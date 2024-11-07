India Affiliate Summit 2024

Найбільший захід з афілійованого маркетингу в Індії. Він об'єднує найяскравіші уми індустрії для нетворкінгу та обміну знаннями: захід, що пропонує безліч можливостей для розвитку бізнесу.

Експерти вийдуть на сцену, щоб поділитися новими інсайтами, стратегіями на основі даних і інноваційними ідеями в галузі афілійованого маркетингу, електронної комерції, D2C тощо.

Заснований у 2015 році, India Affiliate Summit — це дводенна конференція, яка відбудеться в The Leela Ambience, Нью-Делі, 7 та 8 листопада 2024 року.

Офіційний сайт: https://www.indiaaffiliatesummit.in/