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OMR Festival 2025

Дата початку: 6 травня 2025 р. о 06:00 CEST  • Дата завершення: 7 травня 2025 р. о 15:00 CEST
Місце зустрічі: Hamburg Exhibition Center, Гамбург, Німеччина  •  Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії

OMR Festival — одна з провідних подій цифрової економіки в Європі. У 2024 році OMR25 зібрав понад 67 000 учасників у Гамбурзі на два дні натхненних виступів, захопливих дискусій та ексклюзивних можливостей для нетворкінгу. Насичена програма включає великі сцени з топовими міжнародними спікерами, майстер-класи, сайд-івенти, тематичні тури, понад 1000 експонентів та низку живих концертів. Зустрічайтеся та спілкуйтеся з провідними гравцями галузі та дізнавайтесь про найновіші тренди та технології.

Офіційний сайт: https://omr.com/en/events/festival/

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OMR Festival 2025

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