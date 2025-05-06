OMR Festival 2025

OMR Festival — одна з провідних подій цифрової економіки в Європі. У 2024 році OMR25 зібрав понад 67 000 учасників у Гамбурзі на два дні натхненних виступів, захопливих дискусій та ексклюзивних можливостей для нетворкінгу. Насичена програма включає великі сцени з топовими міжнародними спікерами, майстер-класи, сайд-івенти, тематичні тури, понад 1000 експонентів та низку живих концертів. Зустрічайтеся та спілкуйтеся з провідними гравцями галузі та дізнавайтесь про найновіші тренди та технології.

Офіційний сайт: https://omr.com/en/events/festival/