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IAB Day Colombia 2025

Дата початку: 14 травня 2025 р. о 06:00 COT  • Дата завершення: 15 травня 2025 р. о 15:00 COT
Місце зустрічі: Cubo de Colsubsidio, Каррера 30, № 6A-45, Богота, Колумбія  •  Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії

IAB Day 2025 — це міжнародна конференція з цифрового маркетингу та реклами, організована IAB Colombia, визнана однією з найвпливовіших подій у цифровій індустрії країни. Подія відбудеться 22-23 травня 2025 року в Кубо де Колсубсидіо в Боготі, Колумбія. Цей захід пропонує насичену програму, навчальні сесії, можливості для нетворкінгу та ділових зустрічей.

Official website: https://www.iabcolombia.com/iab-day-colombia/

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IAB Day Colombia 2025

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