O Marketing de performance tem se consolidado como a principal abordagem no campo publicitário contemporâneo, refletindo mudanças significativas no comportamento do consumidor e nas estratégias das empresas. Por muito tempo, a publicidade dividia-se em duas vertentes: de um lado, grandes campanhas de marca, com investimentos substanciais em comerciais televisivos e anúncios impressos; de outro, anúncios digitais programáticos, focados em maximizar impressões dentro de orçamentos controlados. Hoje, contudo, essa distinção tornou-se menos clara, impulsionada por orçamentos mais restritos para as campanhas, consumo fragmentado de conteúdo e uma abundância de dados.

Com isso, a transformação do Marketing é evidente na priorização de performance, independentemente do tamanho ou escala do projeto. As marcas exigem das agências resultados diretos na elevação das vendas, enquanto as campanhas omnichannel tornam essencial a medição de desempenho por canal. Até mesmo mídias tradicionais, como TV e rádio, estão se digitalizando para atender a essas novas demandas. A disponibilidade de dados moldou um novo paradigma, no qual o sucesso publicitário não é mais avaliado a posteriori, mas, sim, por meio de resultados mensuráveis e precisos.

O Marketing de performance, portanto, emerge como a resposta a essa necessidade de justificativa e prestação de contas. Métricas como cliques, conversões e retorno sobre investimento (ROI) são complementadas por ferramentas analíticas avançadas, que permitem rastrear a jornada do consumidor desde o primeiro contato até a compra final, incluindo engajamento e fidelidade pós-compra. Métricas como customer lifetime value e taxas de retenção ganham destaque, oferecendo insights valiosos sobre a qualidade e durabilidade dos relacionamentos.

O cenário de mídia fragmentado, com consumidores interagindo com marcas em múltiplos pontos de contato, desafia os profissionais de marketing a criar experiências de marca consistentes e a medir a eficácia de cada canal de forma integrada. Além dos desafios de comportamento dos usuários, o aumento das regulamentações de privacidade levaram a limitações mais rigorosas na coleta e compartilhamento de dados. De acordo com a pesquisa State of Data 2024, do IAB, 66% dos líderes esperam reduzir a capacidade de personalizar as mensagens em estados que têm legislação de privacidade.

Isto posto, estratégias de múltiplas abordagens, apoiadas por métricas de performance unificadas, permitem a orquestração de campanhas mais eficazes, garantindo uma análise comparativa precisa e a otimização da distribuição de mídias.

A convergência entre publicidade de marca e de resposta direta é outra tendência relevante. Tradicionalmente distintas, essas abordagens agora se interseccionam. As campanhas de marca, antes focadas em conscientização e conexão emocional, incorporam metas de performance com chamadas para ação e páginas de destino. Simultaneamente, as campanhas de resposta direta adotam técnicas narrativas para aumentar o engajamento e construir valor de marca. Essa hibridização reflete a evolução do comportamento do consumidor e a necessidade de adaptação constante por parte dos profissionais.

A automação e a inteligência artificial (IA) também desempenham um papel determinante nesta transformação de cenário. Tecnologias como ofertas automatizadas, otimização dinâmica de criação e análise preditiva aprimoram a eficiência e a eficácia das campanhas. A integração de dados, criatividade e tecnologia surge como a chave para o sucesso no Marketing contemporâneo, permitindo que experiências altamente personalizadas e relevantes sejam oferecidas em larga escala.

Em síntese, a adoção de uma mentalidade centrada na performance tornou-se essencial para atender às demandas de precisão e responsabilidade no Marketing atual. Independentemente do público-alvo ou dos objetivos, os profissionais de Marketing devem integrar dados, criatividade e tecnologia para criar conexões significativas e fortalecer o impacto de suas campanhas.

*Fernanda Acacio é CEO da plataforma global de publicidade MGID no Brasil

Conforme publicado no Mundo do Marketing