DMEXCO – найбільший захід з цифрового маркетингу та технологій у Європі.

Це місце зустрічі та спільнота ключових гравців у світі digital-бізнесу, маркетингу та інновацій. Ми збираємо лідерів індустрії, професіоналів маркетингу і медіа, а також піонерів у технологіях, які задають тон у digital-світі.

DMEXCO, відома в усьому світі, надає цілу екосистему з семінарами, панельними дискусіями і виставкою, визначаючи майбутнє digital-економіки.

Сайт конференції: https://dmexco.com/