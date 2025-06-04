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Publishing Insider Summit 2025

Дата початку: 4 червня 2025 р. о 06:00 CST  • Дата завершення: 7 червня 2025 р. о 15:00 CST
Місце зустрічі: Готель Kimpton Fontenot, Нью-Орлеан, Луїзіана, США  •  Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії

Publishing Insider Summit об'єднує найяскравіші розуми галузі для обміну передовою інформацією та досвідом у форматі "мозкового штурму", а також для дослідження нових технологій, стратегій і тактик для Паблішерів.

Офіційний сайт: https://www.mediapost.com/publishinginsidersummit/

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Publishing Insider Summit 2025

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Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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