Dai TikTok virali ai reel di Youtube e alle storie di Instagram, i contenuti di breve durata hanno conquistato il mondo digitale.

Il pubblico online è attratto da post brevi e di qualità, sotto forma di video e immagini — e la pubblicazione di questo tipo di contenuti è il modo migliore per far sentire la propria voce.

Tuttavia, con così tante piattaforme social in voga, come riuscire a distinguersi dalla massa? C'è uno strumento sottovalutato che ha il potere di aumentare la propria visibilità, il traffico online e i guadagni: le web story.

Continua a leggere per scoprire come utilizzare le web story per catturare l'attenzione e connettersi con gli utenti di tutto il mondo!

Cosa sono le Web Story?

Le web story sono raccolte di contenuti di breve durata come immagini, video, gif e animazioni che possono essere pubblicate e condivise online. Sono molto simili ai video di YouTube, ai contenuti di TikTok e alla classica storia di Instagram.

Tuttavia, c'è una grande differenza tra le web story e le varie alternative sopracitate: le web story possono essere visualizzate in tutto il mondo, indipendentemente dalla piattaforma. Ciò significa che, invece di essere confinati in un'unica app, gli utenti possono visualizzare i tuoi contenuti ovunque — anche sul tuo stesso sito.

Questo offre alcuni importanti vantaggi:

Possibilità di entrare in contatto con un pubblico più vasto.

Non è necessario rispettare i termini o le linee guida delle singole applicazioni.

È possibile richiamare il traffico direttamente sul proprio sito anziché sugli account social.

Ma soprattutto, le storie web contribuiscono a rendere più visibili i tuoi contenuti. Verranno visualizzate non solo nelle ricerche standard di Google, ma anche in Immagini e Discover.

Inoltre, è possibile aggiungere le storie web agli altri post online e persino condividerle con gli account sui social media. Più i tuoi post vengono visualizzati online, più aumenterai il traffico organico verso il tuo sito.

Le componenti principali di una storia web sono tre: il poster, la copertina e le pagine della storia.

Poster. Il poster è la "copertina" della tua web story. È la prima cosa che gli utenti vedranno e quindi è l'elemento principale che determinerà se gli utenti interagiranno o continueranno a scrollare la pagina. Copertina. La copertina è la prima pagina completa della tua storia web. Se un utente clicca sul poster, sarà indirizzato su questa pagina. È qui che potrai iniziare a esprimere la tua creatività e a raccontare la tua storia con immagini, video, testi o animazioni. Pagine della storia. Considera le pagine della storia come il "cuore" della tua storia web — è lo spazio in cui si entra veramente nei dettagli. È possibile utilizzare una combinazione di testo ed elementi visivi per raccontare una storia dall'inizio alla fine.

I vantaggi delle web story

1. Maggiore traffico, maggiore attenzione

Creare web story è un modo incredibile per incrementare il traffico e farsi notare online. Le storie sono visibili su tutto il web, non solo su una specifica piattaforma di social media, il che significa che potrai raggiungere immediatamente un pubblico più vasto e una fascia demografica più ampia.

Inoltre, le storie web possono essere condivise come link su un sito web personale, un post sui social media o su qualsiasi altra piattaforma. È anche possibile incorporare i link nelle storie stesse, che possono contribuire a indirizzare il traffico verso il tuo sito o attraverso un marketing funnel.

2. Hai tu il controllo!

Dal testo alle immagini e ai video, fino alle animazioni e altro ancora, ci sono tantissimi modi per esprimere le proprie idee in una storia web. La parte migliore? Hai il controllo di tutto.

Mentre TikTok, Instagram e YouTube hanno delle linee guida piuttosto rigide per il formato dei contenuti (e per i contenuti stessi), le web stories offrono una libertà creativa molto più ampia. È una grande opportunità per creare contenuti davvero unici che si distinguano dagli altri editori.

