O objetivo do Google é fornecer aos clientes as respostas mais adequadas às suas dúvidas. O resultado final da empresa depende da entrega de resultados mais precisos que correspondam à intenção do pesquisador. É por isso que estamos testemunhando mudanças frequentes no algoritmo de pesquisa - ele está constantemente melhorando para nos fornecer exatamente o que estamos procurando.

No entanto, os algoritmos de pesquisa do Google não são perfeitos. Por um lado, eles são incrivelmente ineficientes na detecção de plágio. Não apenas isso, mas eles são conhecidos por classificar o conteúdo de uma página plagiada em uma posição mais alta do que a de uma página com conteúdo original. Por falta de uma palavra melhor, os algoritmos de pesquisa não têm a "motivação" para detectar e penalizar o plágio - eles são programados para classificar páginas de alta qualidade com conteúdo excelente acima de todas as outras.

Isso não quer dizer que o Google não se preocupe com plágio. Eles declararam repetidamente que o conteúdo exclusivo é importante e que é a base de sites de sucesso. Se você fornecer a eles provas suficientes de que alguém está copiando seu conteúdo e, pior ainda, tiver uma classificação superior com ele, eles tomarão medidas contra eles. Acontece que eles não o fazem de forma proativa.

Encontrar-se na extremidade receptora do roubo de conteúdo não é apenas desagradável, mas pode ter consequências graves para o seu site em geral. Saiba mais sobre por que o Google classifica melhor as páginas plagiadas e o que você pode fazer para impedi-lo.

Por que o Google classifica melhor o conteúdo plagiado

Como o Google está no negócio de fornecer resultados de alta qualidade aos usuários, faz sentido para eles confiarem em algoritmos de pesquisa para decidir o que se qualifica como um resultado apropriado. O problema é que os algoritmos não reconhecem nem se preocupam com o conteúdo plagiado. Se perceberem o mesmo conteúdo em duas páginas diferentes, eles escolherão a melhor e a classificarão em uma posição mais alta.

Como você pode ver, a qualidade do site é o fator determinante para que o conteúdo plagiado às vezes tenha uma classificação superior. Os algoritmos de pesquisa simplesmente priorizam os sites sobre aquele com o conteúdo original, mas com qualidade inferior.

O que é que faz um site parecer pior aos olhos dos bots do Google?

De acordo com o próprio analista do Google, John Mueller, um site que está constantemente classificado abaixo do imitador provavelmente está sofrendo de má qualidade. Um dos motivos mais comuns para isso é o conteúdo sem brilho, mas podemos ignorar com segurança esse fator de classificação neste caso, já que estamos discutindo plágio. Ambas as páginas têm conteúdo idêntico, portanto, é seguro presumir que esse não é o problema aqui.

O outro motivo igualmente comum para os bots considerarem seu site de baixa qualidade é a falta de links de entrada. Embora os links externos e internos sejam sinais importantes, é o primeiro que constrói a confiabilidade e a autoridade. Se sua página da web não tiver links de entrada de domínios diferentes para o seu, os bots do Google podem ter problemas para avaliar a qualidade de sua página. Se ninguém ou poucas pessoas estão criando links para sua página da web, você não tem o voto de confiança deles.

Se for esse o caso, pode ser hora de analisar estratégias de linkbuilding para aumentar o conhecimento da marca e mostrar ao Google que seu site é confiável.

Faz muito sentido que os links de entrada sejam os principais culpados aqui. Depois que o Google lançou a atualização do Panda em 2011, uma grande parte da Internet estava em desordem; o objetivo da atualização era eliminar sites de baixa qualidade e diretórios de conteúdo priorizando links de entrada e consultas de pesquisa para a marca do site. Isso significava que um site com mais links de entrada e uma marca mais reconhecível poderia simplesmente roubar conteúdo e obter uma classificação muito mais alta.

Depois que o Panda foi lançado, os fóruns do Google foram inundados com reclamações de raspadores de conteúdo e violação de direitos autorais. Demorou anos para corrigir todas as deficiências do Panda, mas o Google se manteve firme.

Além de links de entrada fracos (ou ausentes), outra causa de problemas contínuos com a qualidade do site pode estar em domínios mal utilizados. Se o domínio do qual você é atualmente proprietário costumava estar envolvido em táticas e esquemas de spam, seu site pode estar sofrendo uma penalidade de domínio legado. É raro, mas pode ser o motivo pelo qual você está tendo problemas com a qualidade do site. É melhor entrar em contato diretamente com o Google se for o caso.

Como denunciar conteúdo roubado ao Google

Antes de decidir fazer qualquer coisa sobre conteúdo roubado, certifique-se de documentar tudo. Faça capturas de tela de sua página e de qualquer conteúdo roubado. Certifique-se de documentar todas as URLs também.

Primeiro, você pode entrar em contato com o proprietário do site que está plagiando seu conteúdo. Dê a eles a oportunidade de fazer as coisas da maneira mais fácil e, se eles forem razoáveis, eles honrarão seu pedido. Você ficaria surpreso com quantas vezes procurá-los diretamente pouparia muitos problemas a todos.

Se eles não forem razoáveis, é hora de tomar medidas mais drásticas. Seu conteúdo original é protegido pelo Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Você pode iniciar uma remoção por DMCA de uma página da web visitando a página de ajuda jurídica do Google.

Forneça ao Google todas as informações solicitadas. Diga a eles o motivo pelo qual você está denunciando conteúdo para remoção e forneça a eles todas as evidências que você coletou. Em seguida, você terá que preencher um formulário no qual fornecerá todas as URLs culpadas de plagiar seu conteúdo.

Pode levar de alguns dias a duas semanas para que o conteúdo copiado seja removido.

Fique atento

Fique atento a conteúdo plagiado. Se você deixar o conteúdo plagiado ficar on-line por muito tempo, poderá ser penalizado, especialmente se a página com conteúdo roubado tiver uma classificação superior à sua.

Fique atento e mantenha a alta qualidade do seu site. Obter links de alta autoridade de outros sites parece ser a melhor maneira de manter os imitadores afastados.