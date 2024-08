La IA generativa de Texto a Imagen es una tecnología innovadora que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar imágenes basadas en descripciones textuales o prompts de un usuario. En esencia, traduce descripciones de texto en representaciones visuales, lo que permite a los usuarios crear imágenes sin las tradicionales habilidades de diseño gráfico o un software.

Una de las características clave de la herramienta de IA generativa de Texto a Imagen de MGID es su flexibilidad para generar imágenes. Los usuarios tienen la opción de escribir sus propios prompts o explorar una variedad de ejemplos de prompts proporcionados dentro de la plataforma. Estos ejemplos sirven de inspiración y ayudan a los usuarios a articular su visión de forma más eficaz.

Además, la función ofrece una variedad de opciones de personalización para mejorar las imágenes generadas. Los usuarios pueden elegir entre una selección desplegable de emociones, ángulos, condiciones de iluminación y estilos para infundir a sus imágenes perspectivas y estéticas únicas:

Emoción: pacífica, calmada, serena, tranquilizante, relajante, brillante, vibrante, dinámica, apagada, sombría, siniestra, amenazante;

Luz: luz baja, tono rosa suave, tono azul suave, tono rosa fuerte, sombras azules, rayos de sol, crepúsculo, luz brillante, luz roja;

Ángulo: plano extremo, plano medio, primer plano, vista de pájaro, ángulo bajo, plano por encima del hombro, vista aérea;

Estilo: modelo 3D, película analógica, anime, cinematográfico, cómic, arte digital, mejorado, arte de fantasía, isométrico, arte lineal, low-poly, compuesto de modelado, neon punk, origami, fotográfico, pixel art, textura de azulejo.

Prompt: Una mujer morena con un vestido verde y cabello largo comiendo granola, sentada a la mesa en una cocina de estilo provenzal, con el cabello recogido en una cola de caballo, frutas y tazas rodeándola. Calidad HD

Al crear prompts para la IA generativa de Texto a Imagen de MGID, tenga en cuenta estas tres pautas.

Descripción del texto: Proporcione una descripción clara de las imágenes deseadas dentro de los 1000 caracteres.

Proporcione una descripción clara de las imágenes deseadas dentro de los 1000 caracteres. Especificidad versus vaguedad: Equilibre la especificidad y la vaguedad en sus prompts. Si bien ser vago puede mejorar la diversidad, la claridad garantiza su visión.

Equilibre la especificidad y la vaguedad en sus prompts. Si bien ser vago puede mejorar la diversidad, la claridad garantiza su visión. Contexto y detalles: Describa claramente cualquier contexto o detalles esenciales para guiar a la IA con precisión hacia el resultado deseado.

Prompt: Una fotografía real de alta calidad de un vaso con agua de pepino, el vaso es de color violeta. El vaso es transparente, el vaso está rodeado de bayas y manzanas

Las imágenes realistas son una buena opción, pero no para todas las campañas. Así que no tenga miedo de experimentar con diferentes estilos y épocas: futurista, acuarela, postapocalíptico, cyberpunk, pin-up, Edad Media, Renacimiento, moderno, Posmoderno, etc.

Por ejemplo, así es como se ven los diferentes estilos.

Prompt: Manos femeninas sosteniendo un manojo de hermosos albaricoques sobre una mesa de madera, estilo fantasía

Prompt: Mujer sentada en un jet color plata, preparándose para un vuelo en un hangar, estilo futurista

Prompt: Apuesto hombre afroamericano comiendo panqueques en un restaurante junto a la carretera en Texas, el día es soleado, el hombre está sonriendo, estilo pin-up

Prompt: Un hombre rico parado en su oficina, mirando por la ventana, el hombre está vestido con un traje, estilo posmodernista

Prompt: Yate de lujo a la deriva en el océano Pacífico, decorado con luces brillantes. De noche, estrellas brillando intensamente, ciudad al fondo, estilo modernista

Prompt: Una trabajadora de laboratorio, cansada sosteniendo un matraz de vidrio con líquido naranja, sentada en la mesa en el centro de su laboratorio, estilo vida real

Prompt: Retrato de una anciana tailandesa parada en su cocina. Hierbas y especias la rodean. Viste un traje típico, al estilo de una portada de Vogue

La ubicación de un objeto en una imagen puede contar una historia en sí misma. Piense en qué parte del sujeto le gustaría ver en su imagen y resáltela a través del ángulo de la cámara: primer plano extremo, primer plano, plano medio, plano mediano, plano de cintura, plano amplio, plano completo, plano largo, etcétera.

Prompt: Un retrato íntimo del rostro de una mujer, fotografiado con una iluminación tenue y un enfoque suave y delicado. La imagen está imbuida de un delicado tinte rosa y los rasgos de la mujer están suavemente borrosos, añadiendo una sensación de encanto

¿Está interesado en aprender más sobre prompts? Aquí hay algunas sugerencias.