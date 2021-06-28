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Ecom World 2021

Дата початку: 28 червня 2021 р. о 10:00 CET  • Дата завершення: 29 червня 2021 р. о 19:00 CET
Місце зустрічі: онлайн  •  Зустрітись з нами: Ecom World 2021
Події в індустрії

Вперше за історію, весь світ електронної комерції об’єднається в режимі онлайн, щоб поділитися ексклюзивними знаннями, тактиками і дієвими стратегіями щодо створення, функціонування та масштабування прибуткового бізнесу електронної комерції в 2021 році.

Це нетипова віртуальна конференція. Ecom World збирає найновітніших у світі власників бізнесу, найблискучіших мислителів та представників DTC-брендів на два дні майстер-класів та нетворкінгу – і все це, не виходячи з дому. Приєднуйтесь до 15 000+ учасників на понад 10 сесіях поглиблених виступів, панелей, майстер-класів та запитань і відповідей у прямому ефірі 28-29 червня.

Ви зацікавлені у зростанні бренду, збільшенні продажів та перетворенні 2021 року на рік великих прибутків? Тоді ця подія саме для вас.

Офіційний веб-сайт: https://ecomworldconference.com/

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Ecom World 2021

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