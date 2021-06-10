Зареєструватись

Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost

Дата початку: 10 червня 2021 р. о 10:00 ET  • Дата завершення: 11 червня 2021 р. о 19:00 ET
Місце зустрічі: Готель Carolina, Пайнгерст, Північна Кароліна, США  •  Зустрітись з нами: Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost
Події в індустрії

На наступній конференції Publishing Insider Summit 2021, паблішери – дрібні та великі, початківці та професіонали – будуть обмінюватись інсайтами про нові можливості у прямих стосунках зі споживачами та рекламодавцями.

Вони обговорюватимуть:

  • Як медіа бренди будують та покращують відносини зі своєю аудиторією
  • Співпрацю з платформами з власними даними та унікальною сегментацією
  • Доступ до потоків доходу від відео стрімінгу
  • Переосмислення рекламного портфоліо
  • Чи існує стратегія монетизації у соціальних мережах 2.0?

Офіційний веб-сайт: https://www.mediapost.com/publishinginsidersummit/

Призначити зустріч на

Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost

Ім'я
Прізвище — Необов'язкове
Коипанія — Необов'язкове
Email
URL сайту — Необов'язкове
Номет телефону — Необов'язкове
*Всі поля є обов'язковими для заповнення, якщо вони не позначені як "Необов'язкові".

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

Стати рекламодавцем
Стати паблішером
Всі події