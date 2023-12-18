Требования к паблишерам

Убедитесь в том, что ваш сайт имеет стабильный поток трафика в 5000 уникальных посетителей в день.

На сайте не должно быть материалов для взрослых, сексуально провокационного содержания и/или названий категорий для взрослых.

На веб-сайтах не должно быть незаконного контента (например: файловые хранилища, веб-сайты, программное обеспечение и панели инструментов браузера, которые позволяют неправильно загружать, копировать или воспроизводить (стримить) аудиогиды, электронные книги, аниме, игры, фильмы, мелодии в формате MP3, музыку, программное обеспечение, телешоу, работы независимых художников и исполнителей, студий звукозаписи и других создателей контента.

Веб-сайт не должен размещать пугающий, жуткий или отвратительный контент (кровавые язвы, открытые раны, некроз, процесс операции, мертвые люди, животные или трупы, фотографии места преступления или несчастного случая, нанесение увечий, видео/изображения казней, внутренности, сексуальные посягательства).

Статья не должна содержать вводящий в заблуждение и/или ложный заголовок, изображения и видео.

На веб-сайте не должно быть лживых новостей (фактов, которые невозможно проверит, которые не имеют научного подтверждения, искаженных заголовков, потенциально недостоверной/сомнительной информации).

Контент должен быть уникальным --- оригинальным и нигде больше не повторяться.

Оформление вашего веб-сайта должно соответствовать принципам положительного пользовательского опыта, а это означает, что страница должна загружаться быстро, быть визуально стабильной и интерактивной (все ссылки должны быть кликабельны, навигация должна быть плавной и т. д.). Чтобы оценить это, вы можете воспользоваться показателями Core Web Vitals: Largest Contentful Paint, First Input Delay, Cumulative Layout Shift.

Ценность содержания веб-сайта должна отражаться в определенной истории публикаций, которая должна включать не менее 30 статей с даты создания веб-сайта.

Каждая статья веб-сайта должна содержать как минимум 500 слов.

Статьи должны включать в себе дату, когда они были размещены. Последнюю статью необходимо разместить не больше, чем за 7 дней до подачи заявки.

Все мультимедийные материалы на веб-сайте должны иметь высокое разрешение и подходить для всех обычных размеров экрана.

Фотографии и видео на веб-сайтах не могут быть размыты, кроме как для сохранения конфиденциальности.