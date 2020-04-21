Los anuncios nativos están diseñados para adaptarse al contenido original de un sitio web o aplicación. Permite que estos anuncios parezcan intrusivos para los usuarios, evitar los adblockers y captar la cantidad justa de atención de los usuarios. Como resultado, el público puede descubrir las ofertas que se anuncian y las tasas de CTR crecen más, en comparación con campañas similares con anuncios de display.

Como un experto vendedor, probablemente esté buscando nuevos canales para ampliar sus campañas y considerar la publicidad nativa como una opción. Estamos aquí para ayudarle a introducir publicidad nativa y acortar su camino hacia el éxito.

Continúe leyendo si desea saber más sobre la elaboración de su propia campaña de publicidad nativa, así como averiguar acerca de las herramientas específicas y nuevas características de nuestra plataforma de autoservicio.

Beneficios de la plataforma MGID

En MGID, utilizamos nuestra propia solución antifraude con certificación TAG

y

la herramienta de detección de fraudes Anura para garantizar la sostenibilidad de la calidad del tráfico. Además, contamos con un equipo interno de análisis que comprueba manualmente el tráfico de forma regular. Como resultado, podemos garantizar que el 96% del tráfico de MGID es libre de fraude.

Estamos constantemente trabajando en la adición de nuevas características y capacidades de optimización a nuestra plataforma. Dentro de su panel de control, puede encontrar algunas herramientas realmente valiosas: información sobre el tráfico y subastas selectivas. La herramienta de información sobre el tráfico es el almanaque del tráfico de MGID. Con él, puede preevaluar lo que MGID puede hacer por usted y cuánto le costará.

Las subastas selectivas, nuestra poderosa segunda herramienta, le permite aumentar o disminuir su oferta de fuentes de tráfico. Con ella, puede establecer las pujas para diferentes ubicaciones en función de su rendimiento y optimizar sus campañas a un nivel granular. También calcula cuánto tráfico puede obtener si aumenta su oferta y le ayuda a escalar las campañas de la manera correcta.

Recientemente, hemos añadido dos nuevas características a nuestra plataforma, el alcance potencial de la audiencia y el motor predictivo de recomendación de precios. La primera herramienta le permite ver el número aproximado de impresiones que su campaña puede ofrecer (con actualizaciones dinámicas). Y el último le ayuda a comprobar el potencial de sus creatividades y recomienda las ofertas antes del lanzamiento de la campaña.

Implementar su campaña

Una vez que establezca los objetivos y estime el presupuesto, tendrá que financiar correctamente el saldo de la cuenta y elegir un nombre específico para la campaña para poderla rastrear y navegar por diferentes campañas en el futuro. El siguiente paso es elegir el tipo de campaña, la cual puede ser una promoción de producto o de contenido. Preste atención a la elección de la categoría correcta, ya que agilizará el proceso de moderación adicional.

El siguiente paso es la segmentación. Ya hemos mencionado las características de optimización de MGID que puede utilizar en este proceso, es decir, información sobre el tráfico, pujas selectivas, alcance de audiencia y motores de recomendación de precios. Con la herramienta de información sobre el tráfico, puede ver los grupos de geo y objetivos de mejor rendimiento, así como el nivel de competencia en cada geo.

De forma predeterminada, puede ajustar la audiencia objetivo al tráfico de ciertas ubicaciones geográficas, países, navegadores, dispositivos, etc. Recomendamos probar varios enfoques antes de establecer un alcance serio dentro de nuestra plataforma. Estos enfoques deben iniciarse como campañas separadas y diferenciarse en función de las características clave del tráfico, por ejemplo, el tráfico móvil y de escritorio.

A continuación, debe programar la campaña. Para empezar, le recomendamos que establezca al menos varios días como período de prueba de su campaña para poder evaluar las horas del día de mejor rendimiento para sus productos. A continuación, puede establecer el marco de tiempo de acuerdo con las estadísticas que recopiló la primera vez.

Para asegurarse de no exceder el presupuesto, podrá establecer los límites de su campaña, según el presupuesto gastado, el número de conversiones o los clics. También puede configurar el sensor de conversión o utilizar los links UTM para seguir el tráfico recibido desde la plataforma MGID.

Una vez que haya terminado de configurar la segmentación de tu campaña, tiene que comenzar a hacer creatividades y pasar por el proceso de moderación de contenido. Los elementos clave de cualquier creatividad de anuncio son la copia o el título, la imagen y el link. Deben combinarse de una manera equilibrada y pegadiza, y cumplir con las directrices creativas - puede encontrar estos requisitos en su panel de control.

Los anuncios en inglés se revisan en un plazo de 24 horas una vez que fueron subidos a la plataforma, mientras que la moderación del contenido en otros idiomas puede tardar hasta tres días hábiles. Revise en este link nuestro artículo acerca de la moderación del contenido si desea agilizar el proceso y eliminar los riesgos de rechazo de la campaña.

Resumiendo

Dependiendo de sus objetivos de producto y marketing, los anuncios nativos pueden ser el canal y la fuente de tráfico de mejor rendimiento. Con la plataforma MGID, puede ajustar fácilmente la segmentación con herramientas selectivas de pujas e información del tráfico, anunciar con editores premium y obtener tráfico de alta calidad en cualquier región de su elección.

Como se puede ver en esta guía, es muy sencillo lanzar la campaña y empezar a anunciar en nuestra plataforma. No dude en preguntar a su manager de cuenta o manager de soporte si no está seguro acerca de cómo trabajar con las herramientas del panel, segmentar o crear creatividades para su campaña.