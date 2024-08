Ya sabemos que podemos esperar un aumento en el interés por las compras en línea en esta temporada navideña. Después de que una oleada de empresas se dedicaran a vender en línea para hacer frente a las restricciones impuestas en las ubicaciones físicas por el Corona, las compras en línea se han convertido en una experiencia mucho más común en todo el mundo. Entonces, ¿a qué deberían prestar atención los anunciantes?

Las compras navideñas aumentarán en función de la demografía

Edad

En general, se informa que los consumidores de diferentes grupos demográficos de edad y género están recurriendo cada vez más a las ventas, tanto en línea como en la tienda, para su lista de regalos navideños. Finder informa que el 69% de las personas de entre 18 y 24 años tienen más probabilidades de comprar si el precio es el correcto. Pero incluso en el grupo demográfico de 65 años o más, que históricamente ha mostrado un menor interés, más de la mitad de los adultos encuestados dicen que comprarían rebajas si la oferta les parece atractiva.

Género

Porcentajes comparables de hombres y mujeres planean participar: el 59% de los hombres y el 57% de las mujeres encuestadas han expresado interés en comprar las rebajas navideñas, especialmente si el descuento ronda el 50% del precio minorista total.

Aumentos en línea versus la tienda

Un 44% más de compradores eligieron comprar en línea versus la tienda en 2020. Se espera que la tendencia aumente ligeramente en 2021, alimentada por la preocupación por la pandemia en curso, así como por la experiencia mejorada de compra y los mejores precios online.

Lo que también es extremadamente importante: los anuncios en línea generan tráfico peatonal. La atribución aún no es fácil de administrar, pero los estudios indican que es probable que ver un anuncio de venta navideña en línea aumente el tráfico presencial y las ventas en persona.

Las compras móviles siguen siendo importantes

La pandemia aceleró la adopción de las compras móviles en general. Es probable que los resultados de esta tendencia se extiendan también a tiempos posteriores a la pandemia. En la primera mitad del año, las compras móviles aumentaron en un 30%.

Sin embargo, mientras que el tráfico móvil está creciendo en general, Adobe estima que 2021 verá llegar a una meseta a las compras navideñas desde los smartphones . Aún así, con una inversión esperada de 86 mil millones $, sigue siendo una cantidad considerable de ganancias en la que puede hacer foco al personalizar su experiencia publicitaria.

El compra ahora, paga después gana impulso

Como una forma de conseguir el pastel y comérselo también, se espera que aumente la tendencia de compras de BNPL. Un 10% más de compradores en comparación con 2020 y un 40% más en comparación con 2019 utilizan esta opción incluso para compras pequeñas.

Las opciones de BNPL cubren todo, desde productos electrónicos grandes hasta pequeños pedidos de comestibles.

La lealtad a la marca se debilita

Según los hallazgos de McKinsey durante el año pasado y confirmado en todas las industrias y regiones, alrededor del 40% de los compradores cambiaron de marca o tienda minorista.

Dado que más de la mitad de las compras navideñas del año pasado se realizaron en línea, los clientes han recibido experiencias positivas y han llegado a confiar en los minoristas en línea. Esto impulsará aún más la voluntad de cambiar de marca y minorista.

Si no es la lealtad, ¿qué impulsa las compras en línea? Como era de esperar, la razón principal del cambio fue una mejor propuesta de precio/valor.

Experiencia de usuario multicanal y omnicanal

En 2021, el aumento de las ventas online está relacionado con una experiencia cómoda para el usuario. Esto incluye darles a los usuarios acceso a la oferta de una empresa en todos los canales y dispositivos. Una experiencia minorista multicanal podría incluir, por ejemplo, tiendas físicas, WhatsApp, TikTok, Google Shopping, el sitio web de la empresa y más. La omnicanal incluiría todas las opciones posibles, mientras que la multicanal recopilaría los canales más relevantes o accesibles para llegar a los clientes en más puntos de contacto.

En 2021, omnicanal (el nombre adoptado genéricamente para ambos tipos de focalización del cliente) es la nueva normalidad. Los clientes experimentan el producto en una tienda física y luego compran en línea para obtener la oferta más barata; leen reseñas en línea y finalizan la compra en una tienda; ordenan en línea y recogen en persona; etcétera.

Para obtener resultados óptimos, los mensajes deben tener como prioridad el canal, no la audiencia. Hay, por ejemplo, diferentes tendencias en TikTok vs Instagram, sitios web vs redes sociales, etc. No hace falta decir que los anuncios nativos pueden funcionar perfectamente solos o en combinación con otros canales. Por ejemplo, puede obtener una descripción general de los mejores descuentos en editoriales nativas o entretener a los usuarios con cuestionarios y otros contenidos interactivos, y luego redirigir a esta audiencia a través de otras plataformas utilizando píxeles de MGID.

Al buscar los canales de comunicación más adecuados, debe tener en cuenta la demografía de los usuarios, las interacciones de los usuarios en estos canales y sus intereses y, en última instancia, la rentabilidad de llegar a estas audiencias.

¡Empiece la publicidad navideña lo antes posible!

Este año, además de otras preocupaciones, el comercio electrónico se ve desafiado por encima de todo por una tensión de la cadena de suministro sin precedentes. Se espera que esto continúe durante la temporada navideña y mucho más allá. Con retrasos pronosticados en todo el mundo, los compradores navideños deben tener expectativas realistas.

El desafío de estas expectativas realistas comienza en la producción, donde las materias primas también pueden verse afectadas por la escasez, y termina con la entrega en la última milla. La entrega rápida y sin complicaciones es una necesidad del comercio electrónico que los compradores valoran por encima de todo. La entrega gratuita y las devoluciones ya no son un beneficio, sino una expectativa, como se evidencia en el informe de McKinsey. Una muestra anticipada: los mensajes de "sin stock" ya aumentaron un 172% este año hasta la fecha.

Los compradores ya son conscientes, en gran medida, de la posibilidad de retrasos y, en consecuencia, se estima que el 40% ha comenzado temprano sus compras navideñas este año. Adobe estima también que las compras de las fiestas de este año se iniciaron en octubre. Si los compradores están preparados y los minoristas no, existe un enorme potencial de decepción y pérdida de beneficios.

¿Cómo destacarse en este abarrotado paisaje festivo ? Dos factores clave para el éxito de una estrategia de marketing navideña son el excelente diseño y la originalidad de los anuncios. Sin embargo, dependiendo de su categoría, aquí hay algunas recomendaciones específicas para llamar la atención y relajar las billeteras de su público objetivo.