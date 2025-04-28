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Possible 2025

Дата початку: 28 квітня 2025 р. о 07:00 EDT  • Дата завершення: 30 квітня 2025 р. о 15:00 EDT
Місце зустрічі: Fontainebleau Miami Beach, 4441 Collins Avenue, Флорида, США  •  Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії

POSSIBLE збирає ключових осіб, від перспективних зірок до топ-менеджерів, на надихаючі 3 дні навчання та нетворкінгу. Унікальні локації дозволяють проводити інтерактивні сесії та ексклюзивні зустрічі в різноманітних просторах, що сприяють важливим зв'язкам і творчий співпраці серед лідерів галузі та інноваторів.

Офіційний сайт: https://possibleevent.com/

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Possible 2025

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