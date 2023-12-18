Вимоги для паблішерів

Використовуйте безпечний протокол HTTPS для свого вебсайту.

Переконайтеся в тому, що ваш сайт має стабільний потік трафіку не менше 5000 унікальних відвідувачів за день.

Контент має бути унікальним --- оригінальним і ніде більше не повторюватися.

На вебсайті не повинно бути неправдивих новин (фактів, які неможливо перевірити та таких, що не мають наукового підтвердження, перекручених заголовків, потенційно неперевіреної/сумнівної інформації).

Стаття не повинна містити заголовок, зображення та відео, які вводять в оману та/або є помилковими.

Вебсайт не повинен розміщувати тривожний, жахливий чи огидний контент (криваві виразки, відкриті рани, некроз, процес операції, мертві люди, тварини або трупи, фотографії місця злочину або нещасного випадку, нанесення каліцтв, відео/зображення страт, нутрощі, сексуальні зазіхання).

На вебсайті не повинно бути незаконного контенту (наприклад: файлові сховища, вебсайти, програмне забезпечення та панелі інструментів браузера, які дозволяють неправильно завантажувати, копіювати або відтворювати (стрімити) аудіогіди, електронні книги, аніме, ігри, фільми, мелодії в форматі MP3, музику, програмне забезпечення, телешоу, роботи незалежних художників і виконавців, студій звукозапису та інших творців контенту.