Ecom World 2021

Вперше за історію, весь світ електронної комерції об’єднається в режимі онлайн, щоб поділитися ексклюзивними знаннями, тактиками і дієвими стратегіями щодо створення, функціонування та масштабування прибуткового бізнесу електронної комерції в 2021 році.

Це нетипова віртуальна конференція. Ecom World збирає найновітніших у світі власників бізнесу, найблискучіших мислителів та представників DTC-брендів на два дні майстер-класів та нетворкінгу – і все це, не виходячи з дому. Приєднуйтесь до 15 000+ учасників на понад 10 сесіях поглиблених виступів, панелей, майстер-класів та запитань і відповідей у прямому ефірі 28-29 червня.

Ви зацікавлені у зростанні бренду, збільшенні продажів та перетворенні 2021 року на рік великих прибутків? Тоді ця подія саме для вас.

Офіційний веб-сайт: https://ecomworldconference.com/