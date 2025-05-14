IAB Day Colombia 2025

IAB Day 2025 — це міжнародна конференція з цифрового маркетингу та реклами, організована IAB Colombia, визнана однією з найвпливовіших подій у цифровій індустрії країни. Подія відбудеться 22-23 травня 2025 року в Кубо де Колсубсидіо в Боготі, Колумбія. Цей захід пропонує насичену програму, навчальні сесії, можливості для нетворкінгу та ділових зустрічей.

Official website: https://www.iabcolombia.com/iab-day-colombia/