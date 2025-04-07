Найбільша у світі конференція та виставка з генерації лідів — на якій збираються тисячі маркетологів з Fortune 1000, покупців лідів, команд з закупівель, агенцій та афіліатів. Три дні нетворкінгу, зустрічей та контенту за участі експертів у галузі генерації лідів.

Якщо ваш бізнес пов'язаний з генерацією, покупкою, розподілом чи вимірюванням лідів — вам обов'язково потрібно бути на Leadscon. Подія привертає професіоналів з 25 основних вертикалей, включаючи іпотеку/кредитування, авто, охорону здоров'я, страхування, фінтех, освіту, право, домашні послуги та роздрібну торгівлю.

Офіційний сайт: https://leadscon.com/event/leadscon-las-vegas-2025/