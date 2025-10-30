In MGID aggiorniamo costantemente le nostre soluzioni di advertising basate sull’AI per ottimizzare le campagne e rendere l’interazione con l’intelligenza artificiale più semplice ed efficace.
L’ultimo aggiornamento di CTR Guard porta nel flusso di lavoro degli inserzionisti più controllo, maggiore precisione e intelligenza creativa, aiutandoti a spingere le performance al livello successivo.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia e perché è un vero game-changer.
Trigger Manuale di Generazione Creatività: riparti quando vuoi
Finora CTR Guard lavorava dietro le quinte: quando il sistema rilevava affaticamento creativo o cali di CTR, generava automaticamente nuove creatività.
Ma se fossi tu a decidere quando e come rinfrescare gli annunci? Da oggi si può. Con il Trigger Manuale, puoi avviare on-demand la generazione AI direttamente da qualsiasi campagna — senza aspettare gli alert automatici.
Novità principali:
- Trigger on demand: scegli una creatività all’interno della campagna e avvia istantaneamente la generazione.
- Scegli la tua strategia: seleziona un singolo tipo di generazione oppure applicali tutti per ampliare i test.
Come funziona:
- Apri la campagna e seleziona una creatività.
- Clicca Generate Ad.
- Scegli la/le strategia/e di generazione (o selezionale tutte).
- Seleziona la campagna di destinazione.
- Conferma: il sistema ti notificherà quando i nuovi annunci sono pronti.
Risultato: sei tu al volante. Iterazioni più rapide, test più mirati e un coinvolgimento creativo più profondo, sfruttando al massimo l’intelligenza di CTR Guard.
Headline by Category: titoli allineati al contesto che convertono
I titoli possono fare la differenza nelle performance. Per questo CTR Guard ora li genera con logiche specifiche per categoria, allineando stile e messaggio al pubblico giusto.
Niente più frasi generiche: il sistema applica framework narrativi collaudati che storicamente performano meglio nei vari vertical, ad esempio:
- Problema/Soluzione
- Beneficio diretto & Value Proposition
- Storytelling aspirazionale
Novità principali:
- Headline generate con approccio per vertical.
- Il copy si adatta automaticamente ai trigger più efficaci di ogni categoria, aumentando engagement e qualità dei contenuti.
- Nessuna configurazione richiesta — è attivo per tutte le nuove generazioni creative.
Perché conta: pubblici diversi reagiscono a leve emotive e logiche differenti. Allineando l’approccio dei titoli ai pattern comportamentali dei singoli vertical, CTR Guard rende le creatività più rilevanti, persuasive e cliccabili.
Più smart. Più veloce. Più umano
Con queste novità, CTR Guard evolve da assistente automatico a partner AI collaborativo: ti offre libertà creativa e intelligenza strategica per mantenere CTR elevati e campagne sempre un passo avanti.
Prova subito le nuove funzioni di CTR Guard e scopri cosa significa avere più controllo e più clic.
Vuoi saperne di più? Guarda il nostro webinar recente: Olya Chaban e Karina Klymenko mostrano come CTR Guard combatte l’affaticamento creativo con generazione AI, trigger basati sulle performance e headline ottimizzate per categoria, con demo live e risultati reali di campagna.