PubVision 2021
Дата початку: 25 червня 2021 р. о 10:00 IST • Дата завершення: 25 червня 2021 р. о 19:00 IST
Місце зустрічі: онлайн • Зустрітись з нами: PubVision 2021
Події в індустрії
Ця одноденна конференція досліджуватиме різні питання екосистеми digital- паблішингу в Індії. Вона висвітлить три важливі аспекти впливу на цифровий паблішинг сьогодні - масштаб, вплив та послідовність.
На конференції обговорюватиметься чинники впливу на доходи від реклами, підписки, контент та те, як технології сприяють змінам в digital-екосистемі.
Офіційний веб-сайт: https://www.iamai.in/events/pubvision/