A MGID, plataforma global de publicidade, anuncia parceria com Playmaker, empresa de mídia digital esportiva que é focada em entregar experiências e conteúdo autêntico por meio do seu portfólio de marcas e portais de notícias esportivas. Essa parceria irá integrar diretamente os anúncios nativos da MGID aos sites da Playmaker para maximizar o engajamento e experiência do usuário, além de aumentar o tráfego e monetização do conteúdo.

A rede de anunciantes da MGID presente nos EUA, Brasil, Canadá e México irá se beneficiar com o acesso aos 101 milhões de usuários mensais da Playmaker que engajam com o seu portfólio de sites e marcas especializadas em mídia esportiva como Futbol Sites, Yardbarker Media, e The Nation Network, incluindo portais brasileiros como o Bola Vip e Antenados no Futebol. A publicidade nativa de alta qualidade da MGID irá permitir que a Playmaker monetize o tráfego dos seus sites esportivos com anúncios contextualmente relevantes e não invasivos, ao mesmo tempo em que irá aumentar o número de page views do conteúdo. Os formatos de anúncios nativos da MGID são segmentados para exibir as seções mais relevantes de conteúdo ao usuário, mapeando a sua jornada na página para obter o máximo de engajamento.

“Essa é uma ótima oportunidade para as marcas e anunciantes terem acesso à audiência da Playmaker, que é composta por fãs de esportes e está em constante expansão. Sem uma fonte de receita garantida, a mídia esportiva não consegue disponibilizar conteúdo de qualidade aos seus leitores. Ao mesmo tempo, os fãs de esportes precisam de conteúdo e anúncios que melhorem a sua experiência no site", comenta Sergio Vives, Head Global de Publisher Acquisition na MGID.

“Esse é um grande passo na nossa jornada ao oferecer conteúdo inovador no cenário da publicidade e mídia digital. Nós estamos ansiosos para conectar a audiência da Playmaker ao nosso conteúdo relevante e de alta qualidade.”

“Em um panorama digital dinâmico, onde a segmentação e atribuição feitas de forma eficaz estão se tornando cada vez mais complexas, a união com a MGID vai providenciar o alinhamento necessário entre as necessidades dos consumidores e dos profissionais de marketing por meio das nossas marcas confiáveis", adiciona Michael Bellom, Head of Revenue Operations na Playmaker.