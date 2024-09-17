Latam Media Leaders Summit 2024 відбудеться 17-18 вересня 2024 року в El Nogal Club у Боготі, Колумбія.

На саміті проаналізуємо виклики, з якими сьогодні стикаються медіа-лідери, та переглянемо рішення для більш стабильного майбутнього. До програми входять обговорення використання ШІ, технологій та змішаних моделей фінансування. Саміт надає платформу для керівників галузі, де вони можуть спілкуватися, ділитися ідеями та баченням майбутнього медіа, а також навчатися на успішних прикладах інших лідерів.

Офіційний сайт: https://wan-ifra.org/events/latam-media-leaders-summit-2024/