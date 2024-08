Los nuevos ambientes de los medios están cambiando el mundo y TikTok se ha convertido en un campo de batalla clave para la atención de la audiencia. Lea lo último en todo lo que es el tráfico de TikTok, desde nuevas ideas hasta historias de éxito inspiradoras y descubra cómo generar tráfico desde el fenómeno global más nuevo y la plataforma de generación Z más popular.

A medida que la nueva generación, la generación Z, se aventura en el mundo, puede que a usted le resulte difícil desarrollar una relación tradicional con la audiencia más joven de Internet. Si bien es tentador convencerse de que el problema son ellos, lamentamos decirlo, le espera un duro despertar. El problema puede no ser la falta de interés de la audiencia en los medios tradicionales o de formato largo, sino que se han convertido en estrategias obsoletas en la época actual.

No importa si es un sitio de medios global o un periódico local impreso y convencional: Siempre debe prestar atención a las tendencias actuales de los medios y desarrollar su presencia en los canales más populares para captar nuevas audiencias.

Y es que, desde hace unos años, el primer canal que se le viene a la cabeza cuando se habla de captar nuevas audiencias es TikTok.

Conducir tráfico desde TikTok

TikTok es una de las pocas aplicaciones chinas que ha conquistado con éxito el mercado mundial. Lanzada en 2016, el propósito de esta aplicación era principalmente para videos musicales, bailes, lip syncs y flash mobs. Sin embargo, en 2022, podemos decir con confianza que el contenido de este canal se ha vuelto mucho más profundo y diverso, y la plataforma ha crecido para tener un papel más importante en la cultura y el consumo de medios de hoy.

A partir de este año, TikTok alcanzó las 3,3 mil millones de descargas y se convirtió en la aplicación más popular en China, EE. UU. y Brasil. Los internautas más activos prefieren TikTok; 80% de los cuales tienen entre 16 y 34 años. Hoy, esta plataforma ofrece una gran variedad de contenido sin comprometer la participación del usuario; por ejemplo, los videos educativos informativos alcanzan vistas récord con la misma frecuencia que los TikToks creados para el entretenimiento.

Dado que la plataforma ha expandido su presencia a todas las regiones y es una de las plataformas de más rápido crecimiento hasta la fecha, es difícil imaginar un negocio que no se beneficie de TikTok. Sin embargo, esta plataforma exige una nueva mirada a cómo se comunica con su audiencia.

Casos de éxito de editores en TikTok

En los últimos años, TikTok ha evolucionado: se volvió más maduro y las tendencias se volvieron más serias. Sin embargo, la importancia de una personalidad sincera detrás del contenido sigue siendo crucial y el enfoque en la música sigue siendo esencial.

Un evento significativo que mostró el cambio en el tono de la plataforma fue la invasión y posterior guerra en Ucrania. Después de eso, la plataforma se volvió mucho más política. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, se dirigió a los TikTokers alentándolos a aumentar la conciencia mundial sobre la guerra, e incluso la Casa Blanca usó TikTok para informar a los influencers sobre la guerra en Ucrania, legitimándolo aún más entre los usuarios de los medios tradicionales.

Ahora, los principales editores de noticias recurren a TikTok para atraer audiencias más jóvenes e impulsar el tráfico del sitio web. Algunas plataformas de medios como VICE (2 millones de seguidores, 25 millones de likes) y The Washington Post (1,3 millones de seguidores, 62 millones de likes) también traen contenido de noticias a la plataforma. La entrega personal de noticias, videos explicativos sobre temas candentes y contenido educativo entregado en una forma única hacen que estos canales sean populares.

Aún así, los mejores y más virales temas en TikTok son la moda y la cultura pop. Es una mirada a una de nuestras culturas más fascinantes: Una llena de actuaciones brillantes y reveladoras, pasarelas cautivadoras y celebridades famosas. Y, si viera videos de TikTok de los nombres más importantes de la moda, como Vogue, y medios culturales, como Dazed, vería videos brillantes, de alta calidad y editados profesionalmente junto a historias personales de personas influyentes y usuarios comunes.