3. È facile monitorare le prestazioni

È importante tenere sotto controllo dati come il tasso di clic, il tasso di apertura e le impression per capire come stanno andando i tuoi contenuti. È possibile utilizzare queste informazioni per capire cosa sta funzionando e cosa no, in modo da sviluppare una strategia migliore per il futuro.

Tutto questo è molto facile da fare con le web story, il che significa che puoi diventare l'esperto di analisi di te stesso — anche senza esperienza!

4. Non è necessario essere un mago della tecnologia

Non sei esperto di tecnologia? Nessun problema. Nella maggior parte dei casi, la creazione di storie web è un processo molto semplice e veloce. La piattaforma è stata progettata per risultare facile e intuitiva. Salta la parte tecnica e concentrati sulla narrazione!

5. Facilità di monetizzazione

Una volta ottenuta la meritata attenzione grazie alle tue web story, è facile monetizzare e iniziare a guadagnare con gli annunci. Qui di seguito imparerai esattamente come guadagnare con le tue storie.

Qual è la differenza tra le storie AMP e le storie Web?

Se hai fatto un po' di ricerche sulle storie web, forse ti sarà capitato di vederle indicate come storie AMP. È facile confondere questi due termini, ma è importante capire la differenza.

AMP è l'acronimo di Accelerated Mobile Pages (pagine mobili accelerate) ed è la tecnologia principale su cui si basano le storie web.

In realtà, le storie web erano originariamente chiamate storie AMP quando sono state lanciate per la prima volta da Google nel 2018. All'epoca, la tecnologia era stata riassunta come un modo per raccontare visivamente le storie sul web aperto.

Ma dal 2020 Google ha ribattezzato le storie AMP semplicemente "web story". Questa versione nuova e aggiornata consente a tutti gli utenti online di creare facilmente contenuti basati sui social media che possono essere reperiti tramite la ricerca di Google.

In questo senso, pensa alla moderna web story come a una versione evoluta dell'originale AMP story. È un modo nuovo ed entusiasmante di condividere il tuo messaggio — e le possibilità sono infinite.

Come creare le web story

Sei pronto a creare la tua prima web story? Ci sono tre modi per farlo: sviluppo in autonomia, strumenti esclusivi o plugin CMS. Non c'è una scelta giusta o sbagliata — tutto dipende dalle tue preferenze.

1. Sviluppo in autonomia

Esistono molti strumenti e modelli che ti aiutano a creare web story. Ma se vuoi davvero avere il controllo del risultato, puoi provare a sviluppare la tua storia da zero.

Il vantaggio principale di questa opzione è evidente: il controllo creativo è totale. Non sei limitato da modelli predeterminati e puoi dirigere la fase di progettazione dall'inizio alla fine.

Ci sono però alcuni svantaggi. La strada dello sviluppo in autonomia comporta l'apprendimento di numerosi elementi, e si è poi completamente da soli durante la fase di creazione e realizzazione. Inoltre, senza la comodità e la semplicità di una piattaforma di editing, potrebbe essere necessario più tempo per creare un prodotto finito.

2. Strumenti autonomi per le web stories

Questi strumenti sono programmi di terze parti che aiutano a creare e modificare le storie. In genere, forniscono tutto il necessario per dare rapidamente vita alla tua visione: modelli di qualità, elementi drag-and-drop, un editor grafico e funzioni extra per aumentare il traffico e l'engagement.

Se vuoi evitare la parte tecnica e passare direttamente alla creazione, questa opzione ti piacerà. Per iniziare nel migliore dei modi, ecco 3 strumenti fantastici (e gratuiti!) per la creazione di web story che ti permetteranno di iniziare subito a lavorare:

3. Plugin CMS per web story

È anche possibile utilizzare le storie web come plugin per un CMS (Content Management System) come Wordpress o Webflow. Queste piattaforme consentono di costruire e progettare un sito web personale senza dover utilizzare il codice e di aggiungere le web story come estensione.

