилковими.

  • Вебсайт не повинен розміщувати тривожний, жахливий чи огидний контент (криваві виразки, відкриті рани, некроз, процес операції, мертві люди, тварини або трупи, фотографії місця злочину або нещасного випадку, нанесення каліцтв, відео/зображення страт, нутрощі, сексуальні зазіхання).

  • На вебсайті не повинно бути незаконного контенту (наприклад: файлові сховища, вебсайти, програмне забезпечення та панелі інструментів браузера, які дозволяють неправильно завантажувати, копіювати або відтворювати (стрімити) аудіогіди, електронні книги, аніме, ігри, фільми, мелодії в форматі MP3, музику, програмне забезпечення, телешоу, роботи незалежних художників і виконавців, студій звукозапису та інших творців контенту.

  • На сайті не повинно бути матеріалів для дорослих, сексуально провокаційного змісту та/або назв категорій для дорослих.

Вимоги до організації контенту

  • Оформлення вашого вебсайту повинно відповідати принципам позитивного користувацького досвіду, а це означає, що сторінка повинна завантажуватися швидко, бути візуально стабільною та інтерактивною (всі посилання повинні бути клікабельні, навігація повинна бути плавною і т.д.). Щоб оцінити це, ви можете скористатися показниками Core Web Vitals: Largest Contentful Paint, First Input Delay, Cumulative Layout Shift.

  • Цінність змісту вебсайту повинна відображатися в певній історії публікацій, яка повинна містити не менше, ніж 30 статей від дати створення вебсайту.

  • Кожна стаття вебсайту повинна містити як мінімум 500 слів.

  • Статті повинні містити дату, коли вони були розміщені. Останню статтю необхідно розмістити максимум за 7 днів до подачі заявки.

  • Усі мультимедійні матеріали на вебсайті повинні мати високу роздільну здатність і підходити для всіх звичайних розмірів екрану.

  • Фотографії та відео на вебсайтах не можуть бути розмиті, крім як для збереження конфіденційності.

  • Якщо вебсайт має соціальний трафік як основне джерело, посилання повинне бути розміщеним на вебсайті.

Вимоги до організації реклами

  • Уся реклама на вебсайті не повинна перевищувати 30% вмісту сторінки, за винятком спеціальних форматів, розроблених для підвищення позитивного досвіду користувачів шляхом об'єднання ресурсів вебсайту та реклами в одному блоці.

  • Усі місця для реклами в статті повинні розділятися мінімум 200 словами або 1000 символами, щоб забезпечити позитивне сприйняття користувачем.

  • Будь-яка стороння реклама на вебсайтах не повинна містити рекламу для дорослих і/або незаконний контент/рекламу продукту.

  • Не повинно бути нав'язливої реклами, яка заважає користувачам легко переглядати зміст вебсайту, наприклад, вікна, що спливають, або будь-які типи вікон, що спливають, які неможливо з легкістю закрити.

Вимоги до віджетів MGID

  • Якщо інтеграція здійснюється за допомогою простого JS-коду, слід використовувати окремі віджети для кожного сайту.

  • При використанні декількох віджетів MGID (в тому числі віджети одного формату) створіть індивідуальний код для розміщення кожного віджета на сторінці.

  • Елементи безпосередньо вебсайту, сторонні рекламні блоки або будь-які інші скрипти не повинні заважати правильному функціонуванню віджета MGID і правильному підрахунку статистики.

  • Віджет MGID не слід розміщувати в заборонених місцях.

Вимоги, пов'язані з конфіденційністю

  • Вебсайт повинен містити розділ політики конфіденційності, який чітко розкриває будь-який збір, обмін і використання даних, які відбуваються на ньому.

  • Якщо вебсайт розміщує та зчитує файли cookie в браузерах ваших користувачів для збору інформації, кожному користувачеві має бути повідомлено про згоду на використання файлів cookie. *для Європи

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