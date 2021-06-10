Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost
Дата початку: 10 червня 2021 р. о 10:00 ET • Дата завершення: 11 червня 2021 р. о 19:00 ET
Місце зустрічі: Готель Carolina, Пайнгерст, Північна Кароліна, США • Зустрітись з нами: Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost
Події в індустрії
На наступній конференції Publishing Insider Summit 2021, паблішери – дрібні та великі, початківці та професіонали – будуть обмінюватись інсайтами про нові можливості у прямих стосунках зі споживачами та рекламодавцями.
Вони обговорюватимуть:
- Як медіа бренди будують та покращують відносини зі своєю аудиторією
- Співпрацю з платформами з власними даними та унікальною сегментацією
- Доступ до потоків доходу від відео стрімінгу
- Переосмислення рекламного портфоліо
- Чи існує стратегія монетизації у соціальних мережах 2.0?
Офіційний веб-сайт: https://www.mediapost.com/publishinginsidersummit/