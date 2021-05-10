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Тиждень реклами у Європі 2021

Дата початку: 10 травня 2021 р. о 10:00 CET  • Дата завершення: 13 травня 2021 р. о 19:00 CET
Місце зустрічі: Онлайн  •  Зустрітись з нами: Підлягає уточненню
Події в індустрії

Advertising Week Europe відбудеться 10-13 травня 2021, об'єднуючи найкращих представників брендів, агенцій, медіа та технологічного бізнесу.

Історично подія фокусується на іменах і локаціях, найвідоміші експерти збираються у найкращих локаціях Лондону для нетворкінгу. Там можна побачити справжніх зірок серед авторитетних експертів та мислителів, а також віртуальні локації для натхнення, цього року будуть обговорюватись методи роботи і причини. Разом, вони будуть знаходити відповіді на питання і пропонувати рішення, які допоможуть вивести вашу кар'єру на новий рівень, відчути ріст бренду і підготуватись до найбільш складних викликів у майбутньому.

Офіційний веб-сайт: https://europe.advertisingweek.com

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Тиждень реклами у Європі 2021

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