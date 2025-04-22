PI LIVE USA
Дата початку: 22 квітня 2025 р. о 06:00 PDT • Дата завершення: 25 квітня 2025 р. о 15:00 PDT
Місце зустрічі: Seminole Hard Rock Hotel, Флорида, США • Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії
4-й рік PI LIVE у США та 3-й рік у сонячній Флориді!
Приготуйтеся до неймовірного досвіду, в розкішному Hard Rock Seminole в Голлівуді для неперевершеного триденного заходу. Це головна подія для спільноти афіліатного та перформанс-маркетингу в США, і ви точно не захочете її пропустити!
Фокус залишається на афіліатному маркетингу, орієнтованому на e-commerce, органічно поєднуючи всі аспекти сучасного перформанс-маркетингу. На вас чекають контент-комерція, партнерства з бонусами, інфлюенсери, CTV, фінтех, лідогенерація та передові технологічні партнерства.
Офіційний сайт: https://performancein.live/usa/