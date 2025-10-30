In MGID aggiorniamo costantemente le nostre soluzioni di advertising basate sull’AI per ottimizzare le campagne e rendere l’interazione con l’intelligenza artificiale più semplice ed efficace.

L’ultimo aggiornamento di CTR Guard porta nel flusso di lavoro degli inserzionisti più controllo, maggiore precisione e intelligenza creativa, aiutandoti a spingere le performance al livello successivo.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia e perché è un vero game-changer.

Trigger Manuale di Generazione Creatività: riparti quando vuoi

Finora CTR Guard lavorava dietro le quinte: quando il sistema rilevava affaticamento creativo o cali di CTR, generava automaticamente nuove creatività.

Ma se fossi tu a decidere quando e come rinfrescare gli annunci? Da oggi si può. Con il Trigger Manuale, puoi avviare on-demand la generazione AI direttamente da qualsiasi campagna — senza aspettare gli alert automatici.

Novità principali:

Trigger on demand: scegli una creatività all’interno della campagna e avvia istantaneamente la generazione.

Scegli la tua strategia: seleziona un singolo tipo di generazione oppure applicali tutti per ampliare i test.

Come funziona:

Apri la campagna e seleziona una creatività.

Clicca Generate Ad .

. Scegli la/le strategia/e di generazione (o selezionale tutte).

Seleziona la campagna di destinazione.

Conferma: il sistema ti notificherà quando i nuovi annunci sono pronti.

Risultato: sei tu al volante. Iterazioni più rapide, test più mirati e un coinvolgimento creativo più profondo, sfruttando al massimo l’intelligenza di CTR Guard.

Headline by Category: titoli allineati al contesto che convertono

I titoli possono fare la differenza nelle performance. Per questo CTR Guard ora li genera con logiche specifiche per categoria, allineando stile e messaggio al pubblico giusto.

Niente più frasi generiche: il sistema applica framework narrativi collaudati che storicamente performano meglio nei vari vertical, ad esempio:

Problema/Soluzione

Beneficio diretto & Value Proposition

Storytelling aspirazionale

Novità principali:

Headline generate con approccio per vertical .

. Il copy si adatta automaticamente ai trigger più efficaci di ogni categoria , aumentando engagement e qualità dei contenuti.

, aumentando engagement e qualità dei contenuti. Nessuna configurazione richiesta — è attivo per tutte le nuove generazioni creative.

Perché conta: pubblici diversi reagiscono a leve emotive e logiche differenti. Allineando l’approccio dei titoli ai pattern comportamentali dei singoli vertical, CTR Guard rende le creatività più rilevanti, persuasive e cliccabili.

Più smart. Più veloce. Più umano

Con queste novità, CTR Guard evolve da assistente automatico a partner AI collaborativo: ti offre libertà creativa e intelligenza strategica per mantenere CTR elevati e campagne sempre un passo avanti.

Prova subito le nuove funzioni di CTR Guard e scopri cosa significa avere più controllo e più clic.

Vuoi saperne di più? Guarda il nostro webinar recente: Olya Chaban e Karina Klymenko mostrano come CTR Guard combatte l’affaticamento creativo con generazione AI, trigger basati sulle performance e headline ottimizzate per categoria, con demo live e risultati reali di campagna.