DMEXCO 2024
Дата початку: 18 вересня 2024 р. о 07:00 CET • Дата завершення: 19 вересня 2024 р. о 15:00 CET
Місце зустрічі: Кельнемессе, Кельн, Німеччина • Зустрітись з нами: TBA
Події в індустрії
DMEXCO – найбільший захід з цифрового маркетингу та технологій у Європі.
Це місце зустрічі та спільнота ключових гравців у світі digital-бізнесу, маркетингу та інновацій. Ми збираємо лідерів індустрії, професіоналів маркетингу і медіа, а також піонерів у технологіях, які задають тон у digital-світі.
DMEXCO, відома в усьому світі, надає цілу екосистему з семінарами, панельними дискусіями і виставкою, визначаючи майбутнє digital-економіки.
Сайт конференції: https://dmexco.com/