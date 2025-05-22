IAB Conecta 2025
Дата початку: 22 травня 2025 р. о 06:00 EDT • Дата завершення: 22 травня 2025 р. о 15:00 EDT
Місце зустрічі: Expo Santa Fe, Ав. Санта-Фе 270, Альваро Обрегон, 01210 Мехіко, Мексика • Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії
IAB Conecta — це провідна подія в Мексиці, присвячена розвитку цифрової рекламної індустрії. З моменту свого заснування в 2005 році вона стала важливою платформою для професіоналів, щоб ознайомитися з останніми трендами та інноваціями в цифровому маркетингу.
Офіційний сайт: https://iabconecta.com/