Possible 2025
Дата початку: 28 квітня 2025 р. о 07:00 EDT • Дата завершення: 30 квітня 2025 р. о 15:00 EDT
Місце зустрічі: Fontainebleau Miami Beach, 4441 Collins Avenue, Флорида, США • Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії
POSSIBLE збирає ключових осіб, від перспективних зірок до топ-менеджерів, на надихаючі 3 дні навчання та нетворкінгу. Унікальні локації дозволяють проводити інтерактивні сесії та ексклюзивні зустрічі в різноманітних просторах, що сприяють важливим зв'язкам і творчий співпраці серед лідерів галузі та інноваторів.
Офіційний сайт: https://possibleevent.com/