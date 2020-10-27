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Moscow Affiliate Conference – MAC 2020

Дата початку: 27 жовтня 2020 р. о 10:00 EEST  • Дата завершення: 27 жовтня 2020 р. о 19:00 EEST
Місце зустрічі: Main Stage, Москва, Росія  •  Зустрітись з нами: Стенд №G15
Виступи спікерів

MAC - провідний захід на тему партнерського маркетингу, на якому експерти в сфері digital-маркетингу діляться своїми напрацюваннями. А ще, це унікальний виставковий простір, де можна зустріти понад 200 партнерських мереж, джерел трафіку, рекламодавців і сервісів.

Офіційний сайт: https://moscow.affiliateconf.com/

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Moscow Affiliate Conference – MAC 2020

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