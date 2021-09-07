Виставка і конференція з цифрового маркетингу – DMEXCO 2021

Dmexco 2021 пройде в подвійному форматі – онлайн по всьому світу та в Кельні.

Насолоджуйтесь нетворкінгом і обміном бізнес-ідеями у простому форматі – де б ви не знаходилися: вдома, в офісі або в дорозі. Пориньте у світ DMEXCO @home і виведіть свій бізнес на новий рівень!

DMEXCO – це місце зустрічі та спільнота ключових гравців у світі digital-бізнесу, маркетингу та інновацій. Ми збираємо лідерів галузі, професіоналів маркетингу і медіа, а також піонерів у технологіях, які задають тон у digital-світі.

DMEXCO, відома в усьому світі, надає цілу екосистему з семінарами, панельними дискусіями і виставками, визначаючи майбутнє digital-економіки.

DMEXCO щорічно збирає в Кельні 41 000 відвідувачів, близько 1 000 учасників виставки, і більше 550 спікерів з усього світу, задаючи тим самим стандарт заходу, де кращі бізнес-експерти можуть дізнатися щось нове, надихнутися, завести знайомства і перетворити свої ідеї в дії. DMEXCO – місце, де «завтра» digital-бізнесу настає вже сьогодні.

Сайт конференції: https://dmexco.com/