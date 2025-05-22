IAB Conecta 2025

IAB Conecta — це провідна подія в Мексиці, присвячена розвитку цифрової рекламної індустрії. З моменту свого заснування в 2005 році вона стала важливою платформою для професіоналів, щоб ознайомитися з останніми трендами та інноваціями в цифровому маркетингу.

Офіційний сайт: https://iabconecta.com/