E non è finita qui…

Una volta creata la propria storia web, ci sono ancora alcune cose da controllare prima che sia pronta ad essere pubblicata.

1. Assicurati che la tua storia web sia valida per AMP. Ricorda che AMP (Accelerated Mobile Pages) è la tecnologia alla base delle storie web. Ciò significa che è necessario seguire determinate specifiche AMP per garantire le migliori prestazioni possibili per la tua storia. Ecco tre strumenti che è possibile utilizzare per la verifica:

2. Verifica dei metadati. Assicurati che le tue storie web appaiano su Google Search e su Discover includendo i metadati richiesti. Clicca qui per consultare l'elenco completo delle linee guida.

3. Controlla se la tua storia web è indicizzata. Utilizza lo strumento Strumento di ispezione degli URL o un rapporto sull'indicizzazione delle pagine per verificare che la tua storia web sia indicizzata. Se non lo è, aggiungi un link alla storia sul tuo sito. In questo modo sarà più facile per Google trovare la storia e mostrarla nei risultati di ricerca.

Se sei arrivato fin qui, congratulazioni — sei sulla buona strada per aumentare il traffico e farti notare grazie alle storie web!

Come sfruttare al meglio le tue storie web

Ecco alcuni consigli su come far sì che le tue storie web ottengano il maggior successo possibile:

Punta sui contenuti video. Quando si tratta di catturare l'attenzione online, i contenuti video sono la scelta migliore, quindi cerca di inserirli in abbondanza nelle tue storie web. Punta su video brevi, di dimensioni ridotte, che siano coinvolgenti e divertenti da guardare. Rispetto dei requisiti AMP. È un errore comune dei principianti ignorare i requisiti AMP, ma è importante rispettarli attentamente se si vogliono ottenere grandi risultati dalle proprie storie web. Applicare le pratiche SEO. L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) fa sì che i tuoi contenuti vengano posizionati più in alto nei risultati di ricerca, con conseguente aumento dei clic e delle visualizzazioni. Prova a inserire parole chiave pertinenti, a creare titoli unici e a tenere traccia dei risultati per aumentare gli sforzi di ottimizzazione SEO.

Come guadagnare con le storie web

E ora la parte che probabilmente stavi aspettando — come guadagnare con le tue storie web. Ci sono tre modi molto semplici per trasformare le tue storie in entrate redditizie:

Link affiliati. Inserisci nelle tue storie link di affiliazione che rimandano ad altri siti, store e prodotti. Quando qualcuno clicca sul tuo link e fa un acquisto, tu guadagni una commissione sulla vendita. Annunci programmatici. Gli annunci programmatici vengono solitamente visualizzati sulle normali pagine web, ma possono essere utilizzati anche nelle tue storie. È sufficiente iscriversi a una rete pubblicitaria di supporto, come Google Ad Manager o Google AdSense, per iniziare a utilizzarli subito. Annunci di vendita diretta. Gli annunci di vendita diretta sono costruiti in Google Ad Manager o MGID e hanno lo stesso aspetto degli annunci display programmatici. L'unica differenza è che è necessaria una maggiore competenza tecnica per renderli operativi.

Reti pubblicitarie di supporto:

Google Ad Manager. Google Ad Manager è una piattaforma che ti aiuta a impostare gli annunci di Google per le tue storie, a tenere traccia dei dati e a gestire le entrate pubblicitarie. È la soluzione migliore se sei un editore importante con molte vendite previste. Google AdSense. Come Google Ad Manager, AdSense è un hub centrale in cui è possibile progettare ed inserire annunci per le proprie storie. È un'ottima scelta se sei un editore di piccole e medie dimensioni o se sei alle prime armi con gli annunci di Google. MGID. MGID è la prima piattaforma pubblicitaria di terze parti per le storie web, al di là delle opzioni standard di Google. Offre un kit di strumenti molto conveniente per monetizzare con le tue storie e avere accesso diretto a questi ricavi aggiuntivi.

