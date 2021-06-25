PubVision 2021

Ця одноденна конференція досліджуватиме різні питання екосистеми digital- паблішингу в Індії. Вона висвітлить три важливі аспекти впливу на цифровий паблішинг сьогодні - масштаб, вплив та послідовність.

На конференції обговорюватиметься чинники впливу на доходи від реклами, підписки, контент та те, як технології сприяють змінам в digital-екосистемі.

Офіційний веб-сайт: https://www.iamai.in/events/pubvision/