Si analiza los perfiles de TikTok de los medios comerciales, verá discursos motivacionales, análisis de mercado y memes. Harvard Business Review usa TikTok para abordar los principales problemas de su audiencia y crear memes sobre ellos. El equipo está publicando videos humorísticos personales sobre la vida en la oficina, las inquietudes profesionales y consejos para estudiantes. TikTok se convirtió en una plataforma perfecta para tentar a la audiencia sobre artículos del pasado, reviviendo contenido y aumentando la cantidad de suscriptores del sitio. Como resultado de esta estrategia de contenido, el hashtag de Harvard Business Review tiene 2,3 millones de visitas, mientras que el canal tiene 150 mil seguidores y 1,3 millones likes.

Súmese a las tendencias

Se necesita un poco de suerte para convertirse en un creador de tendencias virales en TikTok, pero la mayoría de las veces, una marca se beneficia enormemente al saltar a las tendencias de TikTok. Entonces, ¿qué define una tendencia TikTok y cómo funciona?

Las tendencias son una combinación de un tema elegido, hashtags y música. El contenido crea una ola de recomendaciones de TikTok y los usuarios comparten el video de tendencias. Al unirse a las tendencias de TikTok, aumenta el conocimiento de su marca y llega a nuevas audiencias.

¿Qué significa unirse a una tendencia? Las tendencias de TikTok recuerdan a un diálogo, una forma de comunicación en la que las personas pueden participar creativamente en debates de tendencias. Lo que es más crucial es la capacidad de reconocer una tendencia. Luego, todo lo que tiene que hacer es unirse a la discusión con su propio video personal sobre el tema, acompañado de los hashtags y la música de moda.

Después de la publicación, su video se une a la ola de publicaciones y los algoritmos de TikTok entregan su video a la página For You (FYP) de los usuarios. Esta página difiere entre los usuarios, ya que es un feed seleccionado que refleja las preferencias únicas de cada usuario, en función de sus intereses e interacciones pasadas en la plataforma. Esto significa que es más probable que los usuarios que están viendo su video en su FYP, lo vean, le den like, comenten y compartan su video, y gracias a los hashtags, otros usuarios también pueden descubrir el video y compartirlo.

La creación de la comunidad BookTok es uno de los fenómenos más interesantes que ocurren al seguir las tendencias de TikTok. El grupo viral nació en 2020 e, inmediatamente, los editores notaron cómo las reseñas de libros en TikTok estaban cambiando el mercado editorial, creando bestsellers y haciendo que los libros antiguos volaran de los estantes. Hoy, el hashtag #booktok tiene 69.9 mil millones de visitas, y contando. Con números como estos, los editores no pueden darse el lujo de no prestarle atención.

Entonces, manténgase al día con los videos de tendencia en su región objetivo, elija los relacionados con su marca y cree la próxima sensación viral. ¡Pero siempre tenga en cuenta la seguridad de la marca! TikTok puede ser tan peligroso para los negocios como emocionante. Conozca su marca y no la comprometa uniéndose a un desafío controvertido.

Qué contenido publicar en TikTok

TikTok puede ayudarlo a actualizar la imagen de su negocio. El formato de la plataforma le obliga a ser valiente y ser más personal, sincero y directo. Su contenido siempre se notará si se entrega de manera abierta y brillante. Entonces, pruebe estos consejos para ayudar a entregar su nuevo mensaje.

Comprenda a su grupo objetivo y hable su idioma. Y recuerde, TikTok es más informal que otros canales.

Recoja sus mensajes y divídalos en grupos con diferentes valores: entretener, demostrar, informar. Haga que su canal sea diverso pero consistente.

Haga que su contenido sea notable uniéndose a las tendencias locales de TikTok

Reviva el contenido existente mostrándoselo a su audiencia

¡Haga crecer a su audiencia, vuélvase viral y marque tendencia!

Haga videos cortos todos los días, según su negocio y sus objetivos, con los mensajes de su empresa.

¡Use música de moda!

Agregue el enlace de su sitio web a su perfil de TikTok.

¡Recuerde siempre la seguridad de la marca al crear contenido y unirse a las tendencias!

Vuélvase viral en TikTok y llegue a nuevas audiencias

TikTok es la plataforma donde surgen los nuevos líderes. ¡Para tener éxito, debe ser abierto, valiente, sincero y desafiante! Deje que su perfil de TikTok resalte la personalidad detrás de su marca, siga el flujo de tendencias para llegar a nuevas audiencias, cree tendencias y vuélvase viral. En definitiva, obtendrá más tráfico al aumentar el poder de su voz.