Come monetizzare le storie web con MGID

Quando sarai pronto per iniziare a monetizzare con le tue storie web, noi di MGID saremo felici di aiutarti. Forniamo l'unica piattaforma di terze parti autorizzata da Google per aiutarti a incorporare gli annunci nelle tue storie, e abbiamo reso il processo ancora più veloce e semplice.

Con MGID, potrai saltare completamente l'aspetto tecnico della creazione degli annunci. Inoltre, avrai a disposizione il supporto e la guida 24/7 dei nostri esperti di marketing digitale.

Ecco una guida rapida su come iniziare:

Contattaci. Per prima cosa, contatta il nostro team e comunicaci di essere interessato a creare annunci per le tue storie web. Ottieni il tuo codice. Successivamente, ti affiancheremo a un manager che ti fornirà uno snippet di codice personalizzato per il tuo sito. Il codice sarà simile a questo:

3. Integrazione del codice. Quindi, basterà aggiungere lo snippet al codice HTML esistente sul tuo sito. Una volta fatto questo, il nuovo codice eseguirà automaticamente gli annunci di visualizzazione nelle tue storie. 4. Monetizza l'inventario. Una volta integrato il codice, visualizzeremo gli annunci pertinenti nelle tue storie e guadagnerai in base ai clic e alle impression. Congratulazioni — hai monetizzato con successo le tue storie web!

Hai altre domande? Clicca qui per tutto quello che c'è da sapere sulla monetizzazione delle storie web con MGID.

Come monitorare le prestazioni delle storie web

Una volta che le storie web sono state pubblicate, è importante tenere traccia delle loro prestazioni. A tale scopo, occorre concentrarsi sulle impression, sui clic, sul click-through-rate e sul tempo medio di visualizzazione.

Impression. Questa metrica indica il numero di volte in cui la tua storia web appare nel feed o nei risultati di ricerca di un utente.

Questa metrica indica il numero di volte in cui la tua storia web appare nel feed o nei risultati di ricerca di un utente. Click. Questa metrica indica il numero di volte in cui un utente ha cliccato sulla tua storia.

Questa metrica indica il numero di volte in cui un utente ha cliccato sulla tua storia. Percentuale di clic (CTR). Questa metrica indica la percentuale di impression che hanno portato a dei clic. Ad esempio, se la tua storia ha ottenuto 100 impressioni e 5 clic, il tuo CTR sarà del 5%.

Questa metrica indica la percentuale di impression che hanno portato a dei clic. Ad esempio, se la tua storia ha ottenuto 100 impressioni e 5 clic, il tuo CTR sarà del 5%. Tempo medio di visualizzazione. Questa metrica rappresenta il tempo totale trascorso da un utente a guardare la tua storia web.

Conclusioni

In fin dei conti, la risorsa più importante per qualsiasi editore online è l'attenzione. Più occhi sono puntati sui tuoi contenuti e più visitatori ha il tuo sito web, meglio è. Ma la concorrenza è agguerrita, quindi è importante trovare nuovi modi per raggiungere il pubblico online e tenere alta l'attenzione sui tuoi contenuti.

Se sei già capace di creare contenuti su altre piattaforme, le web story sono un ottimo passo avanti per portare il tuo traffico e la tua presenza online a nuovi livelli. Sono divertenti e intuitive, e quando si tratta di potenzialità di guadagno, non ci sono davvero limiti.

La parte migliore delle storie web è la facilità di monetizzazione — e il nostro team di MGID rende la cosa ancora più semplice. In pochi clic, è possibile integrare gli annunci pubblicitari nelle proprie storie, contribuendo nello stesso tempo a generare profitti e a costruire il tuo seguito online.

Allora, cosa aspetti? Buttati e inizia a creare la tua prima storia web oggi stesso!

Vuoi saperne di più sui contenuti digitali, sul marketing o sul guadagno online? Consulta il nostro blog, o esplora le molte altre risorse utili di MGID.