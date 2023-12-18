Требования к паблишерам

Требования к веб-сайтам:
Базовые требования к веб-сайтам
Убедитесь в том, что ваш сайт имеет стабильный поток трафика в 5000 уникальных посетителей в день.
Используйте безопасный протокол HTTPS для своего веб-сайта.
Требование к контенту
Контент должен быть уникальным --- оригинальным и нигде больше не повторяться.
На веб-сайте не должно быть лживых новостей (фактов, которые невозможно проверит, которые не имеют научного подтверждения, искаженных заголовков, потенциально недостоверной/сомнительной информации).
Статья не должна содержать вводящий в заблуждение и/или ложный заголовок, изображения и видео.
Веб-сайт не должен размещать пугающий, жуткий или отвратительный контент (кровавые язвы, открытые раны, некроз, процесс операции, мертвые люди, животные или трупы, фотографии места преступления или несчастного случая, нанесение увечий, видео/изображения казней, внутренности, сексуальные посягательства).
На веб-сайтах не должно быть незаконного контента (например: файловые хранилища, веб-сайты, программное обеспечение и панели инструментов браузера, которые позволяют неправильно загружать, копировать или воспроизводить (стримить) аудиогиды, электронные книги, аниме, игры, фильмы, мелодии в формате MP3, музыку, программное обеспечение, телешоу, работы независимых художников и исполнителей, студий звукозаписи и других создателей контента.
На сайте не должно быть материалов для взрослых, сексуально провокационного содержания и/или названий категорий для взрослых.
Требования к организации контента
Оформление вашего веб-сайта должно соответствовать принципам положительного пользовательского опыта, а это означает, что страница должна загружаться быстро, быть визуально стабильной и интерактивной (все ссылки должны быть кликабельны, навигация должна быть плавной и т. д.). Чтобы оценить это, вы можете воспользоваться показателями Core Web Vitals: Largest Contentful Paint, First Input Delay, Cumulative Layout Shift.
Ценность содержания веб-сайта должна отражаться в определенной истории публикаций, которая должна включать не менее 30 статей с даты создания веб-сайта.
Каждая статья веб-сайта должна содержать как минимум 500 слов.
Статьи должны включать в себе дату, когда они были размещены. Последнюю статью необходимо разместить не больше, чем за 7 дней до подачи заявки.
Все мультимедийные материалы на веб-сайте должны иметь высокое разрешение и подходить для всех обычных размеров экрана.
Фотографии и видео на веб-сайтах не могут быть размыты, кроме как для сохранения конфиденциальности.
Если веб-сайт имеет социальный трафик в качестве основного источника, ссылка должна быть указана на сайте.
Требования к организации рекламы
Вся реклама на веб-сайте не должна превышать 30% содержимого страницы, за исключением специальных форматов, разработанных для повышения положительного опыта пользователей за счет объединения ресурсов веб-сайта и рекламы в одном блоке.
Все места для рекламы в статье должны разделяться минимум 200 словами или 1000 символами, чтобы обеспечить положительное восприятие пользователем.
Любая сторонняя реклама на веб-сайтах не должна содержать рекламу для взрослых и/или незаконный контент/рекламу продукта.
Не должно быть навязчивой рекламы, которая мешает пользователям легко просматривать содержание веб-сайта, например всплывающие окна или любые типы всплывающих окон, которые невозможно с легкостью закрыть.
Требования к виджетам MGID
Если интеграция осуществляется с помощью простого JS-кода, следует использовать отдельные виджеты для каждого сайта.
При использовании нескольких виджетов MGID (включая виджеты одного формата) создайте индивидуальный код для размещения каждого виджета на странице.
Элементы непосредственно веб-сайта, сторонние рекламные блоки или любые другие скрипты не должны мешать правильному функционированию виджета MGID и правильному подсчету статистики.
Виджет MGID не следует размещать в запрещенных местах.
Требования, связанные с конфиденциальностью
Веб-сайт должен содержать раздел политики конфиденциальности, который четко раскрывает любой сбор, обмен и использование данных, которые происходят на нем.
Если веб-сайт размещает и считывает файлы cookie в браузерах ваших пользователей для сбора информации, каждому пользователю должно быть предоставлено сообщение о согласии на использование файлов cookie. *для Европы