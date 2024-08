Se sei un blogger o un editore che cerca di monetizzare un sito web, è probabile che prima o poi ti sia imbattuto in Google AdSense. Sebbene AdSense possa vincere la sfida di popolarità con altre piattaforme di monetizzazione, non è certamente l'unica opzione disponibile.

In realtà, è possibile ottenere risultati ancora migliori combinando AdSense con altri network affidabili, che consentono di visualizzare annunci non disponibili nell'inventario di AdSense. Qui è possibile consultare le linee guida per la visualizzazione di annunci non Google e di annunci Google.

Che cosa significa? Vuol dire che Google AdSense è assolutamente compatibile con MGID e che è possibile utilizzare entrambe le piattaforme contemporaneamente, con numerosi vantaggi per te e il tuo sito web.

Più dati sul tuo traffico . All'interno del dashboard di MGID puoi tenere traccia di tutte le statistiche relative al traffico dei tuoi siti. Con il suo aiuto, si può facilmente monitorare la performance del widget MGID. Se non comprendi qualcosa nelle metriche o hai bisogno di consigli, un personal manager a te assegnato sarà sempre disponibile ad aiutarti.

Più inserzionisti di alta qualità. Perché limitarsi agli inserzionisti di Google quando si può accedere anche ai migliori inserzionisti di MGID? Un importante vantaggio è che l'aggiunta di un nuovo widget non ridurrà i tuoi guadagni AdSense: le unità pubblicitarie MGID sono pienamente compatibili con Google AdSense. Infatti, molti dei nostri partner utilizzano annunci di entrambi i fornitori di pubblicità per massimizzare i loro guadagni.

Nota importante: Se il tuo sito è solo agli inizi, l'utilizzo di AdSense da solo potrebbe non essere una soluzione praticabile. Si tratta di uno strumento di grandi dimensioni e che richiede molto tempo, destinato ai grandi editori. MGID, invece, è ideale per i partner non così grandi e offre a ogni editore il supporto di un personal manager. Il tuo personal manager ti comunicherà la soluzione migliore che funzionerà sia per Adsense che per MGID e fornirà le migliori prestazioni.

Mentre Google ha regole severe con la possibilità non solo di effettuare verifiche e sospendere l'account di un cliente, ma anche di cancellarlo definitivamente a causa di un'unica violazione della policy, MGID offre termini di pagamento e politiche più flessibili. Il nostro AMP Smart Widget fornisce una soluzione all-in-one per gli editori, che consente un maggiore controllo della monetizzazione dei contenuti. Di recente siamo anche diventati il primo partner di terze parti a supportare Story Ads, dando agli editori l'accesso diretto a un ulteriore flusso di entrate.

Quindi, non lasciarti sfuggire l'opportunità di aumentare i tuoi guadagni! Siamo sempre felici di aiutarti a creare widget che funzionino bene sul tuo sito web e a ottimizzarli per ottenere maggiori entrate. Inoltre, siamo aperti alla continua sperimentazione per trovare il modo più redditizio di far funzionare i tuoi widget sul tuo sito.

